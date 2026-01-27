Prathamesh Kadam Net Worth : 26 वर्षांच्या प्रथमेश कदमचा अकाली मृत्यू चटका लावणारा, आई-बहिणीसाठी मागे ठेवून गेला एवढी संपत्ती
प्रसिद्ध मराठी कंटेंट क्रिएटर प्रथमेश कदम यांचे वयाच्या 26 व्या वर्षी निधन झाले आहे. आईसोबत कॉमेडी व्हिडिओ बनवणाऱ्या प्रथमेश यांच्या निधनाने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. मृत्यूचे अधिकृत कारण सध्या अस्पष्ट आहे.
Dakshata Thasale | Jan 27, 2026, 07:24 PM IST
Influencer Prathamesh Kadam Death: प्रसिद्ध मराठी कंटेंट क्रिएटर प्रथमेश कदम यांचे वयाच्या 26 व्या वर्षी निधन झाले आहे. आईसोबत कॉमेडी व्हिडिओ बनवणाऱ्या प्रथमेश यांच्या निधनाने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. मृत्यूचे अधिकृत कारण सध्या अस्पष्ट आहे.
1/9
आई-मुलाची लोकप्रिय जोडी
2/9
कमी वयात गमावला जीव
3/9
मित्राने सांगितली ही दुःखद बातमी
4/9
तन्मय पाटेकरची पोस्ट
5/9
आई-मुलाची जोडी आता अपूर्ण
प्रथमेश कदम केवळ एक प्रभावशाली म्हणून ओळखला जात नव्हता, तर त्याच्या आईशी असलेल्या त्याच्या नात्यासाठी देखील ओळखले जात होता. गेल्या वर्षी त्याच्या वडिलांच्या निधनानंतर, त्याने घर सांभाळताना त्याच्या आईची काळजी घेतली. आई-मुलाच्या जोडीचे विनोदी आणि भावनिक व्हिडिओ मराठी प्रेक्षकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय होते.
6/9
प्रथमेशचे इंस्टाग्रामवर 186000 फॉलोअर्स होते आणि युट्यूबवर एक मोठे कुटुंब होते. त्याच्या साधेपणाने आणि कंटेंट निर्मितीच्या अनोख्या भारतीय शैलीने त्याला खूप कमी वेळात क्रिएटर इकोसिस्टममध्ये एक चमकणारा तारा बनवले. लोक अनेकदा असे म्हणत असत की प्रथमेशला त्याच्या आईकडून मिळालेले प्रेम हे घराघरात पोहोचले आहे.
7/9
8/9
9/9