Marathi News
  • Prathamesh Kadam Net Worth : 26 वर्षांच्या प्रथमेश कदमचा अकाली मृत्यू चटका लावणारा, आई-बहिणीसाठी मागे ठेवून गेला एवढी संपत्ती

Prathamesh Kadam Net Worth : 26 वर्षांच्या प्रथमेश कदमचा अकाली मृत्यू चटका लावणारा, आई-बहिणीसाठी मागे ठेवून गेला एवढी संपत्ती

प्रसिद्ध मराठी कंटेंट क्रिएटर प्रथमेश कदम यांचे वयाच्या 26 व्या वर्षी निधन झाले आहे. आईसोबत कॉमेडी व्हिडिओ बनवणाऱ्या प्रथमेश यांच्या निधनाने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. मृत्यूचे अधिकृत कारण सध्या अस्पष्ट आहे.

Dakshata Thasale | Jan 27, 2026, 07:24 PM IST
Influencer Prathamesh Kadam Death: प्रसिद्ध मराठी कंटेंट क्रिएटर प्रथमेश कदम यांचे वयाच्या 26 व्या वर्षी निधन झाले आहे. आईसोबत कॉमेडी व्हिडिओ बनवणाऱ्या प्रथमेश यांच्या निधनाने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. मृत्यूचे अधिकृत कारण सध्या अस्पष्ट आहे.

आई-मुलाची लोकप्रिय जोडी

सोशल मीडियावर धक्कादायक बातम्या आल्या आहेत. प्रसिद्ध मराठी कंटेंट क्रिएटर प्रथमेश कदम, ज्याने त्याच्या आईसोबत लाखो चेहऱ्यावर हास्य फुलवले, त्याचे निधन झाले आहे.  

कमी वयात गमावला जीव

 वयाच्या अवघ्या 26 व्या वर्षी प्रथमेश याचे अचानक निधन हे त्याच्या चाहत्यांसाठी आणि क्रिएटर समुदायासाठी एक मोठा धक्का आहे.

मित्राने सांगितली ही दुःखद बातमी

प्रथमेश याच्या निधनाची दुःखद बातमी त्याचा जवळचा मित्र आणि सहकारी कंटेंट क्रिएटर तन्मय चंद्रमोहन पाटेकर याने शेअर केली. तन्मय याने प्रथमेशसोबत घालवलेल्या सोनेरी क्षणांचे काही फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले आणि एक भावनिक पोस्ट लिहिली. 

तन्मय पाटेकरची पोस्ट

"प्रथमेश, आम्हाला तुमची नेहमीच आठवण येईल. तिथेही स्वतःची काळजी घ्या! भाऊ, आम्हाला तुमची खूप आठवण येईल." या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर दुःखाची लाट पसरली. चाहत्यांना विश्वासच बसत नव्हता की ज्या मुलाने नेहमीच आपल्या मजेदार व्हिडिओंनी सर्वांना आनंद दिला तो मुलगा कधीही दुसरा व्हिडिओ रिलीज करणार नाही.

आई-मुलाची जोडी आता अपूर्ण

प्रथमेश कदम केवळ एक प्रभावशाली म्हणून ओळखला जात नव्हता, तर त्याच्या आईशी असलेल्या त्याच्या नात्यासाठी देखील ओळखले जात होता. गेल्या वर्षी त्याच्या वडिलांच्या निधनानंतर, त्याने घर सांभाळताना त्याच्या आईची काळजी घेतली. आई-मुलाच्या जोडीचे विनोदी आणि भावनिक व्हिडिओ मराठी प्रेक्षकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय होते. 

प्रथमेशचे इंस्टाग्रामवर 186000 फॉलोअर्स होते आणि युट्यूबवर एक मोठे कुटुंब होते. त्याच्या साधेपणाने आणि कंटेंट निर्मितीच्या अनोख्या भारतीय शैलीने त्याला खूप कमी वेळात क्रिएटर इकोसिस्टममध्ये एक चमकणारा तारा बनवले. लोक अनेकदा असे म्हणत असत की प्रथमेशला त्याच्या आईकडून मिळालेले प्रेम हे घराघरात पोहोचले आहे.  

'द संडे गार्डियन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रथमेशकडे जवळपास 10 ते 50 लाख रुपयांची संपत्ती आहे. इन्स्टाग्राम स्पॉन्सरशिप, रील मॉनिटायझेशन आणि ब्रँड प्रमोशनमधून तो कमाई करायचा. याशिवाय त्याच्या गाण्याचे अल्बमसुद्धा प्रदर्शित व्हायचे.

डिसेंबर 2024 मध्ये त्याने मुंबईतील 'मेट गाला'च्या कार्यक्रमात बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूरसोबत स्टेज शेअर केला होता. प्रथमेशच्या करिअरमधील हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षण होता. त्यावेळी त्याने स्वप्न सत्यात उतरल्याची भावना व्यक्त केली होती.

प्रथमेश गेल्या काही दिवसांपासून पोटाच्या आजाराने त्रस्त होता. यामधून तो बरा झाला नाही. या आजाराने त्याचं निधन झालं. 

