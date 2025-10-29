Reema lagoo: 'या' कचेरीत कर्मचारी होत्या, चित्रपटांत प्रेमळ 'आई'ची भूमिका साकारणाऱ्या रिमा लागू, निधनाच्या काही तासांपुर्वीच...
Reema Lagoo: आपण चित्रपटात ज्या प्रेमळ, हसऱ्या आणि काळजी घेणाऱ्या ‘आई’ला पाहिलं आहे, ती म्हणजे रीमा लागू. पण तुम्हाला माहित आहे का, अभिनेत्री होण्यापूर्वी रीमा लागू कुठे काम करायच्या? तुम्हाला जाणून आश्चर्य होईल की, त्या सामान्य बॅंक कर्मचारी होत्या. जाणून घ्या मग नेमका त्यांना चित्रपटात ब्रेक कसा मिळाला?
Reema Lagoo's Inspiring life journey:रीमा लागू यांनी हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, कूछ कूछ होता है, वास्तव अशा अनेक चित्रपटांत उत्तमरित्या आईची भूमिका साकारली होती. टीव्ही मालिकांमध्येसुद्धा त्या खूप लोकप्रिय झाल्या. महत्तवाची बाब म्हणजे रीमा यांनी हिंदी सिनेसृष्टीतील आई फक्त दुःखी आणि सतत रडणारीच असते हा समज मोडून एका आधुनिक जगतातली पण प्रेमळ आई कशी असते ते प्रेक्षकांना दाखवले आणि रसिक प्रेक्षकांनीही त्यांच्या भूमिका उचलून धरल्या. पण तुम्हाला माहित आहे का? चित्रपटात पदार्पण करण्यापूर्वी त्या एका ठिकाणी साधारण कर्मचारी होत्या. त्याचा कर्मचारीते चित्रपटांतील आई हा प्रेवास अतिशय रंजक होता.
रीमा लागू या फक्त अभिनेत्री नव्हत्या, तर त्या एक प्रेरणा होत्या. त्यांनी दाखवून दिलं की साध्या आयुष्यातूनही मोठं स्वप्न पूर्ण करता येतं. आजही लोक त्यांना आठवतात ते एक ‘आई’ म्हणून, जी नेहमी आपल्या चेहऱ्यावर स्मित ठेवायची आणि सगळ्यांना प्रेम द्यायची. गुमराह चित्रपटात त्यांची आईच्या भूमिकेच मुख्य अभिनेत्रीपेक्षाही जास्त कौतुक करण्यात आलं असून चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्री दुसरी कोण नसुन श्रीदेवी हेती.
