Reema lagoo: 'या' कचेरीत कर्मचारी होत्या, चित्रपटांत प्रेमळ 'आई'ची भूमिका साकारणाऱ्या रिमा लागू, निधनाच्या काही तासांपुर्वीच...

Reema Lagoo: आपण चित्रपटात ज्या प्रेमळ, हसऱ्या आणि काळजी घेणाऱ्या ‘आई’ला पाहिलं आहे, ती म्हणजे रीमा लागू. पण तुम्हाला माहित आहे का, अभिनेत्री होण्यापूर्वी रीमा लागू  कुठे काम करायच्या? तुम्हाला जाणून आश्चर्य होईल की, त्या सामान्य बॅंक कर्मचारी होत्या. जाणून घ्या मग नेमका त्यांना चित्रपटात ब्रेक कसा मिळाला?

Oct 29, 2025, 03:04 PM IST
Reema Lagoo's Inspiring life journey:रीमा लागू यांनी हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, कूछ कूछ होता है, वास्तव अशा अनेक चित्रपटांत उत्तमरित्या आईची भूमिका साकारली होती. टीव्ही मालिकांमध्येसुद्धा त्या खूप लोकप्रिय झाल्या. महत्तवाची बाब म्हणजे रीमा यांनी हिंदी सिनेसृष्टीतील आई फक्त दुःखी आणि सतत रडणारीच असते हा समज मोडून एका आधुनिक जगतातली पण प्रेमळ आई कशी असते ते प्रेक्षकांना दाखवले आणि रसिक प्रेक्षकांनीही त्यांच्या भूमिका उचलून धरल्या. पण तुम्हाला माहित आहे का? चित्रपटात पदार्पण करण्यापूर्वी त्या एका ठिकाणी साधारण कर्मचारी होत्या. त्याचा कर्मचारीते चित्रपटांतील आई हा प्रेवास अतिशय रंजक होता.  

 रुपेरी पडद्यावर येण्यापूर्वी, रीमा लागू 1979 मध्ये युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये नोकरी करत होत्या. त्यांना साधा सोप्पा राहिणामन आवडत असे. अभिनय हा त्यांचा पहिला व्यवसाय नव्हताच; मात्र तर त्यांच्या आई, एक प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री असल्यामुळे त्यांना अभिनयाविषयी आकर्षण होतंच.  

रीमा लागू बँकेत काउंटरवर बसून लोकांचे पैसे जमा करणे - पैसे काढणे, कागदपत्रं तपासणे अशी कामं करायच्या. त्या वेळी त्यांना चित्रपटात काम मिळेल, याची कोणीही कल्पना केली नव्हती. पण त्यांच्या मनात काहीतरी मोठं करण्याचं स्वप्न होतं.आणि शेवटी त्यांनी ते करुन दाखवालं.  

बँकेत काम करत असताना, रीमा आंतर-बँक सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेत असे, जिथे तिची प्रतिभा चमकू लागली. तिच्या समवयस्कांकडून प्रोत्साहन आणि आवडीने प्रेरित होऊन, ती हळूहळू टेलिव्हिजनमध्ये बदलली आणि अखेर पूर्णवेळ अभिनय करण्यासाठी बँकेतील नोकरी सोडली.   

बँकेत काउंटरवर काम करता करता त्या थोड्याच काळात नाटकांत काम करू लागल्या, आणि नंतर हिंदी-मराठी चित्रपटांमध्येही झळकल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावरचं आपलेपण आणि प्रेमळ हसू पाहून अभिनेत्यांना आपली आईच असल्यासारखे वाटू लागले.  

रीमा लागू या फक्त अभिनेत्री नव्हत्या, तर त्या एक प्रेरणा होत्या. त्यांनी दाखवून दिलं की साध्या आयुष्यातूनही मोठं स्वप्न पूर्ण करता येतं. आजही लोक त्यांना आठवतात ते एक ‘आई’ म्हणून, जी नेहमी आपल्या चेहऱ्यावर स्मित ठेवायची आणि सगळ्यांना प्रेम द्यायची. गुमराह चित्रपटात  त्यांची आईच्या भूमिकेच मुख्य अभिनेत्रीपेक्षाही जास्त कौतुक करण्यात आलं असून चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्री दुसरी कोण नसुन श्रीदेवी हेती.  

अभिनेत्री रीमा या मृत्यूपूर्वी काही तासांपर्यंत शूटिंग करत होत्या. शूटिंगनंतर त्या घरी गेल्या आणि मध्यरात्री त्यांच्या छातीत दुखू लागलं. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आलं, पण वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. रीमा यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये 95 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.  

रिमा लागू  यांनी  2017मध्ये वयाच्या 58 व्या वर्षी या जगाचा निरोप घेतला पण त्यांची प्रेमळ 'आई'ची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहे.

