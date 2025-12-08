'या' प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेटपटूशी लग्न करणार होती रेखा? अभिनेत्रीच्या आईने पत्रिका दाखवली अन्...
एव्हरग्रीन रेखा कायम बॉलिवूडमध्ये कुठल्या ना कुठल्या कारणाने चर्चेत असते. रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांची लव्ह स्टोरी ही जग्गजाहीर आहे. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, रेखाचं एका प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेटपटूशी जोडलं गेलं होतं. त्या क्रिकेटपटूचं नाव जाणून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल.
Neha Choudhary | Dec 08, 2025, 02:23 PM IST
इम्रान खान यांचं नाव अभिनेत्री झीनत अमानशी जोडल्या गेलं होतं. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात दोघांनी त्यांच्या प्रेमाने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं होतं. अफवा पसरल्या की झीनत एका सामन्यासाठी भारतात असताना इम्रान तिच्या प्रेमात पडला. असाही अंदाज होता की इम्रानने त्यांचा 27 वा वाढदिवस तिच्यासोबत साजरा केला होता. पण, दोघांपैकी कोणीही या नात्याची पुष्टी दिली नाही.
