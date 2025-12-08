English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'या' प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेटपटूशी लग्न करणार होती रेखा? अभिनेत्रीच्या आईने पत्रिका दाखवली अन्...

एव्हरग्रीन रेखा कायम बॉलिवूडमध्ये कुठल्या ना कुठल्या कारणाने चर्चेत असते. रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांची लव्ह स्टोरी ही जग्गजाहीर आहे. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, रेखाचं एका प्रसिद्ध पाकिस्तानी क्रिकेटपटूशी जोडलं गेलं होतं. त्या क्रिकेटपटूचं नाव जाणून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल. 

Neha Choudhary | Dec 08, 2025, 02:23 PM IST
twitter
1/12

बॉलिवूड आणि क्रिकेट विश्व यांचं खूप जवळचं नातं आहे. क्रिकेटपटू आणि अभिनेत्री यांचे प्रेम प्रकरण समोर आली आहे. अनेक प्रेम प्रकरणं लग्नापर्यंत गेली आहे. 70-80 च्या दशकातही बॉलिवूड आणि क्रिकेट यांचं जवळचं नातं होतं.

twitter
2/12

 त्या काळातील प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा हिचं नाव अनेक जणांशी जोडल्या गेलं होतं. रेखा आणि अमिताभ यांची प्रेम कहाणी तर बॉलिवूडसह सगळ्यांचं माहिती आहे. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, रेखा हिचं नाव एका प्रसिद्ध क्रिकेटपटूशी जोडल्या गेलं होतं. 

twitter
3/12

त्याकाळातील प्रसिद्ध आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचं नाव बॉलिवूडच्या अनेक अभिनेत्रींशी जोडल्या गेलं होतं. झीनत अमान, शबाना आझामी, मूनमून सेन आणि रेखा...हो रेखा आणि इम्रान खान यांच्या नात्याबद्दल अनेक बातम्या त्या काळात पसरल्या होत्या. 

twitter
4/12

ही गोष्ट आहे, 1980 मधील...हे दोघे अनेक वेळा एकत्र दिसले होते, आणि त्यानंतर त्यांच्या अफेयरची चर्चा ग्लॅमर आणि क्रिकेट जगतात वाऱ्यासारखी पसरली होती. 

twitter
5/12

त्यावेळी रेखा आणि इम्रान कान मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर एकत्र वेळ घालवायचं अशा मथळ्याची एक बातमी समोर आली होती. एवढंच नाही तर रेखाच्या चित्रपटांच्या शूटिंगला इम्रान खान जात होते, अशीही चर्चा होती. 

twitter
6/12

1985 मधील एका वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की, इम्रान खान आणि रेखा हे एकमेकांच्या प्रेमात आकंठ बुडाले होते. एवढंच नाही तर रेखा यांची आई पुष्पवल्ली या देखील त्यांच्या नात्याबद्दल खूष होत्या. 

twitter
7/12

 या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, पुष्पवल्ली आपल्या मुलीसाठी इम्रान खानला सर्वात योग्य स्थळ मानत होती. एवढंच नाही तर त्या या दोघांच्या लग्नासाठी उत्सुक होत्या. त्यांनी एका ज्योतिषाला या नात्याबद्दल विचारलं होतं. 

twitter
8/12

एका अहवालानुसार, त्या दिल्लीला गेल्या आणि एक ज्योतिषाला विचारलं की, इम्रान खान हा माझ्या मुलीसाठी आदर्श नवरदेव आहे का? पण यावर ज्योतिषाने काय म्हटलं हे कोणालाही माहिती नाही. पण रेखा यांच्या आईला इम्रान खान हा त्यांच्या मुलीसाठी योग्य वर होतं. 

twitter
9/12

या अफेयरबद्दल रेखा किंवा इम्रान खान या दोघांनी कधी काही भाष्य केलं नाही. या नात्यात दुरावा का आला हेही काही कळलं नाही. पण लाहोरमधील एका चॅरिटी कॉन्सर्टमध्ये जेव्हा इम्रान खान आणि रेखा यांनी डान्स केला तेव्हा सर्वांच्या भुवया उंचवल्यात. 

twitter
10/12

इम्रान खान यांचं नाव अभिनेत्री झीनत अमानशी जोडल्या गेलं होतं. 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात दोघांनी त्यांच्या प्रेमाने सर्वांना आश्चर्यचकित केलं होतं. अफवा पसरल्या की झीनत एका सामन्यासाठी भारतात असताना इम्रान तिच्या प्रेमात पडला. असाही अंदाज होता की इम्रानने त्यांचा 27  वा वाढदिवस तिच्यासोबत साजरा केला होता. पण, दोघांपैकी कोणीही या नात्याची पुष्टी दिली नाही.

twitter
11/12

 रेखा आणि झीनत शिवाय, इम्रान खान यांचं नाव अभिनेत्री शबाना आझमी यांच्याशी देखील जोडलं गेलं होतं.पण दोघांनीही जाहीरपणे याबद्दल भाष्य केलं नाही. 

twitter
12/12

इम्रान खान आणि बंगाली अभिनेत्री मूनमून सेन यांच्यातील संबंधांच्या अफवा देखील होत्या. त्यांच्या जवळीकतेने माध्यमांचे लक्ष वेधलं होतं.  

twitter
पुढील
अल्बम

Goa Club Fire: गोल्ड मेडल, डझनभर पुरस्कार, 22 शहरांत संपत्ती अन्...; क्लबचा मालक सौरभ लुथरा आहे तरी कोण?

पुढील अल्बम

Goa Club Fire: गोल्ड मेडल, डझनभर पुरस्कार, 22 शहरांत संपत्ती अन्...; क्लबचा मालक सौरभ लुथरा आहे तरी कोण?

Goa Club Fire: गोल्ड मेडल, डझनभर पुरस्कार, 22 शहरांत संपत्ती अन्...; क्लबचा मालक सौरभ लुथरा आहे तरी कोण?

Goa Club Fire: गोल्ड मेडल, डझनभर पुरस्कार, 22 शहरांत संपत्ती अन्...; क्लबचा मालक सौरभ लुथरा आहे तरी कोण? 8
...तर सोशल मीडियावरील &#039;ती&#039; कृती विनयभंगच! उच्च न्यायालयाचा निर्णय; शिक्षा: 5 वर्ष तुरुंगवास

...तर सोशल मीडियावरील 'ती' कृती विनयभंगच! उच्च न्यायालयाचा निर्णय; शिक्षा: 5 वर्ष तुरुंगवास

...तर सोशल मीडियावरील 'ती' कृती विनयभंगच! उच्च न्यायालयाचा निर्णय; शिक्षा: 5 वर्ष तुरुंगवास 8
Weekly Horoscope : डिसेंबरचा दुसरा आठवड्यात बुध-शुक्र-सूर्याची युती; &#039;या&#039; लोकांवर बरसणार पैशांचा पाऊस! आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन कसं असणार?

Weekly Horoscope : डिसेंबरचा दुसरा आठवड्यात बुध-शुक्र-सूर्याची युती; 'या' लोकांवर बरसणार पैशांचा पाऊस! आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन कसं असणार?

Weekly Horoscope : डिसेंबरचा दुसरा आठवड्यात बुध-शुक्र-सूर्याची युती; 'या' लोकांवर बरसणार पैशांचा पाऊस! आर्थिक, करिअर, प्रेम जीवन कसं असणार? 1
Daily Numerology 8 December : मूलांक 2 ला आज जुन्या गुंतवणुकीतून दुप्पट फायदा; तर मूलांक 9 साठी आज...

Daily Numerology 8 December : मूलांक 2 ला आज जुन्या गुंतवणुकीतून दुप्पट फायदा; तर मूलांक 9 साठी आज...

Daily Numerology 8 December : मूलांक 2 ला आज जुन्या गुंतवणुकीतून दुप्पट फायदा; तर मूलांक 9 साठी आज... 9