मोठी बातमी! IndiGo च्या प्रवाशांना दिलासा; असंख्य विमान रद्द होण्यामागील 'तो' नियम DGCA कडून रद्द

DGCA FDTL Rules Indigo Airline : गेल्या चार दिवसांपासून देशभरातील विमानतळावर इंडिगोचे विमान रन वेवर उभे आहेत. याचा सर्वाधिक फटका आणि मनस्ताप प्रवाशांना झाला. ज्यामुळे हा प्रवाशांचा उद्रेक वाढला होता तो नियम DGCA कडून रद्द करण्यात आला आहे. 

Neha Choudhary | Dec 05, 2025, 06:19 PM IST
देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन असलेली इंडिगो गेल्या चार दिवसांपासून चर्चेत आली आहे. गेल्या चार दिवसांपासून इंडिगोचे हजारो विमानसेवा रद्द झाल्यात. इंडिगोचे विमान रनवेवर उभे असूनही प्रवाशांसाठी ते सज्ज नाही.

पण अनेक महिन्यांपासून या चार दिवसांमध्ये ज्यांनी इंडिगो विमानाचे तिकीट काढले त्यांना विमान रद्द झाल्यामुळे मनस्ताप आणि आर्थिक फटका पडला. गेल्या तार दिवसांमध्ये देशभरातील मेट्रो सिटीमधील मुंबई, हैद्रराबाद, दिल्ली यासारख्या अनेक विमानतळावरून इंडिगोचे असंख्य विमान रद्द झाल्यामुळे विमानतळावर प्रवाशांनी एकच गोंधळ केला. 

ज्या नियमामुळे देशातील सर्वात मोठ्या इंडिगोसोबत प्रवाशांना फटका बसला तो नियम देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे रद्द करण्यात आला.   

जेव्हा चार दिवसांपूर्वी मंगळवारी 2 डिसेंबरला पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात इंडिगोच्या फ्लाइट रद्द झाल्यात त्यामागे वेगवेगळी कारणं सांगण्यात आली. सॉफ्टवेअरमधील ग्लिच, हिवाळ्यामुळं वेळापत्रकातील बदल, वातावरण अशी कारणं सांगण्यात आली. 

पण हवाई उद्योगातील जाणकारांनी सांगितलं की, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यामुळे देशातील विमानतळावर एक वादळ निर्माण झालं. या नियमानुसार  पायलट आणि क्रू मेंबर्सच्या विश्रांतीचे आणि कामाचे तास निश्चित करण्यात आली आहे. याचा फटका मोठ्या प्रमाणात इंडिगो कंपनीला बदला.   

त्यामुळे हा नियम लागू होताच  इंडिगोचे मोठ्या संख्येनं पायलट आणि क्रू सुट्टीवर गेले. हेच कारण ठरलं की इंडिगोच्या फ्लाईट रद्द गेल्या चार दिवसांमध्ये रद्द झाल्यात.   

DGCA नवी नियमावली बनवली आणि तिही दोन टप्प्यांमध्ये. या नियमावलीचे निर्देश प्रत्येक एअरलाइन्सला देण्यात आले होते. पहिला टप्पा जुलै महिन्यात लागू झाला त्यानंतर नोव्हेंबर 1 ला दुसरा टप्पा लागू झाला. ज्यात ड्यूटी शेड्यूल लागू झालं. 

या नियमानुसार शारीरिक आणि मानसिक थकवा कमी करण्यासाठी वैमानिकाच कामाचं तास 48 वरून 36 करण्यात आले. याशिवाय रात्री विमाने उतरवण्याची मुभा सहावरून दोनवर केली. दैनिक कामाचं 8 तास, साप्ताहिक कामाचं 35 तास, मासिक कामाचं 125 तास आणि वार्षिक 1000 तास अशा मर्यादा घालण्यात आली. नाईट ड्युटी विंडो रात्री 12.00 ते पहाटे 6.00 करण्यात आली होती. 

पण या नियमानुसार इंडिगोने मात्र नव्या वैमानिकांची मागणी भरुन काढली नाही. त्यामुळे अनेक वैमानिक या नियमानुसार सुट्टीवर गेलेत. त्याचा परिणाम असंख्य विमाने रद्द झाली आणि प्रवाशांना त्रास झाला. 

डीजीसीएने वैमानिक आणि क्रू मेंबर्सच्या 'साप्ताहिक विश्रांती'चा नियम शिथील करत इंडिगोला तात्पुरता दिलासा देण्यात आलाय. इंडिगोसह इतर विमान कंपन्यांकडून मिळालेल्या सूचना लक्षात घेता डीजीसीएने आधीचे निर्देश तात्काळ प्रभावाने मागे घेतली. 

दुसऱ्या बाजूला इंडिगोने डीजीसीएला सांगितलं आहे की, रद्द झालेल्या उड्डाणांमुळे निर्माण झालेली स्थिती सुधारण्यासाठी दोन ते तीन दिवस लागतील. प्रवासांना झालेल्या त्रासाबद्दल त्यांनी माफी मागितली आहे. 

इंडिगोकडून 2200 फ्लाईट एका दिवसात चालवल्या जातात, एअर इंडियाच्या ही दुप्पट संख्या आहे.  नियोजनातील त्रुटींमुळं मोठी समस्या निर्माण झाली.

