मोठी बातमी! IndiGo च्या प्रवाशांना दिलासा; असंख्य विमान रद्द होण्यामागील 'तो' नियम DGCA कडून रद्द
DGCA FDTL Rules Indigo Airline : गेल्या चार दिवसांपासून देशभरातील विमानतळावर इंडिगोचे विमान रन वेवर उभे आहेत. याचा सर्वाधिक फटका आणि मनस्ताप प्रवाशांना झाला. ज्यामुळे हा प्रवाशांचा उद्रेक वाढला होता तो नियम DGCA कडून रद्द करण्यात आला आहे.
Neha Choudhary | Dec 05, 2025, 06:19 PM IST
पण अनेक महिन्यांपासून या चार दिवसांमध्ये ज्यांनी इंडिगो विमानाचे तिकीट काढले त्यांना विमान रद्द झाल्यामुळे मनस्ताप आणि आर्थिक फटका पडला. गेल्या तार दिवसांमध्ये देशभरातील मेट्रो सिटीमधील मुंबई, हैद्रराबाद, दिल्ली यासारख्या अनेक विमानतळावरून इंडिगोचे असंख्य विमान रद्द झाल्यामुळे विमानतळावर प्रवाशांनी एकच गोंधळ केला.
या नियमानुसार शारीरिक आणि मानसिक थकवा कमी करण्यासाठी वैमानिकाच कामाचं तास 48 वरून 36 करण्यात आले. याशिवाय रात्री विमाने उतरवण्याची मुभा सहावरून दोनवर केली. दैनिक कामाचं 8 तास, साप्ताहिक कामाचं 35 तास, मासिक कामाचं 125 तास आणि वार्षिक 1000 तास अशा मर्यादा घालण्यात आली. नाईट ड्युटी विंडो रात्री 12.00 ते पहाटे 6.00 करण्यात आली होती.
