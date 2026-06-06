/किंमत फक्त 10 लाख 49 हजार रुपये; 5 स्टार सेफ्टी; सर्वात स्वस्त Duster चा मायलेज किती?

लाँचनंतर कंपनीने हायर व्हेरियंटच्या इंधन कार्यक्षमतेबाबत खुलासा केला आहे. पण आता कारच्या स्वस्त व्हेरियंटच्या मायलेजसंदर्भातही खुलासा झाला आहे.
रेनॉल्ड डस्टर यावर्षी भारतात लाँच झाली होती. कंपनीने नव्या डस्टरचं मार्च 2026 रोजी अनावरण केलं होतं.
लाँचनंतर कंपनीने हायर व्हेरियंटच्या इंधन कार्यक्षमतेबाबत खुलासा केला आहे. पण आता कारच्या स्वस्त व्हेरियंटच्या मायलेजसंदर्भातही खुलासा झाला आहे.
येथे आपण 1.0 लीटरच्या टर्बो पेट्रोल डस्टरबद्दल बोलत आहोत. कारच्या या व्हेरियंटच्या ARAI क्लेम्ड मायलेजचा खुलासा केला आहे.
डस्टर लाइनअपमध्ये हे इंजिन सर्वाधिक मायलेज ऑफर करतं. यामध्ये हायब्रीड व्हेरियंटच्या मायलेजचाही समावेश आहे.
रेनॉल्ड डस्टरचं 1.0 लीटर इंजिनचं व्हेरियंट 19.41 किमी प्रती लीटरचं मायलेज ऑफर करतं. ही मीडसाइज एसयुव्ही सेगमेंटमधील उत्तम मायलेज कार आहे.
डस्टरच्या 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल व्हेरियंटचा मायलेज 17.75 किमी प्रति लीटर आहे. तर ऑटोमॅटिक व्हेरियंटमध्ये 18.45 चा मायलेज मिळतो.
रेनॉल्ड डस्टरच्या 1.0 लीटर इंजिनच्या व्हेरियंटची किंमत 10.49 रुपये (एक्स शोरुम) आहे आणि ही किंमत पर्यंत जाते.
या कारमध्ये 5 स्टार सेफ्टी आहे. बेस व्हेरियंटमध्ये 6 एअरबॅग मिळतात. सर्वात स्वस्त डस्टरमध्ये 999 सीसीचं 3 सिलेंडर इंजिनही मिळतं.
ही कार 6 स्पीड मॅन्यूअल ट्रान्समिशनसह येते. हे इंजिन 110 पीएसची पॉवर आणि 166 एनएमचा टॉर्क निर्मित करते.