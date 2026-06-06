Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /किंमत फक्त 10 लाख 49 हजार रुपये; 5 स्टार सेफ्टी; सर्वात स्वस्त Duster चा मायलेज किती?

किंमत फक्त 10 लाख 49 हजार रुपये; 5 स्टार सेफ्टी; सर्वात स्वस्त Duster चा मायलेज किती?

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 06, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:30 PM IST

लाँचनंतर कंपनीने हायर व्हेरियंटच्या इंधन कार्यक्षमतेबाबत खुलासा केला आहे. पण आता कारच्या स्वस्त व्हेरियंटच्या मायलेजसंदर्भातही खुलासा झाला आहे. 

 

1/9

मार्च महिन्यात लाँच झाली होती कार

रेनॉल्ड डस्टर यावर्षी भारतात लाँच झाली होती. कंपनीने नव्या डस्टरचं मार्च 2026 रोजी अनावरण केलं होतं. 

 

2/9

स्वस्त डस्टरचा मायलेज

लाँचनंतर कंपनीने हायर व्हेरियंटच्या इंधन कार्यक्षमतेबाबत खुलासा केला आहे. पण आता कारच्या स्वस्त व्हेरियंटच्या मायलेजसंदर्भातही खुलासा झाला आहे. 

 

3/9

किती आहे मायलेज?

येथे आपण 1.0 लीटरच्या टर्बो पेट्रोल डस्टरबद्दल बोलत आहोत. कारच्या या व्हेरियंटच्या ARAI क्लेम्ड मायलेजचा खुलासा केला आहे. 

 

4/9

सर्वाधिक मायलेज

डस्टर लाइनअपमध्ये हे इंजिन सर्वाधिक मायलेज ऑफर करतं. यामध्ये हायब्रीड व्हेरियंटच्या मायलेजचाही समावेश आहे. 

 

5/9

किती KM धावणार कार?

रेनॉल्ड डस्टरचं 1.0 लीटर इंजिनचं व्हेरियंट 19.41 किमी प्रती लीटरचं मायलेज ऑफर करतं. ही मीडसाइज एसयुव्ही सेगमेंटमधील उत्तम मायलेज कार आहे. 

 

6/9

1.3 लीटरचा मायलेज

डस्टरच्या 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल व्हेरियंटचा मायलेज 17.75 किमी प्रति लीटर आहे. तर ऑटोमॅटिक व्हेरियंटमध्ये 18.45 चा मायलेज मिळतो. 

 

7/9

किती आहे किंमत?

रेनॉल्ड डस्टरच्या 1.0 लीटर इंजिनच्या व्हेरियंटची किंमत 10.49 रुपये (एक्स शोरुम) आहे आणि ही किंमत पर्यंत जाते. 

 

8/9

5 स्टार सेफ्टी

या कारमध्ये 5 स्टार सेफ्टी आहे. बेस व्हेरियंटमध्ये 6 एअरबॅग मिळतात. सर्वात स्वस्त डस्टरमध्ये 999 सीसीचं 3 सिलेंडर इंजिनही मिळतं. 

 

9/9

इंजिन आणि पॉवर

ही कार 6 स्पीड मॅन्यूअल ट्रान्समिशनसह येते. हे इंजिन 110 पीएसची पॉवर आणि 166 एनएमचा टॉर्क निर्मित करते. 

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
T20 संघाचं कर्णधारपद काढून घेतल्यानंतर सूर्यकुमार यादवची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला
Suryakumar Yadav16 min ago
2
Maharashtra breaking news18 min ago
3
team india48 min ago
4
maratha reservation56 min ago
5
Cockroach Party1 hr ago