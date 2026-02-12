English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • T20 WC: पाकिस्तानच्या सामन्याआधी भारताची चिंता वाढली! अभिषेक शर्माचा मेडिकल रिपोर्ट आला समोर, वजन इतकं कमी...

T20 WC: पाकिस्तानच्या सामन्याआधी भारताची चिंता वाढली! अभिषेक शर्माचा मेडिकल रिपोर्ट आला समोर, 'वजन इतकं कमी...'

भारताचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माला पोटाच्या समस्येमुळे दिल्लीतील रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. डिहायड्रेशनमुळे त्याचं वजन बरंच कमी झालं आहे.  

Shivraj Yadav | Feb 12, 2026, 05:10 PM IST
नामिबियाविरुद्धच्या टी-20 विश्वचषक 2026 च्या गट अ सामन्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे.   

पोटाच्या गंभीर संसर्गामुळे आणि त्यानंतर रुग्णालयात दाखल झाल्यामुळे स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माला संघाबाहेर राहावं लागणार आहे.   

अभिषेकला बुधवारी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असला तरी, नामिबियाविरुद्ध, विशेषतः रविवारी होणाऱ्या पाकिस्तान सामन्यामुळे संघ व्यवस्थापन धोक्यात घालण्याची शक्यता कमी आहे.   

दरम्यान पोटाच्या समस्येमुळे झालेल्या डिहायड्रेशनमुळे त्याचं वजन कमी झाले आहे.  

टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तात अभिषेक कशामुळे आजारी पडला याची माहिती दिली आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर नेट सेशननंतर 6 फेब्रुवारी रोजी अभिषएकला हा त्रास सुरू झाला. अभिषेकने पोटदुखीला कारणीभूत ठरेल असं काहीतरी खाल्लं असावं.   

सामन्याच्या दिवशी त्याची प्रकृती बिघडत असतानाही, अभिषेकने धैर्य दाखवत मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, तो अमेरिकेविरुद्ध क्रिजवर फक्त एक चेंडू टिकला. नंतर मात्र तो अनुपस्थित होता आणि त्याच्या जागी संजू सॅमसनने क्षेत्ररक्षण केलं. यावरुन त्याची प्रकृती किती बिघडली असावी याचा अंदाज मिळत आहेत. अमेरिकेविरुद्ध 29 धावांनी विजय मिळवल्यानंतर हस्तांदोलनासाठी देखील तो त्याच्या सहकाऱ्यांसोबत सामील होऊ शकला नाही.  

पोटातील संसर्ग, हवामानातील बदलामुळे ताप आणि डिहायड्रेशनमध्ये परावर्तित झाला. वजन लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यानंतर, अभिषेकला वैद्यकीय देखरेखीसाठी नवी दिल्लीतील गंगाराम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.   

भारताचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेत यांनी माध्यमांशी बोलताना अभिषेकच्या स्थितीबद्दल अपडेट दिले. "अभिषेकला अद्यापही पोटासंदर्भात काही समस्या आहेत. आम्हाला आशा आहे की तो दोन दिवसांत खेळण्यासाठी उपलब्ध होईल," असं टेन डोइशेत म्हणाले. "आम्ही तो तंदुरुस्त होण्याची सर्वात जास्त वाट पाहत आहोत," अंस ते म्हणाले.   

