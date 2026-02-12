T20 WC: पाकिस्तानच्या सामन्याआधी भारताची चिंता वाढली! अभिषेक शर्माचा मेडिकल रिपोर्ट आला समोर, 'वजन इतकं कमी...'
भारताचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माला पोटाच्या समस्येमुळे दिल्लीतील रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. डिहायड्रेशनमुळे त्याचं वजन बरंच कमी झालं आहे.
Shivraj Yadav | Feb 12, 2026, 05:10 PM IST
सामन्याच्या दिवशी त्याची प्रकृती बिघडत असतानाही, अभिषेकने धैर्य दाखवत मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, तो अमेरिकेविरुद्ध क्रिजवर फक्त एक चेंडू टिकला. नंतर मात्र तो अनुपस्थित होता आणि त्याच्या जागी संजू सॅमसनने क्षेत्ररक्षण केलं. यावरुन त्याची प्रकृती किती बिघडली असावी याचा अंदाज मिळत आहेत. अमेरिकेविरुद्ध 29 धावांनी विजय मिळवल्यानंतर हस्तांदोलनासाठी देखील तो त्याच्या सहकाऱ्यांसोबत सामील होऊ शकला नाही.
