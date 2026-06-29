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SRH ची मालकीण काव्या मारन विवाहबंधनात अडकणार; कोण आहे होणारा नवरा अनिरुद्ध? रजनीकांतशी आहे खास नातं

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 29, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:26 PM IST

आयपीएल संघ सनरायजर्स हैदराबादची मालकीण काव्या मारनचं लग्न ठरलं आहे. जाणून कोण आहे तिचा होणारा नवरा आणि त्याची संपत्ती.

 

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आयपीएल संघ सनरायजर्स हैदराबादची सीईओ काव्या मारन लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. काव्या मारनने यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र यानंतर तिचा होणार नवरा नेमका कोण आहे यासंदर्भात चर्चा रंगली आहे. 

 

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काव्या मारन संगीत दिग्दर्शक अनिरुद्ध रविचंदरसोबत लग्न करणार आहेत. अनिरुद्धच्या काकांनी त्यांच्या नात्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. 

 

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काव्या मारनचा होणारा पती अनिरुद्धची संपत्ती आणि कमाईबद्दल बोलायचं गेल्यास मीडिया रिपोर्टनुसार, त्याची गणना श्रीमंत संगीत दिग्दर्शकांमध्ये होते. पण काव्या मारनशी तुलना केल्यास तो जवळपासही नाही. 

 

अनिरुद्ध रविचंद्र कोण आहेत?4/8

अनिरुद्ध रविचंद्र कोण आहेत?

अनिरुद्ध रविचंद्र एक संगीतकार आहे ज्याने अनेक सुपरहिट चित्रपटांसाठी संगीत दिलं आहे. तमिळ आणि तेलगू अशा दोन्ही चित्रपटसृष्टींमध्ये तो काम करतो. त्याने दोनदा 'फिल्मफेअर अवॉर्ड साऊथ' जिंकला आहे आणि त्यांना 10 'सीमा' (SIIMA) पुरस्कारही मिळाले आहेत.

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अनिरुद्ध अभिनेता रवी राघवेन्द्र आणि नृत्यांगना लक्ष्मी यांचा मुलगा आहे. त्यांचे कुटुंब दिग्गज अभिनेते रजनीकांत यांच्याशी संबंधित आहेय रजनीकांत यांच्या पत्नी लता या अनिरुद्धच्या मावशी आहेत. त्यामुळे रजनीकांत हे त्याचे काका (मावसा) लागतात. अनिरुद्धने पवन कल्याण, महेश बाबू, ज्युनियर एनटीआर, कमल हासन, विजय, अजित आणि सूर्या यांसारख्या अभिनेत्यांच्या चित्रपटांसाठी संगीत दिले आहे.

 

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अनिरुद्धने हिंदी चित्रपटांसाठीही संगीत दिलं आहे. Why This Kolaveri Di आणि Zinda Banda यांसारख्या गाण्यांमुळे त्याला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. त्याने चेन्नईतील 'पद्मा शेषाद्री बाला भवन'मधून आपले सुरुवातीचे शिक्षण पूर्ण केलं आणि त्यानंतर चेन्नईच्या 'लोयोला कॉलेज'मधून 'बॅचलर ऑफ कॉमर्स'ची पदवी मिळवली. 

 

काव्या मारन कोण आहे?7/8

काव्या मारन कोण आहे?

काव्या मारन आयपीएलमधील 'सनरायझर्स हैदराबाद' संघाची मालकीण आहे. ती 'सन ग्रुप'चे अध्यक्ष कलानिधी मारन यांची मुलगी आहे. काव्या एक यशस्वी भारतीय व्यावसायिक आहे. तिने न्यूयॉर्क विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या 'लिओनार्ड एन. स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेस'मधून एमबीए (MBA) पूर्ण केले आहे आणि चेन्नईच्या 'स्टेला मारिस कॉलेज'मधून बी.कॉम. (B.Com) पदवी प्राप्त केली आहे.

 

किती श्रीमंत आहे काव्या मारन?8/8

किती श्रीमंत आहे काव्या मारन?

फोर्ब्सनुसार (Forbes), काव्या मारनचे वडील कलानिधी मारन यांची एकूण संपत्ती 2.3 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. रुपयांच्या हिशोबात ही रक्कम अंदाजे 19 हजार 200 कोटी रुपये इतकी आहे. जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत त्यांचा क्रमांक 1830 वा लागतो. काव्या मारन या कलानिधी मारन यांच्या एकुलत्या एक कन्या आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या संपत्तीबाबत बोलायचे झाल्यास, प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांनुसार ती अंदाजे 50 दशलक्ष डॉलर्स इतकी असल्याचे मानले जाते. काव्या यांना गाड्यांची विशेष आवड आहे; त्यांच्याकडे रोल्स-रॉयस फँटमपासून (Rolls-Royce Phantom) ते बेंटले बेंटायगा (Bentley Bentayga) आणि बीएमडब्ल्यू ७६०एलआय (BMW 760Li) पर्यंतच्या अनेक आलिशान गाड्या आहेत.

 

TAGS:
Kavya Maran
anirudh ravichander
SRH

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