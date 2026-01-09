English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • तारा सुतारिया आणि वीर पहारियाचा ब्रेकअप? AP Dhil lon च्या कॉन्सर्टनंतर लगेचच वेगळा होण्याचा निर्णय

तारा सुतारिया आणि वीर पहारियाचा ब्रेकअप? AP Dhil lon च्या कॉन्सर्टनंतर लगेचच वेगळा होण्याचा निर्णय

Tara Sutaria & Veer Pahariya Break Up: बॉलिवूड अभिनेत्री तारा सुतारिया आणि वीर पहारिया यांना नातं तोडल्याचं समजत आहे. एपी ढिल्लोनच्या कॉन्सर्टमधील वादानंतर दोघांनी ब्रेकअप केला आहे.   

Shivraj Yadav | Jan 09, 2026, 11:34 AM IST
Tara Sutaria & Veer Pahariya Break Up: बॉलिवूड अभिनेत्री तारा सुतारिया आणि वीर पहारिया यांना नातं तोडल्याचं समजत आहे. एपी ढिल्लोनच्या कॉन्सर्टमधील वादानंतर दोघांनी ब्रेकअप केला आहे. 

 

Tara Sutaria & Veer Pahariya Break Up: बॉलिवूड अभिनेत्री तारा सुतारिया आणि वीर पहारिया यांना नातं तोडल्याचं समजत आहे. एपी ढिल्लोनच्या कॉन्सर्टमधील वादानंतर दोघाच्या ब्रेकअपचं वृत्त समोर आलं आहे. या कॉन्सर्टनंतर दोघांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.  

तारा सुतारिया स्टेजवर एपी ढिल्लोनसोबत डान्स करताना दिसली होती. दोघांना मिठी मारताना, किस करताना पाहून वीर पहारिया नाराज झाल्याचं त्याच्या चेहऱ्यावरुन दिसत होतं.  

हे व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर दोघांनी एकमेकांना पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र त्यानंतर आता दोघांनी ब्रेकअप केल्याची माहिती आहे.   

Filmfare नुसार, बहुचर्चित एपी ढिल्लोनच्या कॉन्सर्टमधील वादानंतर काही दिवसांतच त्यांच्या ब्रेकअपची बातमी समोर आली आहे. सुतारिया किंवा पहारिया या दोघांनीही त्यांच्या ब्रेकअपसंदर्भात कोणतंही अधिकृत विधान केलेलं नाही.  

त्यांच्या ब्रेकअपच्या वृत्तापूर्वी, तारा सुतारिया आणि वीर पहारिया एकमेकांना पाठिंबा देण्यासाठी ओळखले जात होते.  

तारा आणि वीर यांनी 2025 च्या सुरुवातीला एकमेकांना डेट करायला सुरुवात केली होती. अनेक खासगी ठिकाणी एकत्र दिसल्यानंतर त्यांच्या नात्याबद्दलची चर्चा वाढली होती. 2025 च्या मध्यापर्यंत त्यांनी आपलं नातं अधिकृत केलं. दोघांनी एका फॅशन इव्हेंटमध्ये त्यांनी एकत्र शोस्टॉपर म्हणून हजेरी लावली आणि सार्वजनिकरित्या एकत्र गणेश चतुर्थी साजरी केली.  

अवघ्या काही आठवड्यांपूर्वी, हे दोघे एका पूर्णपणे वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आले होते. तारा आणि वीरने एपी ढिल्लोनच्या मुंबईतील कॉन्सर्टमधील व्हायरल व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिली होती. जिथे ताराने स्टेजवर अंगलट केली होती.   

हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी तो अस्वस्थ झाल्याचा दावा केला होता. ताराने इंस्टाग्रामवर 'खोट्या गोष्टी' आणि 'पेड पीआर' असल्याची टीका केली होती. प्रेम व सत्य नेहमीच विजयी होते, असं तिने ठामपणे सांगितलं होतं.   

वीरनेही व्हायरल झालेला व्हिडिओ एडिटेड असल्याचा दावा केला होता.   

