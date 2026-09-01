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तुला आता यापुढे...; हार्दिक पांड्याला स्पष्टच सांगितलं, रोहित शर्मासंदर्भातही MI चा मोठा निर्णय, नवा कर्णधार कोण?

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 01, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:24 PM IST

मुंबई इंडियन्सच्या गोटात विशेषतः कर्णधारपद आणि हार्दिक पांड्याच्या 'ट्रेड'बाबत महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत.

 

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मुंबई इंडियन्समधून हार्दिक पांड्याला ट्रेड केलं जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं असताना आता एक नवी माहिती समोर आली आहे. स्टार अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या आणखी एक वर्ष मुंबई इंडियन्ससोबत राहण्याची शक्यता आहे. मात्र यावेळी त्याच्याकडे कर्णधारपद नसेल. 

 

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वृत्तानुसार, हार्दिकच्या अदलाबदलीबाबतच्या चर्चा अद्याप कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत, कारण मुंबई इंडियन्सला अद्याप योग्य डील मिळालेली नाही. त्यामुळे, आयपीएल 2027 मध्येही हार्दिक मुंबई इंडियन्ससोबत कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

 

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मात्र तरीही, मुंबई इंडियन्स कर्णधारपद बदलण्याच्या तयारीत असल्याचं समजत आहे. या निर्णयाच्या प्रक्रियेत रोहित शर्माचा मोठा सहभाग आहे.

 

मुंबई इंडियन्सचा (MI) नवीन कर्णधार कोण असेल?4/8

मुंबई इंडियन्सचा (MI) नवीन कर्णधार कोण असेल?

'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, मुंबई इंडियन्सचे मॅनेजमेंट नवीन कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली वेगळ्या दिशेने वाटचाल करण्याचा विचार करत आहे. ज्या रोहित शर्माने या संघाला पाच वेळा आयपीएल (IPL) विजेतेपद मिळवून दिले, तो पुन्हा कर्णधारपद स्वीकारण्यास फारसा उत्सुक नाही. त्याऐवजी, संघाचे नेतृत्व कोणाकडे सोपवावे, यासंदर्भातील चर्चेत तो सक्रियपणे सहभागी असल्याचे समजते.

कर्णधारपदाच्या स्पर्धेत कोण?5/8

कर्णधारपदाच्या स्पर्धेत कोण?

या वृत्तानुसार, कर्णधारपदासाठी तिलक वर्मा आणि जसप्रीत बुमराह हे प्रमुख दावेदार आहेत; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत तिलक वर्माचे नाव आघाडीवर आहे.

 

हार्दिक पांड्याला ट्रेड करणार?6/8

हार्दिक पांड्याला ट्रेड करणार?

हार्दिकच्या संभाव्य 'ट्रेड'बाबत (बोलायचे झाल्यास, एका वृत्तानुसार मुंबई इंडियन्सने (MI) कोलकाता नाईट रायडर्सशी (KKR) चर्चा केली होती. आयपीएलचे तीन वेळा विजेतेपद पटकावणाऱ्या KKR ने या व्यवहारासाठी ऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीनचे नावही सुचवले होते. मात्र, मुंबई इंडियन्सचे त्याबाबत समाधान झाले नाही; कारण पुढील वर्षी ग्रीनच्या कामाचा वर्कलोड कसा असेल, याबद्दल त्यांना शंका होती.

 

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चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) आपला नवीन मुख्य प्रशिक्षक निश्चित केल्यानंतर त्यांच्याशीही यासंदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. "जर त्याचा 'ट्रेड' झालाच नाही, तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. यासंदर्भात संबंधित खेळाडूशीही चर्चा झाली आहे. 'ट्रेड' यशस्वी होण्यासाठी अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया तितकीशी सोपी नाही," असे या घडामोडींची माहिती असलेल्या एका सूत्राने सांगितल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

 

सूर्यकुमार यादवचे भवितव्य काय?8/8

सूर्यकुमार यादवचे भवितव्य काय?

एका अहवालानुसार, आयपीएल 2027 साठी मुंबई इंडियन्स (MI) सूर्यकुमार यादवला संघात कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. 2026 चा हंगाम खराब गेला असूनही, मुंबई इंडियन्स या 35 वर्षीय खेळाडूला आपल्या संघात कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. फक्त एक सीझन वाईट गेला म्हणून मुंबई त्याला लगेच बाहेर काढणार नाही असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. 

 

TAGS:
mumbai indians
hardik pandya
rohit sharma
IPL

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