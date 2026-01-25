Republic Day Fancy Dress Idea: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त वेषभूषा स्पर्धेसाठी मुलांना असं करा तयार; पहिला क्रमांक मिळालाच म्हणून समजा!
Republic Day Fancy Dress Idea For Kids: 26 जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिन जवळ आला की शाळा-महाविद्यालयांमध्ये फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेची लगबग सुरू होते. आपल्या मुलाने काहीतरी वेगळे आणि अर्थपूर्ण बनावे असे प्रत्येक पालकाला वाटते. केवळ थोर महापुरुषच नाही, तर समाजातील विविध घटकांचे महत्त्व पटवून देणाऱ्या अनेक नवनवीन संकल्पना सध्या चर्चेत आहेत. तुमच्या मुलासाठी यंदा कोणती 'फॅन्सी ड्रेस' थीम निवडावी यासाठी काही खास आयडिया पाहा.
वेषभूषा स्पर्धा
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शाळांमध्ये तसेच सोसायटींमध्ये अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यावेळी वेषभूषा स्पर्धाही आयोजित केली जाते. तुमच्याही मुलांच्या शाळेत अशी स्पर्धा आयोजित केली गेली असेल तर काही सोपे पर्याय ट्राय करू शकता. त्याचसोबत मुले स्वतःला प्रेझेंट करताना काही माहितीही सांगू शकतात. यावेळी सदर बातमीमध्ये दिलेली माहिती नक्कीच उपयोगी पडणार आहे.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस
भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे मोठे योगदान होते. दुसऱ्या महायुद्धात त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध भारतीय राष्ट्रिय सैन्याचे नेतृत्व केले आणि "तुम्ही मला रक्त द्या, मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देईन" अशा घोषणा करत रॅली काढली. नेताजी हे एक आदरणीय व्यक्तिमत्व आहे जे खंबीर राष्ट्रवाद आणि स्वातंत्र्याप्रती वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची वेषभूषा करण्यासाठी आवश्यक असलेला पोशाख कोणत्याही कॉस्ट्यूमच्या दुकानात भाड्याने उपलब्ध होईल. एका दिवसासाठी तुम्ही हा कॉस्ट्यूम अगदी 300 ते 500 रूपयांमध्ये भाड्याने घेऊ शकतात.
भगतसिंग
शहीद भगतसिंग हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महान क्रांतीकारी आणि ज्वलंत विचारवंत होते. जे ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्यासाठी कट्टरपंथी प्रयत्न, समाजवाद, समानता आणि न्यायाचे समर्थन करणारे देशभक्त होते. त्यांच्या धैर्याने आणि अटल वचनबद्धतेने लाखो लोकांना प्रेरणा मिळाली, आजही भारतीय जवानांचे ते प्रेरणा स्थान आहेत. भगतसिग यांची वेषभूषा करण्यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. एक काळी किंवा खाकी पॅन्ट, पांढरा शर्ट आणि एक टोपी या साहित्यातच तुम्ही पोशाख तयार करू शकता.
राणी लक्ष्मीबाई
राणी लक्ष्मीबाई या 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्यातील अद्वितीय शौर्याचे प्रतीक आहेत, ज्यांनी "मी माझी झाशी देणार नाही" असे म्हणत इंग्रजांना कडवे आव्हान दिले. आपल्या दत्तक मुलाला पाठीशी बांधून रणांगणात शत्रूशी निकराची झुंज देणाऱ्या या रणरागिणीने शेवटच्या श्वासापर्यंत देशासाठी संघर्ष केला. 18 जून 1858 रोजी ग्वाल्हेरच्या लढाईत त्यांना वीरमरण आले, परंतु त्यांचे बलिदान आजही कोट्यवधी भारतीयांना प्रेरणा देते. मुलींसाठी राणी लक्ष्मीबाई यांची वेषभूषा करणे सोपे आणि उत्तम ठरेल. एखादी केशरी किंवा हिरव्या रंगाची साडी, फेटा, लहान बाहुला आणि कार्ड बोर्डच्या मदतीने बनवलेली तलवार आणि ढाल या वस्तू आवश्यक आहेत.
भारत माता
भारत माता हे आपल्या देशाच्या ऐक्य, संस्कृती आणि अखंडतेचे प्रतीक असून, भारत देशाला एका 'माते'चे स्वरूप देऊन तिची पूजा केली जाते. 18 व्या शतकात स्वातंत्र्याची ओढ निर्माण करण्यासाठी हे रूप समोर आले, ज्याला पुढे बंकिमचंद्र चटर्जी यांच्या 'वंदे मातरम' गीताने आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्या चित्राने विशेष ओळख मिळवून दिली. मुलींच्या वेषभूषेसाठी आणखी एक पर्याय म्हणजे भारत मातेची वेषभूषा. यासाठी देखील केशरी, पांढरी किंवा हिरवी साडी. कार्ड बोर्ड च्या सहाय्याने बनवलेला मुकुट आणि त्रिशुळ या वस्तू आवश्यक आहेत. कोणताही अधिक खर्च करण्याची आवश्यकता नाही.
लोकमान्य टिळक
लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हे भारतीय असंतोषाचे जनक होते. "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच!" ही सिंहगर्जना करणारे थोर नेते होते. त्यांनी जनतेला संघटित करण्यासाठी 'सार्वजनिक गणेशोत्सव' आणि 'शिवजयंती' या उत्सवांची सुरुवात केली, जे आजही मोठ्या उत्साहात साजरे होतात. लोकमान्य टिळक यांची वेषभूषा करण्यासाठी पांढरा सदरा, धोतर, शेला आणि लाल रंगाची पुणेरी पगडी. पुणेरी पगडी देखील कॉस्ट्यूमच्या दुकानात भाड्याने मिळेल.
भारतीय जवान
