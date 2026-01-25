English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • आतापर्यंत 5 वेळा बदललाय भारतीय ध्वज; काय आहे ‘तिरंग्याचा इतिहास?

आतापर्यंत 5 वेळा बदललाय भारतीय ध्वज; काय आहे ‘तिरंग्याचा' इतिहास?

History Of Tiranga: भारतात राहणाऱ्या नागरिकांपैकी फक्त काहीजणांनाच याची माहीती असेल ती, भारतीय राष्ट्रीय ध्वजाचे स्वरूप 5 वेळा बदलले गेले आहे. हा बदल कसा आणि कधी झाला? भारतीय ध्वजाचा हा प्रवास तिरंग्यापर्यंत येऊन कसा थांबला हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.   

Manali Sagvekar | Jan 25, 2026, 08:17 PM IST
1/8

भारतीय राष्ट्रीय ध्वजाचा इतिहास

History Of Tiranga The Indian Flag

दरवर्षी संपूर्ण भारत मोठ्या जल्लोषात प्रजासत्ताक दिन आणि स्वतंत्र दिन साजरा करतो,   घराघरात तिरंगा फडकला जातो. पण देशातील 99 टक्के लोकांनाच हे तिरंग्याचा इतिहास माहित असेल. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आजच्या स्वरूपात येण्यापूर्वी 5 वेळा बदलण्यात आला होता. काय आहे यामागचा संपूर्ण इतिहास? तिरंग्याचे आत्ताचे स्वरूप कोणी डिझाईन केले होते? हे सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

2/8

पहिला ध्वज

History Of Tiranga The Indian Flag

7 ऑगस्ट 1906 रोजी कोलकत्ता (जे पूर्वी कलकत्ता होते) येथे ध्वजाची पहिली अनधिकृत आवृत्ती फडकवण्यात आली होती. ज्यावर हिरव्या, पिवळ्या आणि लाल रंगांचे पट्टे होते. तसेच सूर्य आणि चंद्र-ताऱ्याचे चिन्हही होते.   

3/8

दुसरा ध्वज

History Of Tiranga The Indian Flag

1907 साली मॅडम भिकाजी कामा यांनी जर्मनीमधील स्टर्टगार्ड येथे दुसऱ्या आवृत्तीचा ध्वज फडकवला होता. हा ध्वज पहिल्या आवृत्तीशी मिळताजुळता होता.   

4/8

तिसरा ध्वज

History Of Tiranga The Indian Flag

1917 मध्ये लोकमान्य टिळक यांनी होम रुल चळवळीदरम्यान फडकवला होता, ज्यामध्ये 5 लाल आणि 4 हिरवे पट्टे होते. तसेच सप्तर्षी तारकासमूह होता.   

5/8

चौथा ध्वज

History Of Tiranga The Indian Flag

चौथ्यावेळी पिंगली व्यंकय्या यांनी 1921 मध्ये ध्वजाचे स्वरूप बदलले. ज्याचे स्वरूप महात्मा गांधी यांना समर्पित करण्यात आला होता. या ध्वजामध्ये लाल, हिरव्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या होत्या. आणि चरख्याचे चिन्ह होते.   

6/8

पाचवा ध्वज

History Of Tiranga The Indian Flag

1931 मध्ये राष्ट्रीय ध्वजाचे स्वरूप पाचव्यांदा बदलले. यामध्ये लाल रंगाऐवजी भगवा रंग आणला गेला. जो त्याग आणि धैर्याचे प्रतीक आहे.   

7/8

सध्याचा तिरंगा

History Of Tiranga The Indian Flag

22 जुलै 1947 रोजी संविधान सभेने सध्या असलेला तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज म्हणून स्वीकारला. ज्यामध्ये सुरय्या तैयबजींनी केलेल्या बदलांनुसार, चरख्याची जागा निळ्या रंगाच्या अशोक चक्राने घेतली. जे प्रगती आणि कायद्याचे प्रतीक आहे.   

8/8

26 जानेवारी 2002

History Of Tiranga The Indian Flag

भारतात 15 ऑगस्ट 1947 रोजी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर भारताचा स्वतंत्र्योत्सव साजरा करताना तिरंगा अभिमानाने फडकवला. यानंतर 26 जानेवारी 2002 रोजी भारताच्या ध्वज संहितेत बदल केले गेले. आणि नागरिकांना त्यांच्या घरांवर, कार्यालयांवर वर्षाच्या कोणत्याही दिवशी तिरंगा फडकवण्याची परवानगी देण्यात आली.   

