आतापर्यंत 5 वेळा बदललाय भारतीय ध्वज; काय आहे ‘तिरंग्याचा' इतिहास?
History Of Tiranga: भारतात राहणाऱ्या नागरिकांपैकी फक्त काहीजणांनाच याची माहीती असेल ती, भारतीय राष्ट्रीय ध्वजाचे स्वरूप 5 वेळा बदलले गेले आहे. हा बदल कसा आणि कधी झाला? भारतीय ध्वजाचा हा प्रवास तिरंग्यापर्यंत येऊन कसा थांबला हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचा.
Manali Sagvekar | Jan 25, 2026, 08:17 PM IST
1/8
भारतीय राष्ट्रीय ध्वजाचा इतिहास
दरवर्षी संपूर्ण भारत मोठ्या जल्लोषात प्रजासत्ताक दिन आणि स्वतंत्र दिन साजरा करतो, घराघरात तिरंगा फडकला जातो. पण देशातील 99 टक्के लोकांनाच हे तिरंग्याचा इतिहास माहित असेल. भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आजच्या स्वरूपात येण्यापूर्वी 5 वेळा बदलण्यात आला होता. काय आहे यामागचा संपूर्ण इतिहास? तिरंग्याचे आत्ताचे स्वरूप कोणी डिझाईन केले होते? हे सदर बातमीतून जाणून घ्या.
2/8
पहिला ध्वज
3/8
दुसरा ध्वज
4/8
तिसरा ध्वज
5/8
चौथा ध्वज
6/8
पाचवा ध्वज
7/8
सध्याचा तिरंगा
8/8