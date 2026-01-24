English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Republic Day Special: प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने बनवा हा तिरंगी ढोकळा, जाणून घ्या झटपट रेसिपी

Republic Day Special: प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने बनवा 'हा' तिरंगी ढोकळा, जाणून घ्या झटपट रेसिपी

Republic Day Special Tirangi Dhokla Recipe: प्रजासत्ताक दिन म्हणजे भारतीयांसाठी एक मोठा सण आहे. यानिमित्ताने ठिकठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले जातात. सोसायटींमध्येही कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यावेळी तु्म्ही नाश्त्यासाठी तिरंगी ढोकळा बनवू शकता. तिरंग्या ढोकळ्याची ही रेसिपी प्रजासत्ताक दिनाच्या उत्सवाचा आनंद आणखीन वाढेल.   

Manali Sagvekar | Jan 24, 2026, 05:40 PM IST
तिरंगी ढोकळा रेसिपी

Republic Day Special Tiranga Dhokla Recipe In Marathi

Tiranga Dhokla Recipe: 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह सर्वत्र पाहायला मिळतो. या राष्ट्रीय सणानिमित्त प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीत देशभक्ती व्यक्त करत असतो. पण यंदाची ही देशभक्ती फक्त विचारातूनच नाही, तर तुमच्या जेवणाच्या ताटातूनही दिसू दे! खास तिरंग्याच्या रंगात सजलेला मऊ आणि लुसलुशीत 'तिरंगी ढोकळा' तुमच्या सेलिब्रेशनची चव द्विगुणित करेल. जाणून घ्या सोपी आणि झटपट रेसिपी.   

तिरंगी ढोकळा बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि कृती

Republic Day Special Tiranga Dhokla Recipe In Marathi

साहित्य: दोन कप बेसन, अर्धा कप रवा, एक कप दही, आवश्यकतेनुसार पाणी, एक टीस्पून मीठ, एक टीस्पून साखर, पाव टिस्पून हळद, एक टीस्पून इनो, आणि एक टेबलस्पून तेल.  कृती:  वरील दिलेले सर्व साहित्य एकत्र करा. चांगले मिसळा. मिश्रण तयार करा आणि तीन भागांमध्ये वाटून घ्या. यासाठी एकसारख्या मापाच्या चमच्याने किंवा एकसारख्या 3 भांड्यांचा वापर करा. 

केशरी ढोकळा बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि कृती

Republic Day Special Tiranga Dhokla Recipe In Marathi

साहित्य: अर्धा कप गाजराचा रस, पाव चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा कश्मिरी लाल मिरची पावडर.  कृती:   आता केशरी ढोकळा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम वेगळ्या काढून ठेवलेल्या मिश्रणाच्या एका भागात गाजराचा रस, थोडी हळद आणि लाला तिखट घालून एकत्र करा. यामुळे मिश्रणाला केशरी रंग येईल. आता ढोकळा वापवण्याच्या भांड्यात पहिला थर ओता आणि दहा मिनिटे वाफ द्या. 

पांढरा ढोकळा बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि कृती

Republic Day Special Tiranga Dhokla Recipe In Marathi

साहित्य:  दोन टेब्लस्पून नारळाची पेस्ट आणि एक टेबलस्पून काजू पेस्ट. पांढरा ढोकळा बनवायचा आहे. यासाठी कोणत्याही रंगाचा वापर होणार नाही. नारळाच्या आणि काजूच्या पेस्टमुळे पांढरा रंग आणखी उठून दिसेल.    कृती: पांढरा ढोकळा बनवण्यासाठी ढोकळ्याच्या साध्या मिश्रणात नारळाची पेस्ट आणि काजू पेस्ट घालून चांगले एकत्र करा. आता ज्या भांड्यात केशरी ढोकळा वाफवला त्याच भांड्यात तयार केलेला दुसरा थर पसरवा. आणि 10 मिनिटे वाफवा. 

हिरवा ढोकळा बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि कृती

Republic Day Special Tiranga Dhokla Recipe In Marathi

साहित्य:  अर्धा कप कोथिंबीर पेस्ट, पाव कप पालकची पेस्ट,  एक टीस्पून हिरवी मिरची पेस्ट.    कृती: आता मिश्रणाच्या तिसऱ्या भागात कोथिंबीर पेस्ट, पालकची पेस्ट आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घालून एकत्र करा. दुसरा थर शिजल्यानंतर त्यावर हा हिरवा थर पसरवा आणि पुन्हा 12 मिनिटे वाफवा. 

फोडणीसाठीचे साहित्य

Republic Day Special Tiranga Dhokla Recipe In Marathi

12 मिनिटांनंतर सुरी किंवा टूथपिकच्या सहाय्याने ढोकळ्याचा बेस शिजला आहे की नाही ते तपासा. ढोकळा थंड होईपर्यंत फोडणीची तयार करा. फोडणीसाठी दोन टेबल स्पून तेल, मोहरी, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, पाणी, साखर, लिंबाचा रस हे सर्व साहित्य एकत्र करा.   

फोडणी तयार करा

Republic Day Special Tiranga Dhokla Recipe In Marathi

सर्वप्रथम पाणी, साखर आणि लिंबाचा रस एकत्र करा. हे पाणी ढोकळ्याच्या बेसवर पसरवा. आता फोडणीसाठी एका कढईत तेल गरम करा. त्यात मोहरी, कढीपत्ता आणि मिरची घाला. तडतडू द्या. ही फोडणी ढोकळ्यावर ओता आणि छान चौकोनी काप करून तिरंगी ढोकळा सर्व्ह करा.   

चविष्ट आणि पौष्टिक

Republic Day Special Tiranga Dhokla Recipe In Marathi

हा तिरंगी ढोकळा बनवण्यास अगदी सोपा आहे. तसेच यामध्ये कोणतेही रसायनिक रंग (Food Colour) वापरले गेलेले नाहीत. त्यामुळे हा ढोकळा जितका चविष्ट तितकाच पौष्टिकही आहे. मोठ्यांपासून लहानांपर्यंत हा ढोकळा सर्वांनाच आवडेल.   

