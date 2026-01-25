English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Republic Day Special Tiranga smoothie: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अशी बनवा तिरंगी स्मूदी!

Republic Day Special Tiranga smoothie: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अशी बनवा तिरंगी स्मूदी!

Tiranga smoothie Easy Recipe: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कार्यक्रम आणखी खास बनवण्यासाठी घरच्या घरी तुम्ही तिरंगी स्मूदी बनवू शकता. पौष्टिक साहित्य वापरून आणि कोणताही रासायनिक रंग न वापरता बनवलेली स्मूदी नक्कीच सर्वांना आवडेल. तुमचे कौतुकही होईल.   

Manali Sagvekar | Jan 25, 2026, 02:52 PM IST
1/8

तिरंगी स्मूदी

Tiranga smoothie Recipe

उद्या 26 जानेवारी रोजी भारताचा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात येणार आहे. अशात या दिवशी आयोजित केलेला कार्यक्रम आणखी खास बनवण्यासाठी तुम्ही स्पेशल तिरंगी स्मूदी बनवू शकता. यासाठी सोपी, पौष्टिक आणि झटपट रेसिपी जाणून घ्या.   

2/8

केशरी स्मूदी

Tiranga smoothie Recipe

सर्वप्रथम केशरी रंगाची स्मूदी बनवण्यासाठी एक कप संत्र्याचा रस. अर्धा कप उकडलेलं किंवा कच्चं किसलेलं गाजर, अर्थ केळ, एक टेबलस्पून मध, अर्धा कप थंड गाईचं दूध किंवा बदाम दूध, बर्फाचे तुकडे हे सर्व साहित्या एकत्र करा. मिक्सरमध्ये घाला आणि स्मूदी तयार करा.   

3/8

पांढरी स्मूदी

Tiranga smoothie Recipe

आता पांढरी स्मूदी बनवण्यासाठी एक केळं, अर्ध सफरचंद (सोललेलं), एक कप नारळाचं दूध, पाच ते सहा बदाम (भिजवलेले), एक टेबलस्पून मध, बर्फ हे सर्व साहित्य ब्लेंड करून क्रिमी स्मूदी तयार करा.  

4/8

हिरवी स्मूदी

Tiranga smoothie Recipe

यानंतर हिरव्या स्मूदीसाठी एक कप पालक, एक कीवी, अर्ध हिरवं सफरचंद, अर्धी काकडी, एक टीस्पून लिंबाचा रस, एक टीस्पून मध, एक कप पाणी किंवा नारळाचे पाणी, बर्फ हे सर्व घटक ब्लेंड करून पौष्टिक हिरवी स्मूदी तयार करा.  

5/8

वेगवेगळी किंवा एकत्र सर्व्ह करा

Tiranga smoothie Recipe

तयार झालेल्या या तीन रंगाच्या स्मूदी तुम्ही वेगवेगळ्या किंवा एका ग्लासमध्ये सर्व्ह करू शकता. या सर्व स्मूदी वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या असल्यामुळे वेगवेगळ्या ग्लासमध्ये सर्व्ह करणे योग्य ठरेल. जर तुम्हाला सर्व फ्लेवर एकत्र टेस्ट करायचे असतील तर एकत्रही सर्व्ह करू शकता.   

6/8

मीठ आणि लिंबाचा रस

Tiranga smoothie Recipe

केशरी आणि हिरव्या स्मूदीची चव थोडी आंबट गोड आहे. वेगवेगळ्या ग्लासमध्ये सर्व्ह करताना तुम्ही ग्लासच्या काठांवर मीठ आणि लिंबाचा रस लावू शकता. आणि लिंबाची एक पातळ चकती करून त्याने ग्लास सजवू शकता. अधिक आकर्षक दिसेल.   

7/8

मध आणि साखरेचे मिश्रण

Tiranga smoothie Recipe

तसेच पांढरी स्मूदी चवीला गोड असल्यामुळे तुम्ही मधात साखर मिसळून त्याने ग्लासचा काठ सजवू शकता. यासाठी मध आणि साखरेच्या मिश्रणात ग्लासचा काठ बुडवा.   

8/8

तुमचे कौतुक होईल

Tiranga smoothie Recipe

तिरंगी स्मूदी एकत्र सर्व्ह करायची असेल तर, एका ग्लासमध्ये आधी हिरवा, मग पांढरा आणि त्यावर केशरी असा थर लावून, पुदिन्याच्या पानाने सजवा. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात तुम्ही ही स्मूदी सर्व्ह केली तर नक्कीच तुमचे कौतुक होणार आहे.   

