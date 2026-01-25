English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Happy Republic Day 2026 wishes in Marathi : उत्सव तीन रंगाचा...प्रजासत्ताक दिनीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा मराठी शुभेच्छा, छाती अभिमानाने फुलेल

Happy Republic Day 2026 wishes in Marathi : उत्सव तीन रंगाचा...प्रजासत्ताक दिनीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा मराठी शुभेच्छा, छाती अभिमानाने फुलेल

Happy Republic Day 2026 Wishes In Marathi : प्रजासत्ताक दिन हा भारताच्या संविधानाचा आणि लोकशाहीचा उत्सव आहे. 26  जानेवारी हा दिवस आपल्याला आपल्या अधिकारांसोबतच आपल्या कर्तव्यांचीही आठवण करून देतो. या शुभ प्रसंगी तुमच्या प्रियजनांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा द्या.    

Dakshata Thasale | Jan 25, 2026, 05:25 PM IST
twitter
1/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चला, संविधानाचा सन्मान करूया  प्रजासत्ताक दिन हा फक्त उत्सव नसून जबाबदारीची आठवण करून देणारा दिवस आहे चला, संविधानाचा सन्मान करूया देशासाठी प्रामाणिकपणे कार्य करूया प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा!

twitter
2/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आपला भारत सदैव प्रगतीपथावर राहो लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि न्याय या मूल्यांवर उभा असलेला आपला भारत सदैव प्रगतीपथावर राहो प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा!

twitter
3/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भारताच्या संविधानाने आपल्याला ओळख दिली अधिकार दिले आणि कर्तव्यांची जाणीव करून दिली या अभिमानास्पद दिवशी सर्व भारतीयांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
4/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

एकता, समता आणि बंधुता जपूया संविधानाच्या मूल्यांवर विश्वास ठेवत एकता, समता आणि बंधुता जपूया प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने देशासाठी काहीतरी सकारात्मक करण्याचा संकल्प करूया प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा!

twitter
5/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भारतभूमीच्या तिरंग्याची शान कायम राहावी बलसागर भारत व्हावे, विश्वात शोभूनी राहावे, भारतभूमीच्या तिरंग्याची शान कायम राहावी हेच स्वप्न प्रत्येक भारतीयाने कायम पाहावे प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
6/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जय हिंद, जय भारत  सलाम करा या तिरंग्याला जी तुमची शान आहे… मान नेहमी वर उंच ठेवा जो पर्यंत प्राण आहे… जय हिंद, जय भारत प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
7/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नशीबवान आहे हे रक्त, जे देशाच्या कामी आलं आहे या आपण नतमस्तक होऊ, ज्यांच्यामुळे हा दिवस आपण पाहतो आहे, नशीबवान आहे हे रक्त, जे देशाच्या कामी आलं आहे, प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
8/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा! आजचा दिवस आपल्या देशाच्या स्वाभिमानाचा आणि लोकशाहीचा संविधानामुळे मिळालेल्या अधिकारांचा योग्य वापर करून भारताला नव्या उंचीवर नेऊया प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा!

twitter
9/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चंद्रसूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे चंद्रसूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे येथे नसो निराशा थोड्या पराभवाने हे राष्ट्र विक्रमाचे हे राष्ट्र शांततेचे 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा!

twitter
10/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्वातंत्र्यासाठी फडकतो ध्वज स्वातंत्र्यासाठी फडकतो ध्वज सूर्य तळपतो प्रगतीचा भारतभूच्या पराक्रमाला मानाचा मुजरा प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
11/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

देश विविध रंगाचा, देश विविध ढंगाचा देश विविधता जपणाऱ्या एकात्मतेचा प्रजासत्ताक दिनाच्या रंगीत शुभेच्छा

twitter
12/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नतमस्तक मी त्या सर्वासाठी ज्यांनी भारतदेश घडविला...! उत्सव तीन रंगाचा, आभाळी आज सजला, नतमस्तक मी त्या सर्वासाठी ज्यांनी भारतदेश घडविला...! प्रजासत्ताकदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

twitter
13/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

एक जबाबदार नागरिक होण्याचा संकल्प करूया प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने संविधानाने दिलेल्या हक्कांसोबत कर्तव्यांचीही आठवण ठेवूया एक जबाबदार नागरिक होण्याचा संकल्प करूया प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा!  

twitter
14/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आपल्या देशाची ओळख म्हणजे विविधतेत एकता संविधानाच्या मार्गावर चालत आपण भारताला अधिक बलवान बनवूया प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा!

twitter
15/15

प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तिरंग्याचा सन्मान, संविधानाचा अभिमान देशासाठी बलिदान देणाऱ्यांना सलाम! प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

twitter
पुढील
अल्बम

Republic Day Special Tiranga smoothie: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अशी बनवा तिरंगी स्मूदी!

पुढील अल्बम

Republic Day Special Tiranga smoothie: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अशी बनवा तिरंगी स्मूदी!

Republic Day Special Tiranga smoothie: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अशी बनवा तिरंगी स्मूदी!

Republic Day Special Tiranga smoothie: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त अशी बनवा तिरंगी स्मूदी! 8
भारताचे 70 पेक्षा जास्त &#039;वाँटेड&#039; आरोपी परदेशात; केंद्र शासनाच्या अहवालात थक्क करणारी माहिती समोर

भारताचे 70 पेक्षा जास्त 'वाँटेड' आरोपी परदेशात; केंद्र शासनाच्या अहवालात थक्क करणारी माहिती समोर

भारताचे 70 पेक्षा जास्त 'वाँटेड' आरोपी परदेशात; केंद्र शासनाच्या अहवालात थक्क करणारी माहिती समोर 8
Republic Day Fancy Dress Idea: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त वेषभूषा स्पर्धेसाठी मुलांना असं करा तयार; पहिला क्रमांक मिळालाच म्हणून समजा!

Republic Day Fancy Dress Idea: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त वेषभूषा स्पर्धेसाठी मुलांना असं करा तयार; पहिला क्रमांक मिळालाच म्हणून समजा!

Republic Day Fancy Dress Idea: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त वेषभूषा स्पर्धेसाठी मुलांना असं करा तयार; पहिला क्रमांक मिळालाच म्हणून समजा! 8
आवाजाची खिल्ली उडवली, नायिका बनण्याची लायक नाही म्हटले, पण मिळाले 8 Filmfare आणि राष्ट्रीय पुरस्कार!

आवाजाची खिल्ली उडवली, नायिका बनण्याची लायक नाही म्हटले, पण मिळाले 8 Filmfare आणि राष्ट्रीय पुरस्कार!

आवाजाची खिल्ली उडवली, नायिका बनण्याची लायक नाही म्हटले, पण मिळाले 8 Filmfare आणि राष्ट्रीय पुरस्कार! 10