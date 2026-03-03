महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर
Research : तुम्ही कायम ऐकलं असेल तर पुरुष म्हणतात महिलांच्या मनात काय सुरु हे सांगणे कठीण असतं. तरदुसरीकडे महिला अनेक कामात उत्साही दिसतात पण वाढता वयानुसार त्या जरा थकल्यासारखा वाटतात. पण एका संशोधनातून महिला सर्वाधिक कोणत्या वयात उत्साही असता हे समोर आलंय.
Neha Choudhary | Mar 03, 2026, 10:39 PM IST
18 ते 20 वयोगट
20 ते 35 वयोगट
20 ते 35 या वयामध्ये महिला जास्त उत्साही दिसून येतात. कारण आता आयुष्यात स्थिरावल्या असतात. जोडीदाराची साथ त्यांना लाभली होती. या काळात त्या जोडीदारासोबत नवीन ऊर्जा निर्माण करतात. पण यात योग्य जोडीदाराची साथ असेल तर त्या आनंद आणि उत्साहाने भरलेल्या असतात. नाही तर चुकीचा जोडीदार आणि महिलांचा आयुष्यात सर्वकाही हरवून बसतात.
35 ते 45 वयोगट
असं म्हणतात ना 40 चं वय धोक्याच...कारण या 35 ते 45 वयोगटातील महिला अतिशय आकर्षक आणि उत्साही वाटतात. संशोधनातून असं समोर आलं की या वयात महिला सर्वाधिक उत्साही असतात. 40 शीनंतर महिलांच्या रजोनिवृत्तीच्या प्रवासा सुरुवात होते. ती आयुष्यात पूर्णपणे स्थिरावली असते. ती आणि तिचा जीवनसाथी एकमेकांचे पूर्ण पूरक बनले असतात. मात्र अनेक संशोधनांमध्ये असा दावा केला आहे की, कुटुंबात आनंद असल्यास महिलाचं आयुष्य आनंदाने भरलेले असतं. त्यामुळे ती या वयातही खूप उत्साही असते.
