  • महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर

महिलांसाठी कोणतं वयं उत्साहाचं?, रिसर्चमध्ये आले समोर

Research : तुम्ही कायम ऐकलं असेल तर पुरुष म्हणतात महिलांच्या मनात काय सुरु हे सांगणे कठीण असतं. तरदुसरीकडे महिला अनेक कामात उत्साही दिसतात पण वाढता वयानुसार त्या जरा थकल्यासारखा वाटतात. पण एका संशोधनातून महिला सर्वाधिक कोणत्या वयात उत्साही असता हे समोर आलंय. 

Neha Choudhary | Mar 03, 2026, 10:39 PM IST
1/8

most energetic age for women

आजकाल महिला घर आणि नोकरी असं दोन्ही सांभाळते. घर, नोकरी, कुटुंब आणि मुलांची जबाबदारी ही तारेवरची कसर करता करता, महिलांच्या नाकीनऊ येतं. त्यासोबत बदलेली लाइफस्टाइन, अनहेल्दी खाद्यपदार्थांचं सेवन आणि अपूर्ण झोप यामुळे त्यांच्या उत्साहात कमीपणा दिसतो. 

2/8

most energetic age for women

पण एका संशोधनातून असं समोर आलं आहे की, महिला कोणत्या वयात सर्वाधिक उत्साही असतात. पुरुषांनाही माहिती नाही असे रहस्य या संशोधनातून समोर आलं आहे.   

3/8

most energetic age for women

Practo.com डॉ. अमित नाळे यांनी याबद्दल सांगितलं आहे. ते सांगतात की, महिलांच्या ऊर्जा शक्तीचा हा त्यांच्या वयाशी असा थेट संबंध नसतो. तर वयानुसार महिलांच्या शरीरात होणारे हार्मोनल बदल, नातेसंबंधांमधील स्थिती, वैयक्तिक अनुभव आणि फिटनेस याचा परिणाम महिन्यांच्या उत्सावावर होऊ शकतो. 

4/8

18 ते 20 वयोगट

most energetic age for women

साधारण 18 ते 20 या वयोगटातील मुली या उर्जेने भरलेल्या असतात. नवीन जग, वयात आलेल्या असतात, अनेक गोष्टी करण्याची उत्सुकता यामुळे त्यामध्ये ऊर्जा ओसडून वाहत असते. पण उत्साहाच्या भरात चुका होण्याची शक्यता अधिक असते. 

5/8

20 ते 35 वयोगट

most energetic age for women

  20 ते 35 या वयामध्ये महिला जास्त उत्साही दिसून येतात. कारण आता आयुष्यात स्थिरावल्या असतात. जोडीदाराची साथ त्यांना लाभली होती. या काळात त्या जोडीदारासोबत नवीन ऊर्जा निर्माण करतात. पण यात योग्य जोडीदाराची साथ असेल तर त्या आनंद आणि उत्साहाने भरलेल्या असतात. नाही तर चुकीचा जोडीदार आणि महिलांचा आयुष्यात सर्वकाही हरवून बसतात.

6/8

35 ते 45 वयोगट

most energetic age for women

असं म्हणतात ना 40 चं वय धोक्याच...कारण या 35 ते 45 वयोगटातील महिला अतिशय आकर्षक आणि उत्साही वाटतात. संशोधनातून असं समोर आलं की या वयात महिला सर्वाधिक उत्साही असतात.  40 शीनंतर महिलांच्या रजोनिवृत्तीच्या प्रवासा सुरुवात होते. ती आयुष्यात पूर्णपणे स्थिरावली असते. ती आणि तिचा जीवनसाथी एकमेकांचे पूर्ण पूरक बनले असतात. मात्र अनेक संशोधनांमध्ये असा दावा केला आहे की, कुटुंबात आनंद असल्यास महिलाचं आयुष्य आनंदाने भरलेले असतं. त्यामुळे ती या वयातही खूप उत्साही असते. 

7/8

most energetic age for women

या वयात तिची ऊर्जा अनेक प्रसंगी एका तरुणीला लाजेव अशी असते. जीवनातील सर्व सुख त्यांनी मिळालं असेल तर त्या या वयात चितरुण दिसतात. पण यामध्ये जोडीदाराचा मौलाचा वाटा असतो. कारण महिलेच जग हे नवऱ्याच्या अवतीभोवती फिरते. जो नवरा बायकोला राणी सारखं ठेवतो ती महिला या जगातील सर्वात आनंदी आणि उत्साही महिला असते. 

8/8

most energetic age for women

अनेक संशोधनांमधू असंही समोर आलं आहे की, ज्या महिला 45-50 या वयोगटातील असल्या आणि त्यांची रजोनिवृत्ती झाली आहे. तरीही फक्त जोडीदाराच्या प्रेमामुळे आणि त्यांच्यामधील नात्यामुळे त्या उत्साही राहतात. 

