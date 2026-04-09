देशात सापडला 2 कोटी टन सोन्याचा साठा; इराण- अमेरिका युद्धविरामादरम्यान भारताचं मित्र राष्ट्र रातोरात मालामाल
Secret Gold Deposits : इतक्या प्रचंड प्रमाणास सोनं सापडूनही त्याचा वापर मात्र या देशाला करता येणार नाही. पण असं का? कोणत्या देशाला लागलीये ही लॉटरी, यामागच्या अटीशर्थी काय? जाणून घ्या...
Sayali Patil | Apr 09, 2026, 11:56 AM IST
ट्रेजर हंट
Secret Gold Deposits : लहानपणीच्या काही खेळांचा ज्यावेळी प्रत्यक्ष घडामोडींशी संबंध जोडला जातो तेव्हा मागे वळून पाहिल्या भारावल्याचीच भावना मनात घर करून जाते. असाच एक खेळ म्हणजे 'ट्रेजर हंट'. एखादी वस्तू लपवून त्यासाठीच्या खुणा दर्शवत त्या खुणांचा मागोवा घेत, बुद्धीच्या बळावर अखेर त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचण्याचा आनंद काही औरच असतो. (छाया सौजन्य- AI)
अध्ययन
न्यूझीलंड
एका प्रतिष्ठित वृत्तसमुहाच्या माहितीनुसार न्यूझीलंडच्या उत्तरेस असणाऱ्या केर्माडेक बेटापाशी खोल समुद्रात सोन्याची एक खाणच सापडली आहे. प्रचंड मोठ्या ज्वालामुखीच्या तळाची हे साठे आहेत. समुद्राच्या तळाशी मॅग्मामध्ये पाण्याचं मिश्रण वारंवार वितळून ही प्रक्रिया होते, जे सोन्याच्या उत्पत्तीचं मूळ स्थान समजलं जातं. (छाया सौजन्य- AI)
सागरी भूगर्भशास्त्रज्ञ
जियोमार हेल्महोल्ट्ज़ सेंटर फॉर ओशन रिसर्चच्या सागरी भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. क्रिश्चियन टिम यांच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत एका टीमनं जगाच्या नजरेआड असणारा हा सोन्याचा ठेवा शोधला. या निरीक्षणातून दक्षिण पॅसिफिक महासागरात बरंच खोलवर तयार झालेल्या या सुवर्ण भांडारांच्या निर्मितीमागची कारणंही शोधण्यात आली. कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एन्वायरनमेंट मॅग्झिनमध्ये याबाबतचा अहवाल नुकताच प्रसिद्धही करण्याच आला. (छाया सौजन्य- AI)
निरीक्षण
मित्र राष्ट्र
थोडक्यात भारताचं हे मित्र राष्ट्र मालामाल झालं असलं तरीही त्याचा वापर मात्र न्यूझीलंडला करता येणार नाहीय. मात्र त्यावर संशोधन मात्र सुरू झालं आहे. निरीक्षणानुसार न्यूझीलंडच्या केर्माडेक बेटावर जणू ज्वालामुखीय समुह जणू सोन्याच्या खाणींप्रमाणं, नव्हे तर सोन्याच्या कारखान्याप्रमाणं काम करतात. इथं सोन्याची नैसर्गिकरित्या होणारी निर्मिती योगायोग नाही. (छाया सौजन्य- AI)
पृथ्वीमधील मेंटेल हा घटक
सबडक्टींग टेक्टोनिक प्लेट
