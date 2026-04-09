देशात सापडला 2 कोटी टन सोन्याचा साठा; इराण- अमेरिका युद्धविरामादरम्यान भारताचं मित्र राष्ट्र रातोरात मालामाल

Secret Gold Deposits : इतक्या प्रचंड प्रमाणास सोनं सापडूनही त्याचा वापर मात्र या देशाला करता येणार नाही. पण असं का? कोणत्या देशाला लागलीये ही लॉटरी, यामागच्या अटीशर्थी काय? जाणून घ्या... 

Sayali Patil | Apr 09, 2026, 11:56 AM IST
ट्रेजर हंट

Researchers found Secret Gold Deposits location New Zealand Deep South Pacific island

Secret Gold Deposits : लहानपणीच्या काही खेळांचा ज्यावेळी प्रत्यक्ष घडामोडींशी संबंध जोडला जातो तेव्हा मागे वळून पाहिल्या भारावल्याचीच भावना मनात घर करून जाते. असाच एक खेळ म्हणजे 'ट्रेजर हंट'. एखादी वस्तू लपवून त्यासाठीच्या खुणा दर्शवत त्या खुणांचा मागोवा घेत, बुद्धीच्या बळावर अखेर त्या गोष्टीपर्यंत पोहोचण्याचा आनंद काही औरच असतो. (छाया सौजन्य- AI)  

अध्ययन

असंच, काही संकेत आणि अध्ययनाच्या बळावर नुकतंच एक मोठं वास्तव जगासमोर आलं आहे. मध्यपूर्वेमध्ये सुरु असणाऱ्या संघर्षादरम्यान भारताचं एक मित्र राष्ट्र मात्र मालामाल झालं आहे. कारण ठरत आहे ते म्हणजे या देशाला अगदी 'ट्रेजर हंट'प्रमाणंच सापडलेला सोन्याचा साठा. (छाया सौजन्य- AI)  

न्यूझीलंड

एका प्रतिष्ठित वृत्तसमुहाच्या माहितीनुसार न्यूझीलंडच्या उत्तरेस असणाऱ्या केर्माडेक बेटापाशी खोल समुद्रात सोन्याची एक खाणच सापडली आहे. प्रचंड मोठ्या ज्वालामुखीच्या तळाची हे साठे आहेत. समुद्राच्या तळाशी मॅग्मामध्ये पाण्याचं मिश्रण वारंवार वितळून ही प्रक्रिया होते, जे सोन्याच्या उत्पत्तीचं मूळ स्थान समजलं जातं. (छाया सौजन्य- AI)  

सागरी भूगर्भशास्त्रज्ञ

जियोमार हेल्महोल्ट्ज़ सेंटर फॉर ओशन रिसर्चच्या सागरी भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. क्रिश्चियन टिम यांच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत एका टीमनं जगाच्या नजरेआड असणारा हा सोन्याचा ठेवा शोधला. या निरीक्षणातून दक्षिण पॅसिफिक महासागरात बरंच खोलवर तयार झालेल्या या सुवर्ण भांडारांच्या निर्मितीमागची कारणंही शोधण्यात आली. कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एन्वायरनमेंट मॅग्झिनमध्ये याबाबतचा अहवाल नुकताच प्रसिद्धही करण्याच आला. (छाया सौजन्य- AI)  

निरीक्षण

प्राथमिक निरीक्षणानुसार सोन्याचा हा साठा साधारण 2 कोटी टन इतका असून, त्याची किंमत कैक क्वाड्रिलियन (1 quadrillion=1015) डॉलरपेक्षाही अधिक असल्याचा अंदाज आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानानं हा साठा बाहेर काढणं अशक्य असल्याचं म्हटलं जात आहे.   

मित्र राष्ट्र

थोडक्यात भारताचं हे मित्र राष्ट्र मालामाल झालं असलं तरीही त्याचा वापर मात्र न्यूझीलंडला करता येणार नाहीय. मात्र त्यावर संशोधन मात्र सुरू झालं आहे. निरीक्षणानुसार न्यूझीलंडच्या केर्माडेक बेटावर जणू ज्वालामुखीय समुह जणू सोन्याच्या खाणींप्रमाणं, नव्हे तर सोन्याच्या कारखान्याप्रमाणं काम करतात. इथं सोन्याची नैसर्गिकरित्या होणारी निर्मिती योगायोग नाही. (छाया सौजन्य- AI)  

पृथ्वीमधील मेंटेल हा घटक

पृथ्वीमधील मेंटेल हा घटक अर्थात या ग्रहाच्या संरचनेतील एक महत्त्वाचा भाग वारंवार वितळल्यामुळं या शृंखलेच्या परिणामस्वरुप इथं सुवर्ण निर्मिती होत आहे. हा घटक भूगर्भीय प्रक्रियांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो, ज्यामुळं ग्रहाच्या पृष्ठाला ठराविक आकार मिळतो. (छाया सौजन्य- AI)  

सबडक्टींग टेक्टोनिक प्लेट

संशोधनातून समोर आलेल्या माहितीनुसार सबडक्टींग टेक्टोनिक प्लेटमधून बाहेर येणारं पाणी एका प्रवाहकाच्या भूमिकेत असतं. ते समुद्राचा तळ गाठेपर्यंत मॅग्मामध्ये सोनं साठण्यासह त्याचं आकुंचन आणखी सोपं करतं. (छाया सौजन्य- AI)

चाचणी

मेंटेलमधील सोनं वितळणं आणि ते आकुंचन पावण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधकांनी समुद्राच्या तळाशी जाऊन काचेचे 66 नमुने मिळवले असून, सध्या त्यांची चाचणी केली जात आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

