/₹1 लाखाच्या मोबदल्यात RBI ने केली 312000 रुपये देण्याची घोषणा... नेमके कोणाला मिळणार हे पैसे? वाचा A To Z माहिती

Reserve Bank of India Update News: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 'एसजीबी'मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. याचा गुंतवणुकदारांना मोठा फायदा होणार आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे, पाहूयात...
देशातील बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेकडून कोणाला दिले जाणार आहे 212 टक्के परतावा, नेमका कोणाला याचा फायदा होणार? जाणून घ्या ए टू झेड माहिती...
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सॉवरेन गोल्ड बाँडमध्ये (एसजीबी) गुंतवणूक करणाऱ्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत 2020-21 सिरीज-8 मध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणुकदारांसाठी मुदतपूर्व परतफेडीचे दर आरबीआयने जाहीर केले आहेत.
या मुदतपूर्व परतफेडीअंतर्गत एसजीबीच्या प्रति युनिटसाठी 16,012 रुपये इतका परताव्याचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. हे दर 13 मे, 14 मे आणि 15 मे 2026 या शेवटच्या तीन कामकाजाच्या दिवसांतील व्यवहार संपताना सोन्याच्या भाव ज्या किंमतीवर बंद झाला त्या साध्या सरासरीवर आधारित आहे.
आरबीआयकडून देण्यात येणारी ही परतफेडीची किंमत, अंतिम तारखेपर्यंतच्या तीन दिवसांतील 999 शुद्धतेच्या सोन्यासाठीच्या इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या (आयबीजेए) व्यवहाराची संगता होतानाचा सरासरी दर दर्शवणारी आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनुसार, एसजीबी सिरीजची मुदतपूर्व परतफेड जारी केल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांनंतर करण्याची परवानगी आहे, मात्र ही परतफेड व्याज देय तारखेला केली गेली पाहिजे.
एसजीबी 2020-21 सिरीज-8 ऑनलाइन खरेदीदारांसाठी प्रति ग्रॅम 5127 रुपये दराने जारी करण्यात आले होते. ऑफलाइन ग्राहकांनी प्रति ग्रॅम 5177 रुपये भरले होते. प्रति ग्रॅम 16012 रुपये या मुदतपूर्व दराच्या किमतीनुसार, हा बॉण्ड ऑनलाइन गुंतवणूकदारांना 212.3 टक्के निव्वळ परतावा देणार.
याचा अर्थ असा की, हे सोन्याचे बॉण्ड जारी करताना केलेली 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक आता मुदतपूर्व गुंतवणूक संपवली तरी अंदाजे 3.12 लाख रुपये परतावा देईल. (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)
1 एप्रिलपासून, एसजीबीसाठीच्या कर नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर लाभांवर निर्बंध आले आहेत. प्राथमिक इश्यूच्या ग्राहकांनाही मुदतपूर्व परताव्यावर भांडवली नफा कर भरावा लागेल. (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य फ्रिपिकवरुन साभार)
मुदतपूर्तीवरील भांडवली नफा करातून मिळणारी सूट केवळ त्या मूळ ग्राहकांपुरती मर्यादित आहे, ज्यांनी आपले बॉण्ड्स पूर्ण आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी ठेवलेत. ज्यांनी दुय्यम बाजारातून एसजीबी खरेदी केले आहेत, ते बॉण्ड्स मुदतपूर्तीपर्यंत धारण करूनही आता करमुक्त निर्गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य फ्रिपिकवरुन साभार)