English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Retirement Planning : निवृत्तीवेळी मोठा निधी देणारे VPF म्हणजे काय? फायदे जाणून वाटेल आश्चर्य!

Retirement Planning : व्हीपीएफ म्हणजे नेमकं काय? त्याचे काय फायदे असतात? सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Nov 07, 2025, 03:01 PM IST
twitter
1/10

Retirnment Planning: निवृत्तीवेळी मिळेल मोठा निधी, VPF म्हणजे काय? फायदे जाणून वाटेल आश्चर्य!

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

Retirement Planning: रिटायर्टमेंटनंतर चांगला फंड मिळावा असं प्रत्येकाला वाटत असतं. पण त्यासाठी काय करावं हे अनेकांना माहिती नसतं. तुम्ही आता नोकरी, व्यवसाय करत असताना व्हीपीएफचा वापर करुन मोठा निधी मिळवू शकता. व्हीपीएफ म्हणजे नेमकं काय? त्याचे काय फायदे असतात? सविस्तर जाणून घेऊया. 

twitter
2/10

VPF म्हणजे काय?

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

VPF म्हणजे Voluntary Provident Fund (स्वैच्छिक भविष्य निर्वाह निधी). हा EPF चाच एक भाग आहे, पण यात कर्मचारी आपल्या पगारातून आपल्या इच्छेनुसार जादा रक्कम (मूलभूत पगार + DA च्या १००% पर्यंत) जमा करू शकतो. नियोक्त्याचे १२% योगदान फक्त अनिवार्य EPF वरच मिळते, VPF वर नाही.

twitter
3/10

कोण घेऊ शकते फायदा?

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

फक्त खासगी क्षेत्रातील ते कर्मचारी ज्यांच्याकडे EPFO registration आहे. सरकारी कर्मचारी GPF मध्ये येतात, त्यांना VPF नाही. आता बऱ्याच स्टार्टअप्सनीही EPFO सुरू केले आहे, त्यामुळे नव्या पिढीला ही सुविधा मिळते.

twitter
4/10

सध्याचा व्याजदर किती?

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी 8.25% वार्षिक व्याज (सर्वात जास्त सुरक्षित गुंतवणुकींपैकी एक). हा दर EPF ला जितका मिळतो तितकाच VPF ला मिळतो. बँक FD पेक्षा 1-2% जास्त!

twitter
5/10

कर सवलती काय?

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाखांपर्यंत संपूर्ण गुंतवणूक करमुक्त असते.व्याज पूर्णपणे करमुक्त (ईईई श्रेणी).फक्त एक अटती म्हणजे एका वर्षात EPF + VPF एकत्र २.५ लाखांपेक्षा जास्त झाले तर जादा रक्कमेवरील व्याजावर TDS लागतो.

twitter
6/10

कसे सुरू करायचे?

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

तुमच्या कंपनीच्या HR/पेरोल टीमला सांगा. दरमहा किती % किंवा किती रक्कम VPF मध्ये जायची ते सांगा (उदा. ₹15,000 किंवा ३०%).बहुतांश कंपन्यांमध्ये ऑनलाइन पोर्टलवर २ मिनिटांत सुरू होते. वर्षातून एकदाच एप्रिल-मार्चमध्ये बदलता येते.

twitter
7/10

३० वर्षे VPF केल्यास किती मिळेल?

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

समजा तुमचे वय ३०, मूलभूत पगार ₹५०,०००  अनिवार्य EPF = ₹६,०००/महिना. तुम्ही VPF मध्ये +₹२०,००० टाकता = एकूण ₹२६,०००/महिना. ३० वर्षे @८.२५% व्याज पकडल्यास निवृत्तीला मिळतील सुमारे ४.२ कोटी रुपये.(त्यातील फक्त ९३ लाख तुमचे योगदान, उरले ३.२७ कोटी व्याज!)

twitter
8/10

महत्त्वाचे नियम

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

५ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय पैसे काढता येत नाहीत.आर्थिक आपत्कालीन परिस्थितीत (घर, लग्न, आजार) ५०-९०% काढता येऊ शकतात.निवृत्तीला संपूर्ण रक्कम करमुक्त मिळते

twitter
9/10

तज्ज्ञांचा सल्ला

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

“ज्यांना शेअर बाजाराची जोखीम नको, पण ८%+ रिटर्न हवा, त्यांच्यासाठी VPF हा चांगला मार्ग आहे. २५-३५ वयात जितके जास्त टाकाल, तितका निवृत्तीचा तणाव कमी!” असे सीए अक्षय जोशी सांगतात.

twitter
10/10

आता लगेच काय कराल?

Retirement Planning build a large retirement fund using VPF

तुमच्या पे-स्लिपवर “VPF” कॉलम आहे का पहा. नसेल तर HR ला आजच मेल करा! आजपासून ₹५,००० जादा टाकले तरी ६० वयापर्यंत १ कोटीचा फंड तयार होऊ शकतो.

twitter
पुढील
अल्बम

Kitchen Temprature : हिवाळ्यात फ्रिजचं टेम्परेचर किती ठेवावं? 90% लोकांच्या लक्षातच राहत नाही

पुढील अल्बम

Kitchen Temprature : हिवाळ्यात फ्रिजचं टेम्परेचर किती ठेवावं? 90% लोकांच्या लक्षातच राहत नाही

Kitchen Temprature : हिवाळ्यात फ्रिजचं टेम्परेचर किती ठेवावं? 90% लोकांच्या लक्षातच राहत नाही

Kitchen Temprature : हिवाळ्यात फ्रिजचं टेम्परेचर किती ठेवावं? 90% लोकांच्या लक्षातच राहत नाही 8
12 वीपर्यंत शिकलेले अजित पवार 105 कोटींचे मालक; एवढी संपत्ती कमवली कशी? Income चे 5 Source पाहून व्हाल थक्क

12 वीपर्यंत शिकलेले अजित पवार 105 कोटींचे मालक; एवढी संपत्ती कमवली कशी? Income चे 5 Source पाहून व्हाल थक्क

12 वीपर्यंत शिकलेले अजित पवार 105 कोटींचे मालक; एवढी संपत्ती कमवली कशी? Income चे 5 Source पाहून व्हाल थक्क 16
जमिनीचा सातबारा आमच्या बापाच्या नावावर...; पण हा 7/12 म्हणजे नेमकं काय असतं?

जमिनीचा सातबारा आमच्या बापाच्या नावावर...; पण हा 7/12 म्हणजे नेमकं काय असतं?

जमिनीचा सातबारा आमच्या बापाच्या नावावर...; पण हा 7/12 म्हणजे नेमकं काय असतं? 8
योगा टीचरपासून अभिनेत्री बनण्यापर्यंतचा प्रवास, आज &#039;ती&#039; 1330000000 कोटींची मालकीण

योगा टीचरपासून अभिनेत्री बनण्यापर्यंतचा प्रवास, आज 'ती' 1330000000 कोटींची मालकीण

योगा टीचरपासून अभिनेत्री बनण्यापर्यंतचा प्रवास, आज 'ती' 1330000000 कोटींची मालकीण 10