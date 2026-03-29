Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!
Retirement Planning: महागाई, आरोग्य खर्च आणि शहरातील महागड्या जीवनशैलीसाठी किती रक्कम आवश्यक आहे? याबद्दल जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Mar 29, 2026, 06:13 PM IST
Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!
टिकून राहणे गरजेचे
१.५ कोटी रुपयांचा सुरुवातीचा ‘भ्रम’
महागाईमुळे कसे बदलेल?
सोपी तुलना
१.५ कोटीत महागाईला थोडासा सामना करता येतो, पण १० कोटीत खूप चांगला सामना करता येतो. १.५ कोटी फक्त १५-२० वर्षांसाठी ठीक आहे, तर १० कोटी ४०-५० वर्षांसाठी सुरक्षित आहे. आरोग्य खर्चासाठी १.५ कोटीत फक्त बेसिक विमा पुरतो, पण १० कोटीत मोठ्या आजारासाठीही पुरेसे आहे. बाजारातील घसरण (मार्केट क्रॅश) आली तरी १० कोटीत सहज तग धरता येते.
लवकर निवृत्तीचा मोठा धोका
वैद्यकीय महागाई
शहरी भागातील खास आव्हाने
भारतात दोन जग आहेत – छोट्या शहरात किंवा गावात ४०-५० हजारात आरामात राहता येते. पण मुंबई-दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात आजच १ लाख ते १.५ लाख रुपये महिन्याला लागतात (घर, आरोग्य, जिम, कार, सोशल लाईफ). १.५ कोटी इथे फक्त ‘काठावर’ उभे राहण्यासारखे आहे. एखादी छोटी अडचण आली तरी गरिबीची रेषा ओलांडावी लागते. म्हणून एक्सपर्ट १० कोटी सुचवतात.
१० कोटी का हवे?
