  • Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!

Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!

Retirement Planning:  महागाई, आरोग्य खर्च आणि शहरातील महागड्या जीवनशैलीसाठी किती रक्कम आवश्यक आहे? याबद्दल जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Mar 29, 2026, 06:13 PM IST
Retirement Planning: निवृत्तीसाठी किती पैसे पुरेसे? ₹1 कोटी, ₹2 कोटी की ₹10 कोटी? आताच माहिती करुन घ्या!

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

Retirement Planning: भारतात निवृत्ती म्हणजेच रिटायरमेंटसाठी फक्त १.५ कोटी रुपये पुरेसे आहेत, असे जगातील एक अहवाल सांगतो. यातून दरमहा ७५,००० रुपये मिळतील आणि आरामात जगता येईल.

टिकून राहणे गरजेचे

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

पण भारतातील शहरांतील खरा अनुभव वेगळा आहे. येथे लोक ६ कोटी ते १० कोटी रुपये लक्ष्य ठेवतात, कारण महागाई, आरोग्य खर्च आणि शहरातील महागड्या जीवनशैलीमुळे १.५ कोटी अपुरे पडतात. हे फक्त ‘टिकून राहणे’ पुरेसे असते, पण सुखी आयुष्य जगण्यासाठी पुरेसे नाही.

१.५ कोटी रुपयांचा सुरुवातीचा ‘भ्रम’

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

जर तुमच्याकडे १.५ कोटी रुपये असतील आणि तुम्ही सुरक्षित ५% दराने पैसे काढाल, तर दरमहा सुमारे ७५,००० रुपये मिळतील. तुमचे घर स्वतःचे असेल तर सुरुवातीला हे पैसे पुरेसे वाटतील – खाणे, फिरणे, छोट्या ट्रिप्स करता येतील. पण हे फक्त पहिल्या काही वर्षांसाठी. नंतर महागाईमुळे हे सगळे बदलते.

महागाईमुळे कसे बदलेल?

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

दरवर्षी ६% महागाई असल्यास १२ वर्षांनी ७५,००० रुपयांचा खर्च १.५ लाख झाला असेल आणि २४ वर्षांनी ३ लाख झाला असेल. तेव्हा तुमचे पैसे कमी पडतील आणि मूळ रक्कम (प्रिन्सिपल) खाणे सुरू करावे लागेल. अशा प्रकारे पैसे लवकर संपतील आणि वृद्धापकाळात अडचण येईल.

सोपी तुलना

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

१.५ कोटीत महागाईला थोडासा सामना करता येतो, पण १० कोटीत खूप चांगला सामना करता येतो. १.५ कोटी फक्त १५-२० वर्षांसाठी ठीक आहे, तर १० कोटी ४०-५० वर्षांसाठी सुरक्षित आहे. आरोग्य खर्चासाठी १.५ कोटीत फक्त बेसिक विमा पुरतो, पण १० कोटीत मोठ्या आजारासाठीही पुरेसे आहे. बाजारातील घसरण (मार्केट क्रॅश) आली तरी १० कोटीत सहज तग धरता येते.

लवकर निवृत्तीचा मोठा धोका

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

पूर्वी लोक ६० वर्षे वयात रिटायर होत आणि ७५-८० वर्षे जगत. म्हणजे फक्त १५-२० वर्षांचा फंड हवा होता. आता तरुण ४५ वर्षे वयातच काम सोडू इच्छितात. यासाठी ४०-५० वर्षांचा फंड लागतो. बाजारातील उतार-चढाव, आर्थिक संकटे यामुळे छोटा फंड (१.५ कोटी) मध्ये पैसे संपण्याची भीती असते.

वैद्यकीय महागाई

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

सामान्य महागाई ५-६% असते, पण औषधे आणि उपचारांची महागाई १०-१२% आहे. आज हृदय शस्त्रक्रिया ५ लाखात होते, तर २० वर्षांनी ३०-४० लाख लागेल. ७० वर्षांनंतर आरोग्य खर्च तुमच्या बजेटचा ४०-५०% खातो. १.५ कोटीत यासाठी जागाच नाही, म्हणून मोठा फंड हवा.

शहरी भागातील खास आव्हाने

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

भारतात दोन जग आहेत – छोट्या शहरात किंवा गावात ४०-५० हजारात आरामात राहता येते. पण मुंबई-दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात आजच १ लाख ते १.५ लाख रुपये महिन्याला लागतात (घर, आरोग्य, जिम, कार, सोशल लाईफ). १.५ कोटी इथे फक्त ‘काठावर’ उभे राहण्यासारखे आहे. एखादी छोटी अडचण आली तरी गरिबीची रेषा ओलांडावी लागते. म्हणून एक्सपर्ट १० कोटी सुचवतात.

१० कोटी का हवे?

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

१-२ कोटी कागदावर छान वाटतात, पण महागाई, आरोग्य खर्च आणि जीवनशैली टिकवण्यासाठी त्यात फार मार्जिन राहत नाही. १० कोटी तुम्हाला लवचिकता (फ्लेक्सिबिलिटी) देतात. भारतात सामाजिक सुरक्षा किंवा मोफत उपचार नाहीत, म्हणून तुमचे पैसे हेच एकमेव आधार आहेत. 

निवांत आयुष्यासाठी

Retirement Planning How much money is enough Personal Finance

१.५ कोटी ही रक्कम साधारण आयुष्य जगण्यासाठी ठीक आहे. पण शांत, आरामातील आयुष्यासाठी ६-१० कोटी लक्ष्य ठेवा. लवकर सुरुवात करा, कारण कंपाउंडिंग (व्याजावर व्याज) फक्त वेळ देतो. छोट्या शहरात १ कोटी पुरेसे असू शकते, पण जोखीम खूप आहे. दरवर्षी ४% पेक्षा जास्त पैसे काढू नका आणि गुंतवणूक चालू ठेवा.

