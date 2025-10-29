English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Retirement Planning: निवृत्तीनंतर दरमहा 1 लाख हवे असतील तर आतापासून किती गुंतवणूक करावी?

निवृत्तीनंतर कमाईचा मार्ग काय असणार? याची अनेकांना चिता सतावत असते. त्यामुळे नोकरी व्यवसाय सुरु असतानाच सर्वजण रिटार्टमेंट प्लानिंगच्या मागे लागतात. तुम्हाला निवृत्तीनंतर दरमहा 1 लाख हवे असतील तर आतापासून किती रुपये गुंतवावे लागतील? सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Oct 29, 2025, 05:54 PM IST
Retirement Planning: निवृत्तीनंतर कमाईचा मार्ग काय असणार? याची अनेकांना चिता सतावत असते. त्यामुळे नोकरी व्यवसाय सुरु असतानाच सर्वजण रिटार्टमेंट प्लानिंगच्या मागे लागतात. तुम्हाला निवृत्तीनंतर दरमहा 1 लाख हवे असतील तर आतापासून किती रुपये गुंतवावे लागतील? सविस्तर जाणून घेऊया. 

आरोग्यसेवेतील प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढले

Retirement Planning If you want 1 lakh per month after retirement know invest from now Marathi news

MyMoneyMantra.com चे संस्थापक राज खोसला यांनी निवृत्तनंतर दरमहा 1 लाख पेन्शनचं प्लानिंग सांगितलंय. निवृत्ती कालावधी किमान २५ ते ३५ वर्षे मानला पाहिजे, कारण आरोग्यसेवेतील प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढले आहे. तुम्ही ₹१ लाखाचे हमी दरमहा उत्पन्न कसे मिळवू शकता, याबद्दल जाणून घेऊया.

४% नियमाची जादू

Retirement Planning If you want 1 lakh per month after retirement know invest from now Marathi news

निवृत्ती नियोजनातील प्रसिद्ध ४% नियम सांगतो की, एकूण निधीच्या फक्त ४% दरवर्षी काढल्यास आणि गुंतवणुकीतून ६% किंवा अधिक परतावा मिळाल्यास पैसे आयुष्यभर टिकतील. उदाहरणार्थ, ₹१ कोटीतून दरवर्षी ₹४ लाख (मासिक ₹३३,३३३) काढले तर ६% परताव्यावर निधी ३३ वर्षे टिकेल. ८% परताव्यावर तो ₹१.९९ कोटीपर्यंत वाढू शकतो.

गुंतवणुकीचे योग्य मिश्रण

Retirement Planning If you want 1 lakh per month after retirement know invest from now Marathi news

आर्थिक तज्ज्ञ विवेक बांका यांच्या मते, निवृत्तीनंतरही इक्विटी आणि स्थिर उत्पन्नाचे संतुलन राखावे. ६०-७०% इक्विटी आणि ३०-४०% स्थिर मालमत्तेत गुंतवणूक महागाईवर मात करण्यास मदत करते. पाच वर्षांच्या खर्चाची रक्कम निश्चित उत्पन्न योजनांमध्ये आणि उर्वरित इक्विटीमध्ये गुंतवावी, असा सल्ला ते देतात.

निवृत्ती कालावधीचे नियोजन

Retirement Planning If you want 1 lakh per month after retirement know invest from now Marathi news

६० व्या वर्षी निवृत्ती घेतली तर किमान ८५ वर्षांपर्यंत (२५ वर्षे) नियोजन करावे, असा नियम आहे. आरोग्य सुधारल्याने लोक ९०-९५ पर्यंत जगतात, म्हणून ३०-३५ वर्षांचा बफर ठेवणे सुरक्षित आहे. यामुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ जगलो तरी आर्थिक संकट येणार नाही.

महागाईचा धोका

Retirement Planning If you want 1 lakh per month after retirement know invest from now Marathi news

महागाईकडे दुर्लक्ष केल्यास खर्च वाढतो आणि निधी लवकर संपतो. ४% महागाई गृहीत धरून नियोजन केल्यास उत्पन्नाची क्रयशक्ती टिकते. इक्विटी गुंतवणूक महागाईवर मात करणारी ठरते, तर फक्त स्थिर उत्पन्न योजनांवर अवलंबून राहिल्यास क्रयशक्ती कमी होते.

या चुका टाळा

Retirement Planning If you want 1 lakh per month after retirement know invest from now Marathi news

निवृत्तीच्या सुरुवातीला जास्त पैसे काढू नका. बाजारातील मंदीमध्ये इक्विटी विकू नका. खूप रूढीवादी गुंतवणूक टाळा. महागाईला कमी लेखू नका. या चुका निधीच्या दीर्घायुष्यावर परिणाम करतात.

सुरक्षित निवृत्तीची गुरुकिल्ली

Retirement Planning If you want 1 lakh per month after retirement know invest from now Marathi news

₹१ कोटीतून ₹१ लाख मासिक हमी उत्पन्न मिळवायचे असेल तर ४% नियम, इक्विटी-स्थिर संतुलन आणि महागाई नियंत्रण महत्त्वाचे आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोन आणि नियमित पुनरावलोकनाशिवाय हे शक्य नाही. योग्य नियोजनाने ₹१ कोटी आयुष्यभर पुरेल आणि वारसा म्हणूनही उरेल.

परतावा जास्त, निवृत्ती दीर्घ

Retirement Planning If you want 1 lakh per month after retirement know invest from now Marathi news

१०% परतावा आणि ४% महागाई गृहीत धरली तर ₹४ लाख वार्षिक काढणीही निधीला आयुष्यभर पुरवू शकते. मात्र, दरमहा ₹१ लाख काढल्यास निधी फक्त १०-११ वर्षांत संपेल. म्हणूनच काढणीचा दर सुज्ञपणे ठरवणे गरजेचे आहे. जास्त काढणी निधी लवकर संपवते, तर कमी काढणी राहणीमानावर परिणाम करते.

