/नवराई माझी लाडाची लाडाची गं!सुप्रिया सुळेंच्या घरी लगीनघाई, रेवती सुळेने बांधल्या मुंडावळ्या

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांची नात आणि खासदार सुप्रिया सुळे-सदानंद सुळे यांची कन्या रेवती सुळे लवकरच विवाह बंधनात अडकणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात रेवतीच्या लग्नाची चर्चा होती.
रेवती सुळे ही नागपूरच्या सारंग लखानीसोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे. सारंग हा व्यावसायिक आहे. 20 जून 2026 रोजी दोघं विवाहबंधनात अडकणार आहे.
रेवती सुळे आणि सारंग लखाणी यांच्या विवाहानिमित्ताने सुळे कुटुंबात गणेश पूजन आणि सवाशीन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
यावेळी रेवती सुळे मुंडावळ्या बांधून दिसली. या कार्यक्रमाला रेवतीने पालकांसोबत छानस फोटोशूट देखील केलं.
सुळे आणि लखानी कुटुंबीयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही लग्नाचे निमंत्रण दिले असून महाराष्ट्रासह देशातील अनेक दिग्गज राजकीय नेते, उद्योगपती आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
पवार आणि सुळे यांच्या कुटुंबातील हे लग्न अतिशय थाटामाटात पार पडणार असल्याच बोललं जात आहे.
सुळे आणि लखानी कुटुंबात या लग्नाची जोरदार तयारी सुरु आहे. सुप्रिया सुळे आणि सदानंद सुळे यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आपल्याला या फोटोंमधून दिसत आहे.
20 जून रोजी हे लग्न मुंबईत होणार असल्याची चर्चा आहे. आता या विवाह सोहळ्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
सोशल मीडियावरुन रेवती सुळेला अनेक शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.