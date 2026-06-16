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नवराई माझी लाडाची लाडाची गं!सुप्रिया सुळेंच्या घरी लगीनघाई, रेवती सुळेने बांधल्या मुंडावळ्या

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 16, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:20 PM IST

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांची नात आणि खासदार सुप्रिया सुळे-सदानंद सुळे यांची कन्या रेवती सुळे लवकरच विवाह बंधनात अडकणार आहे. 

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गेल्या अनेक दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात रेवतीच्या लग्नाची चर्चा होती. 

 

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रेवती सुळे ही नागपूरच्या सारंग लखानीसोबत विवाहबंधनात अडकणार आहे. सारंग हा व्यावसायिक आहे. 20 जून 2026 रोजी दोघं विवाहबंधनात अडकणार आहे. 

 

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रेवती सुळे आणि सारंग लखाणी यांच्या विवाहानिमित्ताने सुळे कुटुंबात गणेश पूजन आणि सवाशीन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

 

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यावेळी रेवती सुळे मुंडावळ्या बांधून दिसली. या कार्यक्रमाला रेवतीने पालकांसोबत छानस फोटोशूट देखील केलं. 

 

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सुळे आणि लखानी कुटुंबीयांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही लग्नाचे निमंत्रण दिले असून महाराष्ट्रासह देशातील अनेक दिग्गज राजकीय नेते, उद्योगपती आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

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पवार आणि सुळे यांच्या कुटुंबातील हे लग्न अतिशय थाटामाटात पार पडणार असल्याच बोललं जात आहे. 

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सुळे आणि लखानी कुटुंबात या लग्नाची जोरदार तयारी सुरु आहे. सुप्रिया सुळे आणि सदानंद सुळे यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आपल्याला या फोटोंमधून दिसत आहे. 

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20 जून रोजी हे लग्न मुंबईत होणार असल्याची चर्चा आहे. आता या विवाह सोहळ्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 

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सोशल मीडियावरुन रेवती सुळेला अनेक शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. 

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