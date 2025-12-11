निवृत्तीच्या 12 वर्षानंतरही सचिन करतो एवढी कमाई, विराट- धोनी आसपास सुद्धा नाहीत
Rich Cricketer List : भारताचा माजी क्रिकेटर मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने 2013 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. मात्र तो आजही विराट कोहली आणि महेंद्र सिंह धोनी यांच्यापेक्षा कमाई करण्याच्या बाबतीत पुढे आहे. तेव्हा सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि महेंद्र सिंह धोनी यांच्या एकूण संपत्ती विषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Dec 11, 2025, 02:36 PM IST
रिपोर्ट्सनुसार सचिन तेंडुलकरची एकूण संपत्ती ही 170 मिलियन US डॉलर म्हणजे भारतीय चलनात 1533 रुपये एवढी आहे. विराट कोहलीची एकूण संपत्ती ही जवळपास 127 मिलियन डॉलर (1,145 कोटी रुपये) एवढी आहे. महेंद्र सिंह धोनीच्या एकूण संपत्ती विषयी बोलायचं झाल्यास ती एकूण 120 मिलियन डॉलर (1,082 कोटी रुपये) आहे. त्यामुळे सध्याच्या क्रिकेटमध्ये सक्रिय असलेल्या खेळाडूंपेक्षा संपत्तीच्या बाबतीत सचिन तेंडुलकर हे बाजी मारताना दिसतायत.
सचिन तेंडुलकर हा निवृत्त झाल्यावर सुद्धा ब्रँड एंडोर्समेंट्स, व्यावसायिक उपक्रम आणि IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सचा भाग असण्याच्या कारणामुळे खूप कमाई करतो. सचिन तेंडुलकरची रिअल इस्टेटमध्ये सुद्धा मोठी गुंतवणूक आहे. त्याचे मुंबईतील बांद्रा येथे तब्बल 100 कोटींचे घर असून इतर ठिकाणी सुद्धा त्याची मालमत्ता आहे.
विराट कोहलीकडे आलिशान आणि लग्झरी गाड्यांचं कलेक्शन आहे. Audi R8 V10 Plus, Audi R8 LMX, Audi A8 L, Audi Q8, Audi Q7, Audi RS 5, Audi S5, Renault Duster, Toyota Fortuner, Range Rover Vogue, Bentley Continental GT, Flying Spur सारख्या गाड्यांचा समावेश आहे. विराट कोहलीकडे MRF Tyres, Myntra आणि Audi अशा गाड्यांचा समावेश आहे.
