Marathi News
निवृत्तीच्या 12 वर्षानंतरही सचिन करतो एवढी कमाई, विराट- धोनी आसपास सुद्धा नाहीत

Rich Cricketer List : भारताचा माजी क्रिकेटर मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने 2013 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. मात्र तो आजही विराट कोहली आणि महेंद्र सिंह धोनी यांच्यापेक्षा कमाई करण्याच्या बाबतीत पुढे आहे. तेव्हा सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि महेंद्र सिंह धोनी यांच्या एकूण संपत्ती विषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Dec 11, 2025, 02:36 PM IST
1/8

रिपोर्ट्सनुसार सचिन तेंडुलकरची एकूण संपत्ती ही 170 मिलियन US डॉलर म्हणजे भारतीय चलनात 1533 रुपये एवढी आहे. विराट कोहलीची एकूण संपत्ती ही जवळपास 127 मिलियन डॉलर (1,145 कोटी रुपये) एवढी आहे. महेंद्र सिंह धोनीच्या एकूण संपत्ती विषयी बोलायचं झाल्यास ती एकूण 120 मिलियन डॉलर (1,082 कोटी रुपये) आहे. त्यामुळे सध्याच्या क्रिकेटमध्ये सक्रिय असलेल्या खेळाडूंपेक्षा संपत्तीच्या बाबतीत सचिन तेंडुलकर हे बाजी मारताना दिसतायत. 

2/8

सचिन तेंडुलकरकडे आलिशान गाड्यांचं कलेक्शन आहे. ज्यात Range Rover SV, BMW i8 आणि Ferrari 360 Modena सारख्या सुपर कार सुद्धा सामील आहेत. सचिन तेंडुलकरकडे BMW M5 30 Jahre Edition आणि Nissan GT-R Egoist Edition सारख्या गाड्या आहेत. 

3/8

सचिन तेंडुलकर हा निवृत्त झाल्यावर सुद्धा ब्रँड एंडोर्समेंट्स, व्यावसायिक उपक्रम आणि IPL मध्ये मुंबई इंडियन्सचा भाग असण्याच्या कारणामुळे खूप कमाई करतो. सचिन तेंडुलकरची रिअल इस्टेटमध्ये सुद्धा मोठी गुंतवणूक आहे. त्याचे मुंबईतील बांद्रा येथे तब्बल 100 कोटींचे घर असून इतर ठिकाणी सुद्धा त्याची मालमत्ता आहे.   

4/8

विराट कोहलीने टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी तो अजूनही वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रियपणे खेळतोय. 

5/8

त्याच्याकडे बीसीसीआयचे कॉन्ट्रॅक्ट, ब्रँड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया, बिजनेस वेंचर्स आणि रिअल इस्टेट इत्यादी आहेत. विराटकडे बीसीसीआयचा A+ ग्रेड कॉन्ट्रॅक्ट आहे ज्यातून त्याला दरवर्षी 7 कोटी रुपये मिळतात. तसेच विराट कोहली IPL मध्ये आरसीबीकडून खेळतो यामाध्यमातून सुद्धा त्याला 21 कोटी रुपये मिळतात. 

6/8

विराट कोहलीकडे आलिशान आणि लग्झरी गाड्यांचं कलेक्शन आहे. Audi R8 V10 Plus, Audi R8 LMX, Audi A8 L, Audi Q8, Audi Q7, Audi RS 5, Audi S5, Renault Duster, Toyota Fortuner, Range Rover Vogue, Bentley Continental GT, Flying Spur सारख्या गाड्यांचा समावेश आहे. विराट कोहलीकडे MRF Tyres, Myntra आणि Audi अशा गाड्यांचा समावेश आहे. 

7/8

महेंद्र सिंह धोनी हा भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक असून त्याच्या नेतृत्वात भारताने तीन आयसीसी ट्रॉफी जिंकल्या. धोनीने 6 वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी आजही तो वर्षाला कोट्यवधींची कमाई करतोय. धोनीकडे आयपीएलमध्ये सीएसकेचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे यासोबतच तो ब्रँड एंडोर्समेंट्स आणि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सुद्धा करतो. 

8/8

महेंद्रसिंह धोनीची रांची, देहरादून, पुणे आणि मुंबई येथे घरे आहेत. त्याचे रांची फार्महाऊस सर्वात प्रसिद्ध आहे. प्रचंड संपत्ती असूनही, धोनी साधे जीवन जगतो.

