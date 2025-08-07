English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रिंकू राजगुरूला राज्य पुरस्कार; पुरस्कार सोहळ्यातील लूक पाहून चाहते घायाळ

अभिनेत्री रिंकू राजगुरूला राज्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या खास क्षणाचे काही सुंदर फोटो तिने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. पाहूयात या सोहळ्यातील तिचा मनमोहक लूक नेमका कसा होता.

Intern | Aug 07, 2025, 04:36 PM IST
'सैराट' फेम अभिनेत्री रिंकू राजगुरू पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कै. स्मिता पाटील उत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार मिळवणं हे तिच्या करिअरमधील एक मोठं यश ठरलं आहे. 

60 वा आणि 61 वा महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळा अत्यंत सुंदर पद्धतीने पार पडला आणि त्या मंचावर रिंकूच्या आत्मविश्वासपूर्ण, तेजस्वी उपस्थितीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.  

या खास संध्याकाळसाठी रिंकूने निवडलेला पारंपरिक पोशाख तिच्या सौंदर्याला आणखी उठावदार ठरला. 

तिने परिधान केलेली ऑफ व्हाईट सिल्क साडी, त्यावर साजेसा पीच रंगाचा ब्लाऊज आणि त्यासोबतची व्हाईट स्टोनसह आयवरी ज्वेलरी, तिच्या लूकला एक रॉयल टच देत होता. गळ्यातील मोठा हार, नाजूक कानातले आणि हातातील बांगड्या तिच्या एकंदर लूकला पूर्णता देत होत्या.

रिंकूच्या केसांचा सुंदर अंबाडा आणि त्यात माळलेला गजरा या पारंपरिक सजावटीने तिचा लूक प्रसन्न, मराठमोळा दिसत आहे . हलकासा मेकअप, कपाळावरची कुंकवाची छोटीशी टिकली आणि डोळ्यांतली चमक - तिचं सौंदर्य फोटोंमधून झळकत होतं.

पुरस्कार स्विकारताना तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि नम्रता प्रत्येक फ्रेममध्ये स्पष्ट दिसत होता. तिने इन्स्टाग्रामवर फोटो शेअर करत लिहिलं - 'कृतज्ञता! राज्य पुरस्कार - उत्कृष्ट अभिनेत्री (चित्रपट: आशा) - कै. स्मिता पाटील वेशिकेने सन्मानित करण्यात आल्याचा मनापासून आनंद आहे. 'आशा' हा चित्रपट करण्यासाठी माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल दिपक सर आणि दैवता चव्हाण पाटील मॅडम यांचे मन:पूर्वक आभार!'

चाहत्यांनी तिच्या पोस्टवर कौतुकाचा वर्षाव करत अनेक कमेंट्स केल्या आहे. 'तुझा प्रवास प्रेरणादायी आहे', 'नजर नको लागायला', 'सिंपल आणि रॉयल', 'देसी क्विन' अशा कमेंट्स करुन तिच्या लूकचेही भरपूर कौतुक केले जात आहे.

हा लूक इतका खुलून आला की अनेक फॅशन पेजेसवर तिच्या स्टाइलचं विशेष कौतुक झालं. काहींनी तर तिच्या साडीच्या लूकला 'परफेक्ट फेस्टिव लूक आयडिया' म्हणून शेअर केलं.

या पुरस्काराने तिच्या अभिनय प्रवासाला मान्यता तर मिळालीच, पण तिच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वालाही एक वेगळी उंची दिली आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील नव्या दमाच्या या अभिनेत्रीने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं - ती फक्त 'सैराटची आर्ची' नव्हे, तर आजची एक प्रतिभावान आणि स्मार्ट अभिनेत्री आहे.

