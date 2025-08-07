रिंकू राजगुरूला राज्य पुरस्कार; पुरस्कार सोहळ्यातील लूक पाहून चाहते घायाळ
अभिनेत्री रिंकू राजगुरूला राज्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या खास क्षणाचे काही सुंदर फोटो तिने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. पाहूयात या सोहळ्यातील तिचा मनमोहक लूक नेमका कसा होता.
Intern | Aug 07, 2025, 04:36 PM IST
पुरस्कार स्विकारताना तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद आणि नम्रता प्रत्येक फ्रेममध्ये स्पष्ट दिसत होता. तिने इन्स्टाग्रामवर फोटो शेअर करत लिहिलं - 'कृतज्ञता! राज्य पुरस्कार - उत्कृष्ट अभिनेत्री (चित्रपट: आशा) - कै. स्मिता पाटील वेशिकेने सन्मानित करण्यात आल्याचा मनापासून आनंद आहे. 'आशा' हा चित्रपट करण्यासाठी माझ्यावर विश्वास दाखवल्याबद्दल दिपक सर आणि दैवता चव्हाण पाटील मॅडम यांचे मन:पूर्वक आभार!'
