IPL 2026 पूर्वी रिंकू सिंहची सरकारी नोकरी झाली पक्की, किती पगार मिळणार?
टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह हा नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा भाग होता. त्यानंतर आता रिंकू सिंह हा आयपीएल 2026 च्या तयारीमध्ये व्यस्त आहे. अशातच आता आयपीएलपूर्वी या चॅम्पियन खेळाडूची सरकारी नोकरी पक्की झाली आहे.
Pooja Pawar | Mar 24, 2026, 01:55 PM IST
रिंकू सिंह ऐवजी ज्या खेळाडूंना नियुक्ती पत्र मिळाले आहेत. त्यात पॅरिस ऑलम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकणाऱ्या भारतीय हॉकीचे सदस्य राजकुमार पाल यांचा समावेश आहे. त्याला DSP पद देण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या व्यतिरिक्त पॅरिस पॅरालिम्पिकच्या उंच उडी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलेल्या प्रवीण कुमार यांना गौतम बुद्ध नगरमध्ये DSP बनवण्यात आले आहे.
