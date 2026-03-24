  • IPL 2026 पूर्वी रिंकू सिंहची सरकारी नोकरी झाली पक्की, किती पगार मिळणार?

IPL 2026 पूर्वी रिंकू सिंहची सरकारी नोकरी झाली पक्की, किती पगार मिळणार?

टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह हा नुकत्याच झालेल्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा भाग होता. त्यानंतर आता रिंकू सिंह हा आयपीएल 2026  च्या तयारीमध्ये व्यस्त आहे. अशातच आता आयपीएलपूर्वी या चॅम्पियन खेळाडूची सरकारी नोकरी पक्की झाली आहे.   

Pooja Pawar | Mar 24, 2026, 01:55 PM IST
जगप्रसिद्ध इंडियन प्रीमियर लीग या टी20 स्पर्धेला 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. पहिला सामना हा आरसीबी विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात होणार असून दुसरा सामना हा 29 मार्च रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात होणार आहे.   

आयपीएल 2026 ला सुरुवात होण्यापूर्वी क्रिकेटर रिंकू सिंहची सरकारी नोकरी पक्की झाली आहे. रिंकू सिंह सध्या आयपीएलमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून खेळतो. डाव्या हाताचा फलंदाज रिंकू सिंहला उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर म्हणून नोकरी मिळाली आहे.   

क्रिकेटर रिंकू सिंहला 24 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजता लखनऊ येथील लोकभवनमध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर म्हणून नियुक्ती पत्र मिळेल.   

रिंकू सिंह सह 24 मार्च रोजी इतर खेळातील 6 आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना सरकारी नोकरीचं नियुक्ती पत्र दिलं जाईल.   

क्रिकेटर रिंकू सिंहला स्पोर्ट्स कोटामधून रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर म्हणून पोस्ट मिळाली आहे. या पदावर रिंकू सिंहचा पगार दर महिना 50000 ते 60000 हजारपर्यंत असेल. यात DA, HRA आणि इतर खर्चाचा सुद्धा समावेश आहे.   

रिंकू सिंहबाबत बोलायचं झाल्यास तो सध्या आयपीएल 2026 च्या तयारीमध्ये व्यस्त आहे. रिंकू सिंह मागील अनेक सीजनपासून कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग आहे आणि त्याने अनेक सामन्यात मॅच विनिंग कामगिरी सुद्धा केली आहे.   

रिंकू सिंह ऐवजी ज्या खेळाडूंना नियुक्ती पत्र मिळाले आहेत. त्यात पॅरिस ऑलम्पिकमध्ये कांस्य पदक जिंकणाऱ्या भारतीय हॉकीचे सदस्य राजकुमार पाल यांचा समावेश आहे. त्याला DSP पद देण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या व्यतिरिक्त पॅरिस पॅरालिम्पिकच्या उंच उडी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलेल्या प्रवीण कुमार यांना गौतम बुद्ध नगरमध्ये DSP बनवण्यात आले आहे.  

भालाफेकीत रौप्य पदक विजेता अजित सिंग आणि 200 मीटर शर्यतीत कांस्य पदक विजेती सिमरन यांना जिल्हा पंचायत राज अधिकारी बनवण्यात आले आहे. शिवाय  100 आणि 200 मीटर शर्यतीत कांस्यपदक विजेत्या प्रीतिपाल यांची गट विकास अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.  

रिंकू सिंहच्या वडिलांचं टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु असताना कर्करोगाने निधन झालं होतं. मात्र वडिलांवर अंत्यसंस्कार करून रिंकू सिंह हा आल्या देशासाठी कर्तव्य बजावण्याकरता टीम इंडियाच्या कॅम्पमध्ये परतला होता. त्याने  टी20 वर्ल्ड कपमध्ये समाधानकारक कामगिरी सुद्धा केली.   

World TB Day: खोकला येतोय? टीबीची सुरुवात तर नाही ना? जाणून घ्या कसं ओळखायचं!

