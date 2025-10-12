English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rinku Singh birthday: झाडू मारण्याची जॉब ऑफर ते IPL स्टार पर्यंत! रिंकू सिंगचा प्रवास आहे प्रेरणादायी

Rinku Singh birthday: भारतीय क्रिकेटचा उगवता तारा रिंकू सिंह आज (12 ऑक्टोबर) आपला 28वा वाढदिवस साजरा करत आहे  

Tejashree Gaikwad | Oct 12, 2025, 07:56 AM IST
Happy birthday Rinku Singh

Happy  birthday Rinku Singh turns 28 today: उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथील एका गरीब कुटुंबातून आलेला रिंकू आज भारतीय क्रिकेटचा ‘फिनिशर’ म्हणून ओळखला जातो. त्याचा संघर्ष, मेहनत आणि चिकाटी आज अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.  

सुरुवात झाली अडचणींतून

रिंकू सिंहचा जन्म 12 ऑक्टोबर 1997 रोजी अलीगढ (उत्तर प्रदेश) येथे झाला. त्याचे वडील एका गॅस एजन्सीत सिलिंडर पोचवायचे, तर आई घर सांभाळायची. आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने रिंकूने लहानपणापासूनच अनेक संघर्ष पाहिले. एकेकाळी तो घर चालवण्यासाठी स्वीपरचं काम करण्याचाही विचार करत होता. पण क्रिकेटवरील त्याच्या प्रेमाने आणि जिद्दीने त्याला आयुष्यात पुढे नेले.

स्थानिक क्रिकेटपासून IPL पर्यंतचा प्रवास

रिंकू सिंहने आपल्या करिअरची सुरुवात उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक क्रिकेटमधून केली. त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्याला रणजी संघात स्थान मिळाले. 2017 मध्ये त्याला किंग्ज इलेव्हन पंजाबने IPL मध्ये संधी दिली. त्यानंतर 2018 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) ने त्याच्यावर विश्वास दाखवला आणि 80 लाख रुपयांत विकत घेतले. सुरुवातीला फारशी संधी न मिळाल्याने रिंकू थोडा निराश झाला, पण त्याने हार मानली नाही. त्याचा तो निर्णायक क्षण आला IPL 2023 मध्ये.

2023 मधील अविस्मरणीय इनिंग

IPL 2023 मध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात रिंकू सिंहने अखेरच्या पाच चेंडूंवर पाच षटकार मारून कोलकाताला अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला. त्या क्षणानंतर रिंकू सिंह रातोरात स्टार बनला. लोकांनी त्याला ‘मिडल क्लास हिरो’ आणि ‘न्यू एमएस धोनी’ अशी उपाधी दिली. त्या सामन्याने त्याला केवळ प्रसिद्धीच नाही तर भारतीय संघाच्या दारातही पोहोचवले.

टीम इंडियात एन्ट्री

रिंकूच्या जबरदस्त IPL फॉर्ममुळे त्याची निवड भारतीय टी20 संघात झाली. त्याने वेस्ट इंडिज आणि आयर्लंडविरुद्धच्या मालिकांमध्ये चांगली कामगिरी करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. शांत स्वभाव, स्थिर मन आणि शेवटच्या षटकात धडाकेबाज फलंदाजी ही त्याची खासियत ठरली.

रिंकू सिंह आज कुठे आहे?

आज रिंकू सिंह केवळ एक यशस्वी क्रिकेटर नाही, तर तरुणांसाठी प्रेरणास्थान आहे. त्याचं नेट वर्थ सुमारे 6-8 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं. ब्रँड एंडोर्समेंट्स, IPL कॉन्ट्रॅक्ट आणि पुरस्कारांमुळे तो आज चांगला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला आहे. पण या सर्व यशानंतरही तो आपला साधेपणा कायम ठेवतो.

प्रेरणादायी संदेश

भारतीय क्रिकेटचा फिनिशर रिंकू सिंग आणि समाजवादी पक्षाची तरुण खासदार प्रिया सरोज हे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा असतात. क्रिकेट आणि राजकारण या दोन वेगवेगळ्या जगांतील ही जोडी एकत्र आल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. रिंकू आणि प्रियाने 8 जून 2025 रोजी लखनौ येथे साखरपुडा केला असून, त्यानंतर त्यांच्या प्रेमकहाणीची चर्चा देशभर होत आहे.

 रिंकू सिंग आणि प्रिया सरोज यांची कहाणी ही केवळ प्रेमकथा नाही, तर संघर्ष, मेहनत आणि यशाची एकत्रित गोष्ट आहे. एका गरीब घरातून आलेल्या  मुलाने क्रिकेटच्या शिखरावर पोहोचून आपलं स्वप्न पूर्ण केलं, आणि दुसरीकडे एका तरुण महिलेनं राजकारणात आपली ओळख निर्माण केली.

