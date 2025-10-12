Rinku Singh birthday: झाडू मारण्याची जॉब ऑफर ते IPL स्टार पर्यंत! रिंकू सिंगचा प्रवास आहे प्रेरणादायी
Rinku Singh birthday: भारतीय क्रिकेटचा उगवता तारा रिंकू सिंह आज (12 ऑक्टोबर) आपला 28वा वाढदिवस साजरा करत आहे
Tejashree Gaikwad | Oct 12, 2025, 07:56 AM IST
Happy birthday Rinku Singh
सुरुवात झाली अडचणींतून
रिंकू सिंहचा जन्म 12 ऑक्टोबर 1997 रोजी अलीगढ (उत्तर प्रदेश) येथे झाला. त्याचे वडील एका गॅस एजन्सीत सिलिंडर पोचवायचे, तर आई घर सांभाळायची. आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने रिंकूने लहानपणापासूनच अनेक संघर्ष पाहिले. एकेकाळी तो घर चालवण्यासाठी स्वीपरचं काम करण्याचाही विचार करत होता. पण क्रिकेटवरील त्याच्या प्रेमाने आणि जिद्दीने त्याला आयुष्यात पुढे नेले.
स्थानिक क्रिकेटपासून IPL पर्यंतचा प्रवास
रिंकू सिंहने आपल्या करिअरची सुरुवात उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक क्रिकेटमधून केली. त्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्याला रणजी संघात स्थान मिळाले. 2017 मध्ये त्याला किंग्ज इलेव्हन पंजाबने IPL मध्ये संधी दिली. त्यानंतर 2018 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) ने त्याच्यावर विश्वास दाखवला आणि 80 लाख रुपयांत विकत घेतले. सुरुवातीला फारशी संधी न मिळाल्याने रिंकू थोडा निराश झाला, पण त्याने हार मानली नाही. त्याचा तो निर्णायक क्षण आला IPL 2023 मध्ये.
2023 मधील अविस्मरणीय इनिंग
IPL 2023 मध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात रिंकू सिंहने अखेरच्या पाच चेंडूंवर पाच षटकार मारून कोलकाताला अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला. त्या क्षणानंतर रिंकू सिंह रातोरात स्टार बनला. लोकांनी त्याला ‘मिडल क्लास हिरो’ आणि ‘न्यू एमएस धोनी’ अशी उपाधी दिली. त्या सामन्याने त्याला केवळ प्रसिद्धीच नाही तर भारतीय संघाच्या दारातही पोहोचवले.
टीम इंडियात एन्ट्री
रिंकू सिंह आज कुठे आहे?
