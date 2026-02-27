English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर? BCCI कडून आली ताजी अपडेट

वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर? BCCI कडून आली ताजी अपडेट

Rinku Singh Likely To Missed IND VS WI  : भारताचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंहच्या वडिलांचं शुक्रवार 27 फेब्रुवारी रोजी दुःखद निधन झालं. वडील मागील काही दिवसांपासून गंभीर आजाराने त्रस्त होते आणि त्यांच्यावर ग्रेटर नोएडामध्ये उपचार देखील सुरु होते. मात्र त्यांची आजाराशी झुंज अपयशी ठरली आणि त्यांनी शुक्रवारी अखेरचा श्वास घेतला. त्यानंतर आता रिंकू सिंह टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार की नाही याबाबत बीसीसीआयकडून ताजी अपडेट समोर आली आहे.   

Pooja Pawar | Feb 27, 2026, 04:50 PM IST
twitter
1/8

रिंकूचे वडील खानचंद्र सिंह यांना काही दिवसांपूर्वीच चौथ्या स्टेजच्या लिव्हर कॅन्सरचं निदान झालं होतं. ग्रेटर नोएडाच्या स्थानिक रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार करण्यात येत होते.  

twitter
2/8

रिंकू सिंह टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यापूर्वी वडिलांना भेटण्यासाठी गेला होता. मंगळवारी टीम इंडियाचं सराव सत्र सोडून तो आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी गेला होता, त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत त्याने टीम इंडियाचा कॅम्प जॉईन केला.   

twitter
3/8

मात्र सामन्याच्या एक दिवस आधी टीम इंडियात सामील होऊन सुद्धा रिंकू सिंहला गुरुवारी झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यात संधी मिळाली नाही. रिंकू सिंह ऐवजी संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये संधी देण्यात आली होती.   

twitter
4/8

27 फेब्रुवारी रोजी वडिलांच्या निधनामुळे रिंकू सिंह पुन्हा एकदा टीम इंडियाचा कॅम्प सोडून वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी त्याच्या घरी पोहोचलाय. आता टीम इंडियाचा पुढील सुपर 8 सामना हा वेस्ट इंडिज विरुद्ध 1 मार्च रोजी होणार आहे. तेव्हा या सामन्यात रिंकू सिंह खेळणार की नाही अशा प्रश्न आहे.   

twitter
5/8

बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी न्यूज एजेंसी आईएएनएस सोबत बोलताना सांगितलं की, 'मी या कठीण काळात बीसीसीआयकडून रिंकू सिंह आणि त्याच्या कुटुंबाप्रति संवेदना व्यक्त करतो. तो सकाळी 5 वाजता चेन्नईवरून ग्रेडर नोएडाच्या हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला होता. जिथे त्याच्या वडिलांवर उपचार सुरु होते'.   

twitter
6/8

बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी सांगितले की, 'रिंकू सिंह वेस्टइंडीज विरुद्ध सुपर-8 चा पुढील सामना खेळणार नाही'. सध्या रिंकू सिंह हा संपूर्ण वर्ल्ड कपमधून बाहेर झालेला नाही.   

twitter
7/8

टीम इंडियाला 1 मार्च रोजी वेस्ट इंडिज विरुद्ध कोलकातामध्ये खेळायचं आहे. हा सामना वर्चुअल क्वार्टर फायनल सारखा असणार आहे. या सामन्यात विजयी होणारा संघ ग्रुप ए मधून सेमी फायनलमध्ये पोहोचणारा दुसरा संघ ठरेल.   

twitter
8/8

गुरुवार भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात झालेल्या सुपर 8 च्या सामन्यात रिंकू सिंह हा टीम इंडियाचा भाग होता. मात्र त्याचा प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली नाही. मात्र सामन्यादरम्यान तो काहीवेळ फिल्डिंग करताना दिसला.   

twitter
पुढील
अल्बम

70 वर्षांच्या म्हाताऱ्याने 22 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न; मांडीवर झोपून केलेलं फोटोशूट तुफान व्हायरल

पुढील अल्बम

70 वर्षांच्या म्हाताऱ्याने 22 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न; मांडीवर झोपून केलेलं फोटोशूट तुफान व्हायरल

70 वर्षांच्या म्हाताऱ्याने 22 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न; मांडीवर झोपून केलेलं फोटोशूट तुफान व्हायरल

70 वर्षांच्या म्हाताऱ्याने 22 वर्षांच्या मुलीशी केलं लग्न; मांडीवर झोपून केलेलं फोटोशूट तुफान व्हायरल 8
T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण

T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण

T20 World Cup 2026: भारताला विंडीजविरुद्ध नेमकं काय करावं लागेल? जाणून घ्या सेमी फायनलचं समीकरण 8
रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय?

रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय?

रश्मिका-विजयच्या लग्नसोहळ्यातील दागिन्यांची होतेय चर्चा, त्यांचं दाक्षिणात्य संस्कृतीतील खास महत्त्व काय? 8
लग्न रश्मिकाचं पण चर्चा बहिणीची! अभिनेत्रीची 16 वर्षांनी लहान असलेली बहिण आहे तरी कोण?

लग्न रश्मिकाचं पण चर्चा बहिणीची! अभिनेत्रीची 16 वर्षांनी लहान असलेली बहिण आहे तरी कोण?

लग्न रश्मिकाचं पण चर्चा बहिणीची! अभिनेत्रीची 16 वर्षांनी लहान असलेली बहिण आहे तरी कोण? 9