वडिलांच्या निधनानंतर रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर? BCCI कडून आली ताजी अपडेट
Rinku Singh Likely To Missed IND VS WI : भारताचा स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंहच्या वडिलांचं शुक्रवार 27 फेब्रुवारी रोजी दुःखद निधन झालं. वडील मागील काही दिवसांपासून गंभीर आजाराने त्रस्त होते आणि त्यांच्यावर ग्रेटर नोएडामध्ये उपचार देखील सुरु होते. मात्र त्यांची आजाराशी झुंज अपयशी ठरली आणि त्यांनी शुक्रवारी अखेरचा श्वास घेतला. त्यानंतर आता रिंकू सिंह टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार की नाही याबाबत बीसीसीआयकडून ताजी अपडेट समोर आली आहे.
Pooja Pawar | Feb 27, 2026, 04:50 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8