गुरुद्वाऱ्यात राहिला, लंगरमध्ये जेवला... आज कोट्यवधीच्या घराचा राहतोय 'हा' क्रिकेटर; आलिशान घराचे Inside Photos पाहून थक्क व्हाल
Rishabh Pant Birthday And House Inside Photos : भारतात क्रिकेट हा सर्वात लोकप्रिय खेळ असल्याने आंतरराष्ट्रीय पाळतीवर हा खेळ खेळणाऱ्या खेळाडूंची मोठी फॅन फॉलोईंग असते. क्रिकेटर्सचे फॅन्स आपल्या आवडत्या क्रिकेटरच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी सर्वकाही जाणून घेण्यास उत्सुक असतात. तेव्हा आज अशा एका भारतीय स्टार क्रिकेटर विषयी जाणून घेणार आहोत ज्याने क्रिकेट विश्वात आपलं नाव कमावण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये तो गुरुद्वारेत राहिला तेथील लंगर जेवला आणि आज स्वतःच्या कष्टाने त्याने क्रिकेट विश्वात अणे रेकॉर्डस् नावावर करून आपलं आणि देशाचं नाव उंचावलं.