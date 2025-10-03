English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गुरुद्वाऱ्यात राहिला, लंगरमध्ये जेवला... आज कोट्यवधीच्या घराचा राहतोय 'हा' क्रिकेटर; आलिशान घराचे Inside Photos पाहून थक्क व्हाल

Rishabh Pant Birthday And House Inside Photos : भारतात क्रिकेट हा सर्वात लोकप्रिय खेळ असल्याने आंतरराष्ट्रीय पाळतीवर हा खेळ खेळणाऱ्या खेळाडूंची मोठी फॅन फॉलोईंग असते. क्रिकेटर्सचे फॅन्स आपल्या आवडत्या क्रिकेटरच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी सर्वकाही जाणून घेण्यास उत्सुक असतात. तेव्हा आज अशा एका भारतीय स्टार क्रिकेटर विषयी जाणून घेणार आहोत ज्याने क्रिकेट विश्वात आपलं नाव कमावण्यासाठी बरीच मेहनत घेतली. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये तो गुरुद्वारेत राहिला तेथील लंगर जेवला आणि आज स्वतःच्या कष्टाने त्याने क्रिकेट विश्वात अणे रेकॉर्डस् नावावर करून आपलं आणि देशाचं नाव उंचावलं.

Pooja Pawar | Oct 04, 2025, 05:55 AM IST
twitter
1/9

आपण बोलतोय भारताच्या स्टार विकेटकिपर फलंदाज ऋषभ पंतबद्दल. ऋषभ पंत 4 ऑक्टोबर रोजी त्याचा 28 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ऋषभ पंतचा जन्म रुरकी, उत्तराखंड येथील एका सामान्य कुटुंबात झाला. त्याच्या आईचं नाव सरोज तर वडिलांचं नाव राजेंद्र पंत असं आहे. 

twitter
2/9

ऋषभ पंतला लहानपणापासून क्रिकेट खेळण्याची आवड होती आणि त्याच्या कुटुंबाने त्याला प्रोत्साहन दिले. 2015 मध्ये वयाच्या 18 व्या वर्षी त्याने रणजी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. 2017 मध्ये त्याला भारताकडून टी 20 फॉरमॅटमध्ये पदार्पणाची संधी मिळाली. आपल्या बॅटिंग स्टाईलसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या ऋषभ पंतची क्रिकेट कारकीर्द सोपी नव्हती.   

twitter
3/9

रुरकीमधून जेव्हा ऋषभ पंत सुरुवातीच्या काळात दिल्लीत आला तेव्हा तो एका गुरुद्वारेत राहायचा. काहीकाळ ऋषभ पंतने गुरुद्वारेत राहून दिवस काढले.  इथे राहून, त्याने कठीण परिस्थितींना तोंड देण्याची कला शिकली असेल.  

twitter
4/9

ऋषभ पंतला विकेटकिपर फलंदाज म्हणून सुरुवातीला आयपीएलमध्ये आणि नंतर टीम इंडियाच्या तीनही फॉरमॅटमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली. पंतने 47 टेस्ट सामन्यात 3427 धावा, 8 शतक, 18 अर्धशतक केली आहेत. तर 31 वनडे सामन्यात 871 धावा, 1 शतक, 5 अर्धशतक केली आहेत. तर 76 टी 20 सामन्यात 1209 धावा आणि 3 अर्धशतक केली आहेत. 

twitter
5/9

पंत हा बीसीसीआयच्या ग्रेड-ए करारात सामील असून त्याला दरवर्षी 5 कोटी रुपये निश्चित वेतन मिळतं. याशिवाय प्रत्येक सामन्यासाठी स्वतंत्र मॅच फी सुद्धा मिळते. टेस्ट सामन्यासाठी पंतला 30 लाख, वनडेसाठी 20 लाख आणि टी20 सामन्यासाठी 15 लाख रुपये मिळतात.

twitter
6/9

28 वर्षांच्या ऋषभ पंतची 2025 पर्यंतची एकूण संपत्ती 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. केवळ क्रिकेटच नाही तर ब्रँड एंडोर्समेंट, गुंतवणूक आणि व्यवसाय इत्यादी त्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. इंडियन प्रीमियर लीग हे पंतच्या कमाईचे आणखी एक मोठं साधन आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला 2024 साठी तब्बल 16 कोटी रुपयांत रिटेन केलं होतं. पंत सध्या Adidas, SG, JSW Steel, Noise सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा चेहरा आहे. या करारांमधून तो दरवर्षी अंदाजे 20 ते 25 कोटी रुपये कमावतो.    

twitter
7/9

2017 मध्ये ऋषभ पंतच्या वडिलांचं निधन झालं. ऋषभ त्याची आई आणि बहिणीसह उत्तराखंडच्या रुडकी येथे राहतो. तेथील त्यांच्या घराची किंमत ही जवळपास 1 कोटी रुपये आहे. तर दिल्लीमध्ये सुद्धा ऋषभ पंतचं आलिशान घर असून याची किंमत जवळपास 2 कोटी रुपये आहे.   

twitter
8/9

दिल्लीच्या उत्तम नगरमध्ये ऋषभ पंतचं आलिशान घर असून याचं इंटेरिअर मॉर्डन आहे. ऋषभ पंतच्या रुरकी येथील घरातील लिविंग रूममध्ये मरून सोफा आणि लाकडी फरशी आहे. पंतचे पुरस्कार आणि पदकांसाठी वेगळं बिल्ट-इन कॅबिनेट आहे. 

twitter
9/9

ऋषभ पंतच्या दिल्लीतील उत्तम नगर परिसरातील घरात पूल टेबलसह एक सुंदर खेळण्याची खोली आहे. तसेच या घरात जीमसाठी एक वेगळी खोली असून त्याचं इंटेरिअर सुद्धा खूप उत्कृष्ट आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

Baba Vanga Predictions: जैविक प्रयोग अन्... बाबा वेंगाच्या 2025 ते 2030 साठी केली भयानक भविष्यवाणी

पुढील अल्बम

आर्यन खानला &#039;बळीचा बकरा&#039; का केलं? समीर वानखेडे यांनी अखेर सत्य सांगितलं, &#039;त्याच्याकडे ड्रग्ज नसतानाही...&#039;

आर्यन खानला 'बळीचा बकरा' का केलं? समीर वानखेडे यांनी अखेर सत्य सांगितलं, 'त्याच्याकडे ड्रग्ज नसतानाही...'

आर्यन खानला 'बळीचा बकरा' का केलं? समीर वानखेडे यांनी अखेर सत्य सांगितलं, 'त्याच्याकडे ड्रग्ज नसतानाही...' 11
Maruti, Tata, Mahindra ला तगडं आव्हान, GST कपातीनंतर नव्हे तर &#039;या&#039; कारने मोडले सर्व रेकॉर्ड; खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड

Maruti, Tata, Mahindra ला तगडं आव्हान, GST कपातीनंतर नव्हे तर 'या' कारने मोडले सर्व रेकॉर्ड; खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड

Maruti, Tata, Mahindra ला तगडं आव्हान, GST कपातीनंतर नव्हे तर 'या' कारने मोडले सर्व रेकॉर्ड; खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड 8
श्रीमंत लोकांच्या घरात असतो मनी प्लांटसारखा दिसणारा &#039;हा&#039; प्लांट, म्हणूनच तिजोरी असते पैशांनी भरलेली

श्रीमंत लोकांच्या घरात असतो मनी प्लांटसारखा दिसणारा 'हा' प्लांट, म्हणूनच तिजोरी असते पैशांनी भरलेली

श्रीमंत लोकांच्या घरात असतो मनी प्लांटसारखा दिसणारा 'हा' प्लांट, म्हणूनच तिजोरी असते पैशांनी भरलेली 8
वय फक्त आकडा! 44 वर्षांची श्वेता दिसते 20 वर्षांच्या मुलीसारखी, काय आहे तिच्या सौंदर्याचं गुपित?

वय फक्त आकडा! 44 वर्षांची श्वेता दिसते 20 वर्षांच्या मुलीसारखी, काय आहे तिच्या सौंदर्याचं गुपित?

वय फक्त आकडा! 44 वर्षांची श्वेता दिसते 20 वर्षांच्या मुलीसारखी, काय आहे तिच्या सौंदर्याचं गुपित? 8