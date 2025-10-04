Rishabh Pant Birthday: दिल्लीतील त्या गुरुद्वाऱ्याची गोष्ट, जिथे रचला गेला ऋषभ पंतच्या कारकिर्दीचा पाया
Happy Birthday Rishabh Pant : 2017 मध्ये टीम इंडियामध्ये पदार्पण करणाऱ्या ऋषभ पंतने गेल्या नऊ वर्षांत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये 150 हून अधिक सामने खेळले आहेत आणि अनेक विजयांमध्ये तो एक प्रमुख स्टार आहे. या स्टार खेळाडूची स्टोरी आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Oct 04, 2025, 09:07 AM IST
Rishabh Pant and Delhi’s Gurudwara: भारतीय क्रिकेट संघाचा तडाखेबाज यष्टिरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत आज भारतीय संघाचा अविभाज्य भाग आहे. 2017 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या पंतने तीनही फॉर्मेटमध्ये 150 पेक्षा जास्त सामने खेळले असून अनेक संस्मरणीय विजयात निर्णायक भूमिका बजावली आहे. टी-20 विश्वचषक 2024 आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा तो महत्त्वाचा खेळाडू ठरला.
लहानशा गावातून मोठ्या स्वप्नाकडे
पंतचा जन्म 4 ऑक्टोबर 1997 रोजी उत्तराखंडच्या रुडकी येथे झाला. मात्र त्याच्या करिअरची खरी पायाभरणी दिल्लीमध्ये झाली. त्या काळात उत्तराखंडमध्ये कोणतीही अधिकृत क्रिकेट असोसिएशन किंवा राज्यसंघ नव्हता. त्यामुळे पंतच्या कुटुंबाने त्याला लहान वयातच दिल्लीला पाठवण्याचा निर्णय घेतला. आई सरोज पंत यांची चिकाटी आणि कोच तारक सिन्हा यांचे मार्गदर्शन यामुळे त्याच्या प्रवासाला दिशा मिळाली.
गुरुद्वार्यातली शरण
दिल्लीमध्ये ना नातेवाईक होते, ना आर्थिक सुबत्ता. त्यामुळे सरोज पंत आपल्या लहानग्या मुलासोबत दक्षिण दिल्लीतील प्रसिद्ध मोती बाग साहिब गुरुद्वार्यात आश्रय घेत. तिथेच ते राहायचे, लंगरमध्ये अन्न घ्यायचे आणि सकाळी सोनेट क्रिकेट क्लबमध्ये सरावाला जायचे. पंतच्या करिअरमागे या गुरुद्वार्याचा हातभार मोठा मानला जातो.
संघर्ष आणि जिद्द
