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Rishi Kapoor Birth Anniversary: 'या' अभिनेत्यासाठी ऋषी कपूरांनी बदलली होती स्वतःची जन्मतारीख, एकत्र साजरा करायचे वाढदिवस

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 04, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:56 AM IST

 Rishi Kapoor Birth Anniversary: ऋषी कपूर आज हयात असते, तर ते आपला 74 वा वाढदिवस साजरा करत असते. त्यांच्या जयंती निमित्ताने आज त्यांच्याविषयी खास गोष्टी जाणून घेऊयात. 

 

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हिंदी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता ऋषी कपूर आज आपल्यात नसले, तरी त्यांच्या आठवणी आणि चित्रपट आजही चाहत्यांच्या मनात कायम आहेत. ४ सप्टेंबर १९५२ रोजी मुंबईत जन्मलेल्या ऋषी कपूर यांचे २०२० मध्ये कर्करोगामुळे निधन झाले. आज त्यांची जयंती अर्थात बर्थ अॅनिव्हर्सरी आहे.

 

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ऋषी कपूर यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केले. पडद्यावर रोमँटिक भूमिका असोत किंवा गंभीर व्यक्तिरेखा, त्यांनी आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप सोडली. मात्र त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका मैत्रीची गोष्टही तितकीच खास होती. एका अभिनेत्यासोबतची मैत्री इतकी घट्ट होती की, ऋषी कपूरांनी त्याच्यासोबत वाढदिवस साजरा करण्यासाठी स्वतःची जन्मतारीखच बदलून सांगायला सुरुवात केली होती.

 

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शक्ती कपूर होते ऋषी कपूरांचे खास मित्र

ही गोष्ट अभिनेता शक्ती कपूर यांच्याशी संबंधित आहे. ऋषी कपूर आणि शक्ती कपूर यांची मैत्री अनेक वर्षांची होती. विशेष म्हणजे दोघांचाही जन्म एकाच वर्षी झाला होता. शक्ती कपूर यांचा जन्म ३ सप्टेंबर १९५२ रोजी, तर ऋषी कपूर यांचा जन्म ४ सप्टेंबर १९५२ रोजी झाला होता. म्हणजेच शक्ती कपूर ऋषी कपूरांपेक्षा अवघ्या एका दिवसाने मोठे होते. दोघांनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले. ‘नसीब’, ‘बोल राधा बोल’, ‘ईना मीना डीका’ आणि ‘सरगम’ यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. त्यामुळे व्यावसायिक नात्यापलीकडे जाऊन त्यांच्यात एक घट्ट मैत्री निर्माण झाली होती.

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एका प्रश्नाने बदलली वाढदिवसाची परंपरा

एका मुलाखतीत शक्ती कपूर यांनी ऋषी कपूरांसोबतच्या मैत्रीची आठवण सांगितली होती. त्यांच्या मते, आयुष्यात फार कमी लोक असे होते जे कठीण काळात त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आणि ऋषी कपूर त्यापैकी एक होते.

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दोघांच्या वाढदिवसात फक्त एका दिवसाचे अंतर असल्यामुळे ऋषी कपूरांनी एकदा शक्ती कपूरांना विचारले की, आपण आपला वाढदिवसही मोठ्या थाटामाटात का साजरा करत नाही? त्यावर शक्ती कपूरांनी गंमतीने सांगितले की, ऋषी कपूरांसारखी मोठी पार्टी देऊन अनेक लोकांना बोलावण्याइतके पैसे त्यांच्याकडे नाहीत.

 

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मित्राची ही गोष्ट ऋषी कपूरांच्या मनाला लागली आणि त्यांनी एक खास निर्णय घेतला. त्यानंतर ऋषी कपूरांनी स्वतःचा वाढदिवस ४ सप्टेंबरऐवजी शक्ती कपूरांसोबत ३ सप्टेंबरलाच साजरा करण्यास सुरुवात केली.

 

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आरके स्टुडिओमध्ये व्हायची खास पार्टी

ऋषी कपूर केवळ बोलून थांबले नाहीत, तर त्यांनी अनेकदा शक्ती कपूरांसाठी आरके स्टुडिओमध्ये वाढदिवसाच्या पार्ट्याही आयोजित केल्या. या पार्ट्यांमध्ये दोन केक असायचे, एका केकवर ऋषी कपूरांचे नाव, तर दुसऱ्यावर शक्ती कपूरांचे नाव.

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मैत्रीतील हा छोटासा पण मनाला भिडणारा किस्सा आजही ऋषी कपूरांच्या व्यक्तिमत्त्वाची एक वेगळी बाजू दाखवतो. पडद्यावर आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारे ऋषी कपूर खऱ्या आयुष्यातही मित्रांसाठी तितकेच मनापासून उभे राहत होते. त्यामुळेच त्यांच्या आणि शक्ती कपूर यांच्या मैत्रीची ही आठवण आजही विशेष ठरते.

 

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