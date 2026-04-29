'राजा शिवाजी' चित्रपट करणाऱ्या रितेश देशमुखची संपत्ती किती? आकडा ऐकून थक्क व्हाल

Riteish Deshmukh Networth : बॉलिवूड आणि मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता रितेश देशमुख हा 1 मे रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'राजा शिवाजी' या चित्रपटात छत्रपती शिवरायांची मुख्य भूमिका साकारणार आहे. तर यासोबतच रितेशने या चित्रपटाचं लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मितीचं काम सुद्धा पाहिलं आहे. तेव्हा मोठ्या पडद्यावर शिवरायांची भूमिका साकारणाऱ्या रितेश देशमुखची संपत्ती हे कोट्यवधींच्या घरात आहे.   

Pooja Pawar | Apr 29, 2026, 06:32 PM IST
1/9

रितेश देशमुख याने 2003 रोजी बॉलिवूडमध्ये 'तुझे मेरी कसम' या चित्रपटातून पदार्पण केलं. या चित्रपटात तो जिनिलिया डिसूजा सोबत मुख्य भूमिकेत दिसला. त्यापूर्वी रितेश देशमुख हा आर्किटेक म्हणून काम करत होता.   

2/9

रितेश देशमुख हा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा मुलगा आहे. राजकारणी कुटुंबातून आलेल्या रितेशने मात्र वेगळी वाट निवडली आणि तो मागील जवळपास 20 वर्षांपासून मनोरंजन सृष्टीत कार्यरत आहेत.   

3/9

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रितेश देशमुखची एकूण संपत्ती ही 140 कोटींच्या जवळपास असल्याची माहिती आहे. रितेश देशमुख अभिनय, चित्रपट निर्मिती, व्यवसाय आणि ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून सर्वाधिक पैसा कमावतो.   

4/9

रितेश देशमुखने 2014 मध्ये मुंबई फिल्म कंपनीची स्थापना केली, या निर्मिती संस्थेअंतर्गत रितेश हा मराठी चित्रपटांची निर्मिती करतो. मुंबई फिल्म कंपनीने आतापर्यंत बालक पालक, यलो, लय भारी, माउली, फास्टर फेणे, वेड, राजा शिवाजी इत्यादी चित्रपटांची निर्मिती केली आहे.   

5/9

रितेश देशमुख आणि पत्नी जिनिलिया देशमुख हे दोघे इमॅजिन मिट्स या व्यवसायाचे फाऊंडर असून या व्यवसायाचे मूल्यांकन 2025 मध्ये जवळपास 4.44 कोटी एवढं होतं. इमॅजिन मिट्स कंपनी व्हिगन फूड बनवण्याचे काम करते.   

6/9

रितेश देशमुख हा एका चित्रपटासाठी जवळपास 5 ते 6 कोटी मानधन आकारतो. तर जाहिरातींसाठी तो 50 ते 1 कोटीपर्यंत मानधन घेतो.   

7/9

रितेश देशमुखने आतापर्यंत जवळपास 50 चित्रपटांमध्ये काम केलं असून यातील हाऊसफुल, मस्ती, एक विलन, लय भारी, वेड हे त्याचे ब्लॉकबस्टर हिट ठरलेले चित्रपट आहेत.   

8/9

रितेश देशमुख याचं मुंबईत वरळी येथे आलिशान फ्लॅट असून याची किंमत जवळपास 30 ते 40 कोटी रुपये आहे. यासह रितेश देशमुख याने देशात अनेक ठिकाणी रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली आहे. शिवाय न्यूयॉर्क येथे रितेश देशमुखचं एक आलिशान घर सुद्धा आहे.   

9/9

रितेश देशमुखकडे अनेक आलिशान गाड्या असून यात बेंटले फ्लाइंग स्पर, लँड रोव्हर रेंज रोव्हर वोग, बीएमडब्ल्यू 7-सिरीज, मर्सिडीज-बेंझ एस-क्लास आणि टेस्ला एक्स यांचा समावेश आहे.   

