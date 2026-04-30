'राजा शिवाजी' चित्रपटाने रिलीजआधीच मोडले विक्रम; 193 कोटींची बंपर कमाई, 70 कोटींचा नफा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Raja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी चित्रपटाने रिलीजआधीच अक्षय कुमारच्या 'भूत बंगला' चित्रपटाला मागे टाकलं आहे. रिलीज होण्याआधीच चित्रपटाने 70 टक्के नफा कमावला आहे.   

Shivraj Yadav | Apr 30, 2026, 04:39 PM IST
twitter
1/8

Raja Shivaji Box Office: बॉक्स ऑफिसवर सध्या अक्षय कुमारचा 'भूत बंगला' चित्रपट चांगली कामगिरी करत आहे. 13 दिवसांत चित्रपटाने 120 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. दरम्यान राजा शिवाजी चित्रपट रिलीजआधीच 'भूत बंगला' चित्रपटाला तगडं आव्हान देत आहे.   

twitter
2/8

70 कोटींचा नफा

राजा शिवाजी चित्रपटाने रिलीज होण्याआधीच 70 कोटींचा नफा कमावला आहे. रिलीज होण्याआधीच या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्याचे संकेत दिले आहेत. 

twitter
3/8

'राजा शिवाजी'ची रिलीजआधी तगडी कमाई

रितेश देशमुखने दिग्दर्शित केलेला 'राजा शिवाजी' चित्रपटाची सध्या सगळीकडे खूप चर्चा आहे. दरम्यान, 'राजा शिवाजी' या चित्रपटाच्या 'नॉन-थिएट्रिकल हक्कांचे' एकूण मूल्य 193 कोटी रुपये असल्याचं समजत आहे. ही रक्कम चित्रपटाच्या बजेटपेक्षा फार जास्त आहे. परिणामी, चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच निर्मात्यांनी मोठा नफा कमावला आहे.  

twitter
4/8

रिपोर्टनुसार, राजा शिवाजी चित्रपटाचे OTT राइट्स 95 कोटींना विकले गेले आहेत.   

twitter
5/8

यामध्ये 28 कोटींचे म्युझिक राइट्स आणि 70 कोटींच्या सॅटेलाइट राइट्सचा समावेश आहे.   

twitter
6/8

या तिन्ही रकमा एकत्र केल्यास 'राजा शिवाजी' चित्रपटाने रिलीजआधी एकूण 193 कोटींचा व्यवसाय केला आहे.   

twitter
7/8

चित्रपटाचं बजेट एकूण 120 कोटी रुपये आहेत. त्यामुळे निर्मात्यांना आतापर्यंत 70 कोटींचा नफा झाला आहे.   

twitter
8/8

राजा शिवाजी कधी रिलीज होणार?

'राजा शिवाजी' हा छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित चित्रपट आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. काही सीन्सवर आक्षेप घेतले जात असले तरी प्रेक्षकांमध्ये सकारात्मकता दिसत आहे. 1 मे रोजी हा चित्रपट रिलीजी होणार आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

