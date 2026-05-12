Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Raja Shivaji Box Office Collection : राजा शिवाजी चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही करतोय राज, 11 दिवसात रेकॉर्ड ब्रेक कमाई

Raja Shivaji Box Office Collection : राजा शिवाजी चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही करतोय 'राज', 11 दिवसात रेकॉर्ड ब्रेक कमाई

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 12, 2026, 12:33 PM IST|Updated: May 12, 2026, 01:39 PM IST

Raja Shivaji 11 Day Box Office Collection : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपट प्रदर्शित होऊन 11 दिवस उलटले असून दुसऱ्या सोमवारी चित्रपटाच्या कमाईत काहीशी घट झाली असली तरी या चित्रपटाने 70 कोटींचा आकडा पार केला आहे.

 

Raja Shivaji Box Office Collection1/8

1 मे रोजी राजा शिवाजी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून त्याच्या प्रदर्शनाला 11 दिवस पूर्ण झाले आहेत. चित्रपट प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या सोमवारी चित्रपटाच्या कमाईत काहीशी घट नक्कीच दिसली, पण चित्रपटाची लोकप्रियता वाढतच चालली आहे. 

 

Raja Shivaji Box Office Collection2/8

राजा शिवाजी या चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्या आठवड्यातच 50 कोटींची कमाई केली. हा चित्रपट आता ब्लॉकबस्टरच्या दिशेने निघाला असून आता दुसऱ्या आठवड्यात चित्रपट किती कोटींची कमाई करतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. 

 

Raja Shivaji Box Office Collection3/8

ट्रेड वेबसाइट सॅकनिल्कच्या आकड्यांनुसार रितेश देशमुखच्या राजा शिवाजी या चित्रपटाच्या कमाईत सोमवारी काहीशी घट झाली. 11 व्या दिवशी राजा शिवाजी चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 2.40 कोटींचं कलेक्शन केलं. भारतात या चित्रपटाची एकूण कमाई ही 70.65 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. 

 

Raja Shivaji Box Office Collection4/8

राजा शिवाजी चित्रपटाचं ग्रॉस कलेक्शन हे 83.80 कोटी रुपये झालं आहे. या चित्रपटासाठी दुसरं विकेंड खूप चांगलं राहिलं. शुक्रवारी या चित्रपटाने 3.20 कोटींचा गल्ला केला. तर शनिवारी 5.60 कोटी तसेच 6.80 कोटींची कमाई केली. 

 

Raja Shivaji Box Office Collection5/8

ओपनिंगच्या दिवशी 11.35 कोटींची कमाई केल्यावर पहिल्या शनिवारी चित्रपटाने 10.55 कोटी रुपये कमावले तर रविवारच्या कमाईचा हा आकडा 12  कोटींपर्यंत पोहोचला. पहिल्या आठवड्यात चित्रपटाने 52.65 कोटी रुपये कमावले. 

 

Raja Shivaji Box Office Collection6/8

रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, सलमान खान, जिनिलिया देशमुख, बोमन इरानी, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर या कलाकारांचा समावेश आहे. 

 

Raja Shivaji Box Office Collection7/8

रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी या चित्रपटाचं बजेट हे जवळपास 100 कोटी आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग मुंबई फिल्मसिटी, सातारा, वाई, महाबळेश्वर इत्यादी ठिकाणी झालं आहे.

 

Raja Shivaji Box Office Collection8/8

मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषेत प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक गर्दी करत आहेत. 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट मराठी भाषेतील तिसरा सर्वात मोठा चित्रपट ठरला आहे. 

 

Tags:
Raja Shivaji movie
marathi news
entertainment news
Bollywood News

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET UG 2026 cancelled: नीट रद्द झाल्याने महाराष्ट्रातील साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांचे

NEET UG 2026 cancelled: नीट रद्द झाल्याने महाराष्ट्रातील साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांचे

neet3 min ago
2

123 सामने, 9230 धावा... 31 शतके! Virat kohli च्या टेस्ट कारकिर्दीचा सुवर्ण अध्याय...

Virat Kohli14 min ago
3

विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी ऑफर झाले होते पैसे, जर्मन मॉडलचा खुलासा

Virat Kohli1 hr ago
4

दुबईचे शेख सोन्याचे दागिने का घालत नाहीत? ₹1500000000000 चे मालक सोनं का टाळतात?

Explained1 hr ago
5

Jobs News : दहावी पास विद्यार्थ्यांसाठी दरमहिना ₹2 लाखांची नोकरीची संधी, 3500 जागांस

jobs news1 hr ago