Raja Shivaji Box Office Collection : राजा शिवाजी चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही करतोय 'राज', 11 दिवसात रेकॉर्ड ब्रेक कमाई

Raja Shivaji 11 Day Box Office Collection : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपट प्रदर्शित होऊन 11 दिवस उलटले असून दुसऱ्या सोमवारी चित्रपटाच्या कमाईत काहीशी घट झाली असली तरी या चित्रपटाने 70 कोटींचा आकडा पार केला आहे.
1 मे रोजी राजा शिवाजी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून त्याच्या प्रदर्शनाला 11 दिवस पूर्ण झाले आहेत. चित्रपट प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या सोमवारी चित्रपटाच्या कमाईत काहीशी घट नक्कीच दिसली, पण चित्रपटाची लोकप्रियता वाढतच चालली आहे.
राजा शिवाजी या चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या पहिल्या आठवड्यातच 50 कोटींची कमाई केली. हा चित्रपट आता ब्लॉकबस्टरच्या दिशेने निघाला असून आता दुसऱ्या आठवड्यात चित्रपट किती कोटींची कमाई करतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
ट्रेड वेबसाइट सॅकनिल्कच्या आकड्यांनुसार रितेश देशमुखच्या राजा शिवाजी या चित्रपटाच्या कमाईत सोमवारी काहीशी घट झाली. 11 व्या दिवशी राजा शिवाजी चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर 2.40 कोटींचं कलेक्शन केलं. भारतात या चित्रपटाची एकूण कमाई ही 70.65 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.
राजा शिवाजी चित्रपटाचं ग्रॉस कलेक्शन हे 83.80 कोटी रुपये झालं आहे. या चित्रपटासाठी दुसरं विकेंड खूप चांगलं राहिलं. शुक्रवारी या चित्रपटाने 3.20 कोटींचा गल्ला केला. तर शनिवारी 5.60 कोटी तसेच 6.80 कोटींची कमाई केली.
ओपनिंगच्या दिवशी 11.35 कोटींची कमाई केल्यावर पहिल्या शनिवारी चित्रपटाने 10.55 कोटी रुपये कमावले तर रविवारच्या कमाईचा हा आकडा 12 कोटींपर्यंत पोहोचला. पहिल्या आठवड्यात चित्रपटाने 52.65 कोटी रुपये कमावले.
रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी या चित्रपटात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, सलमान खान, जिनिलिया देशमुख, बोमन इरानी, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर या कलाकारांचा समावेश आहे.
रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी या चित्रपटाचं बजेट हे जवळपास 100 कोटी आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग मुंबई फिल्मसिटी, सातारा, वाई, महाबळेश्वर इत्यादी ठिकाणी झालं आहे.
मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषेत प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक गर्दी करत आहेत. 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट मराठी भाषेतील तिसरा सर्वात मोठा चित्रपट ठरला आहे.