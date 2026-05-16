/रितेश की जिनिलिया कोण आहे जास्त श्रीमंत? संपत्तीचा आकडा ऐकून थक्क व्हाल

Riteish Deshmukh VS Genelia Deshmukh Networth : रितेश देशमुख दिग्दर्शित राजा शिवाजी हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी रितेश देशमुखने सांभाळली असून पत्नी आणि अभिनेत्री असलेल्या जिनिलियाने या चित्रपटात अभिनयासह निर्माती म्हणून सुद्धा काम पाहिलंय. रितेश आणि जिनिलिया हे दोघे मनोरंजन सृष्टीतील प्रसिद्ध जोडपं आहे. तेव्हा दोघांपैकी कोण जास्त श्रीमंत आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
रितेश देशमुख आणि जिनिलिया हे बॉलिवूडमधील एक प्रसिद्ध जोडपं आहे. रितेश आणि जिनिलिया या दोघांनी सिनेमासृष्टीत कारकिर्दीला एकत्र सुरुवात केली. रितेशने हिंदी सह मराठी सिनेमासृष्टीत तर जिनिलियाने हिंदी सह दाक्षिणात्य सिनेमांमध्ये सुद्धा काम केलंय.
रितेश आणि जिनिलिया या दोघांची एकत्रित संपत्ती ही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार जवळपास 268 कोटींची आहे. जर फक्त रितेशबाबत बोलायचं झालं तर त्याची संपत्ती 140 कोटींची असल्याचं बोललं जातं.
रितेश देशमुखची मुंबई फिल्म कंपनी नावाची निर्मिती संस्था आहे. तसेच 'वर्ल्ड पिकलबॉल लीग' मध्ये तो पुण्याच्या संघात इन्वेस्ट सुद्धा आहे. याशिवाय रितेश देशमुखची एक आर्किटेक्शचर कंपनी सुद्धा आहे.
रितेश देशमुख हा एका चित्रपटासाठी जवळपास 5 ते 6 कोटी रुपये चार्ज करतो. तसेच जाहिराती आणि ब्रँड इन्डोर्समेन्टमधून सुद्धा रितेश बक्कळ पैसे कमावतो. यासह रितेश देशमुखला आलिशान गाड्यांचा सुद्धा शौक आहे.
रितेश देशमुख याने त्याच्या करिअरची सुरुवात 'तुझे मेरी कसम' या चित्रपटापासून केली होती. त्यानंतर त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले ज्यात धमाल, मस्ती, हाऊसफुल, एक विकन, हे बेबी, सारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे. तर लय भारी हा रितेश देशमुखचा पहिला मराठी चित्रपट होता जो सुपरहिट ठरला.
जिनिलिया देशमुख ही चित्रपटासाठी 1 ते 2 कोटींपर्यंत चार्ज करते. जिनिलिया अनेक ब्रॅण्ड्सची अम्बॅसिडर सुद्धा असून यासाठी ती 50 लाखांपासून ते 1 कोटींपर्यंत चार्ज करते.
जिनिलिया ही सोशल मीडियावर सुद्धा बरीच ऍक्टिव्ह असते. रिपोर्ट्सनुसार जिनिलिया देशमुखकडे जवळपास 140 कोटींची संपत्ती आहे. जिनिलिया मागील काही काळ चित्रपटांमध्ये अभिनय करत नव्हती. लग्नानंतर तिने जवळपास 10 वर्ष चित्रपटांपासून अंतर ठेवलं त्यानंतर 'वेड' या चित्रपटातून तिने पुन्हा पदार्पण केलं.
राजा शिवाजी हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित झाला असून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. या चित्रपटात अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, संजय दत्त, बोमन इराणी अशा अनेक बॉलिवूडमधील कलाकारांनी काम केलंय.