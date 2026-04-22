ST महामंडळाच्या जनजागृती उपक्रमासाठी रितेश-जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर

Maharashtra ST Bus Brand Ambassadors News: राज्यातील रस्ता सुरक्षा जनजागृतीसाठी एसटी महामंडळाने अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनेलिया यांची ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून निवड केली आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आणि प्रवाशांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी परिवहन विभागाने हा मोठा निर्णय घेतला असून सुरक्षित प्रवासासाठी आता हे सेलिब्रिटी कपल आवाहन करणार आहे

Tejashree Gaikwad | Apr 22, 2026, 03:18 PM IST
राज्यातील रस्ता सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ (ST mahamandal) आणि परिवहन (Maharashtra State Road Transport Corporation )विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा यांची पुढील पाच वर्षांसाठी ‘रस्ता सुरक्षा’ जनजागृती अभियानाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या नियुक्तीचा करार सोहळा 22 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रालयात पार पडला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कराराला औपचारिक मान्यता देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक  तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विशेषतः हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, यावरून या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित होते.  

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विशेषतः हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, यावरून या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित होते.  

राज्यात दरवर्षी रस्ते अपघातांची संख्या चिंताजनकरीत्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘रस्ता सुरक्षा’ हा विषय अधिक गांभीर्याने हाताळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 हेल्मेटचा वापर, सीटबेल्टची सक्ती, वेगमर्यादा पाळणे, मद्यप्राशन करून वाहन चालवू नये यांसारखे मूलभूत नियम लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी या मोहिमेची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रसिद्ध कलाकारांचा सहभाग असल्याने संदेश अधिक व्यापक पातळीवर आणि प्रभावीपणे पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.  

रितेश आणि जेनेलिया देशमुख हे दोघेही केवळ चित्रपटसृष्टीत लोकप्रिय नाहीत, तर त्यांच्या साध्या, सकारात्मक आणि कौटुंबिक प्रतिमेमुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे तरुणांपासून कुटुंबांपर्यंत प्रत्येक स्तरावर रस्ता सुरक्षेचा संदेश पोहोचवण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.  

या मोहिमेअंतर्गत पुढील काळात विविध माध्यमांद्वारे जाहिराती, सोशल मीडिया, शाळा-कॉलेजमधील कार्यक्रम, तसेच एसटी बस स्थानकांवर आणि प्रवासादरम्यान जागृती केली जाणार आहे. प्रवाशांमध्ये सुरक्षिततेबाबतची सवय रुजवणे आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.  

एकंदरीत, एसटी महामंडळाने घेतलेला हा निर्णय केवळ प्रचारापुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात लोकांच्या वागणुकीत बदल घडवून आणेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.  

