ST महामंडळाच्या जनजागृती उपक्रमासाठी रितेश-जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर
Maharashtra ST Bus Brand Ambassadors News: राज्यातील रस्ता सुरक्षा जनजागृतीसाठी एसटी महामंडळाने अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनेलिया यांची ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून निवड केली आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आणि प्रवाशांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी परिवहन विभागाने हा मोठा निर्णय घेतला असून सुरक्षित प्रवासासाठी आता हे सेलिब्रिटी कपल आवाहन करणार आहे
Tejashree Gaikwad | Apr 22, 2026, 03:18 PM IST
राज्यातील रस्ता सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ (ST mahamandal) आणि परिवहन (Maharashtra State Road Transport Corporation )विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकप्रिय अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनेलिया डिसूझा यांची पुढील पाच वर्षांसाठी ‘रस्ता सुरक्षा’ जनजागृती अभियानाचे ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या नियुक्तीचा करार सोहळा 22 एप्रिल 2026 रोजी मंत्रालयात पार पडला. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या कराराला औपचारिक मान्यता देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विशेषतः हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, यावरून या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित होते.
हेल्मेटचा वापर, सीटबेल्टची सक्ती, वेगमर्यादा पाळणे, मद्यप्राशन करून वाहन चालवू नये यांसारखे मूलभूत नियम लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी या मोहिमेची आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रसिद्ध कलाकारांचा सहभाग असल्याने संदेश अधिक व्यापक पातळीवर आणि प्रभावीपणे पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
