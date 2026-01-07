परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा
गेल्या काही दिवसांपासून ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या नावाची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायमच होते. विलासराव देशमुख यांचं लातूर येथील घर एक साधेपणाचा उत्तम नमुना आहे. पाहा या घराची झलक. (फोटो क्रेडिट - रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुक आणि अमित देशमुख यांचं इंस्टाग्राम फोटो)
Dakshata Thasale | Jan 07, 2026, 09:34 PM IST
1/7
रितेश देशमुख यांचं लातूर घर
2/7
घराचं वेगळेपण
3/7
ग्रामीण संस्कृती
4/7
लाडकी वस्तूंचा समावेश
5/7
वडिलोपार्जित वास्तू
6/7