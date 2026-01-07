English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

परंपरा जपणारं अन् ग्रामीण टच असलेलं स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांचं लातुरमधील घर, प्रत्येक कोपऱ्यात जपलाय साधेपणा

गेल्या काही दिवसांपासून ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या नावाची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायमच होते. विलासराव देशमुख यांचं लातूर येथील घर एक साधेपणाचा उत्तम नमुना आहे. पाहा या घराची झलक.  (फोटो क्रेडिट - रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुक आणि अमित देशमुख यांचं इंस्टाग्राम फोटो) 

Dakshata Thasale | Jan 07, 2026, 09:34 PM IST
1/7

रितेश देशमुख यांचं लातूर घर

Riteish Vilasrao Deshmukh Latur Home

"लातूरच्या बाभळगाव येथील रितेश विलासराव देशमुख यांचं घर हे संस्कार आणि नात्यांच्या विणलेल्या गोफातून साकारलेली एक वास्तू आहे. या घराचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथली रचना; जी केवळ आलिशान नसून अत्यंत प्रसन्न आणि सकारात्मक आहे.   

2/7

घराचं वेगळेपण

Riteish Vilasrao Deshmukh Latur Home

मोठ्या खिडक्यांतून येणारा सूर्यप्रकाश आणि पारंपरिक लाकडी कलाकुसर घराला एक वेगळीच ओळख देतात. हे घर पाहताना एका सेलिब्रिटीच्या घरापेक्षा, आपल्या संस्कृतीचा अभिमान बाळगणाऱ्या एका कुटुंबाचं प्रेमळ घर पाहिल्याचा आनंद मिळतो. विलासरावजींच्या आठवणींना जपणारं हे घर आजही साधेपणातून भव्यतेचा संदेश देतं."    

3/7

ग्रामीण संस्कृती

Riteish Vilasrao Deshmukh Latur Home

रितेश विलासराव देशमुख यांचे लातूर येथील घर हे त्यांचे मूळ गाव बाभळगाव येथे आहे. या घराशी त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे भावनिक नाते आहे. . हे घर ग्रामीण संस्कृती आणि आधुनिकता यांचा मिलाफ असून ते पारंपरिक वाड्यासारखे दिसते. घराला पारंपरिक लाल कौलारू छप्पर आणि विस्तीर्ण वरांडा आहे   

4/7

लाडकी वस्तूंचा समावेश

Riteish Vilasrao Deshmukh Latur Home

घराचे इंटेरियर साधे पण आकर्षक आहे. यात हाताने बनवलेले लाकडी फर्निचर आणि मोठ्या खिडक्यांचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे घरात नैसर्गिक प्रकाश भरपूर येतो.   

5/7

वडिलोपार्जित वास्तू

Riteish Vilasrao Deshmukh Latur Home

रितेश आणि जेनेलिया देशमुख सण-उत्सवांच्या वेळी किंवा वडिलांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अनेकदा या घरी भेट देतात तसेच, बाभळगावमधील त्यांच्या शेतात त्यांची आई ब्रोकोलीसारखी आधुनिक पिकेही घेतात 

6/7

घरातील फोटो

Riteish Vilasrao Deshmukh Latur Home

पर्यटकांना हे घर बाहेरून पाहता येते, मात्र आतमध्ये चित्रीकरण किंवा फोटोग्राफी करण्यास परवानगी नाही 

7/7

आर्किटेक्ट

Riteish Vilasrao Deshmukh Latur Home

रितेश देशमुख हे व्यवसायाने आर्किटेक्ट असल्याने, त्यांनी मुंबईतील घराप्रमाणेच त्यांच्या या वडिलोपार्जित घराच्या देखभालीकडेही विशेष लक्ष दिले आहे  

