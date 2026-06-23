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एक तोळं सोन्यासाठी मोजावे लागणार ₹1000000? एका बड्या व्यक्तीच्या इशाऱ्यानं वळवल्या नजरा

Written BySayali Patil
Published: Jun 23, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:37 PM IST

सोनं खरेदी करणं आता साधी गोष्ट राहिली नसून, त्यासाठी बरीच आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागते. कारण, या धातूची वाढलेली किंमत...

Robert Kiyosaki on gold rates latest update todays prices 1/8

जागतिक अर्थसत्ता

जागतिक अर्थसत्तेला सुरुंग लागलेला असताना मौल्यवान धातूंच्या किमतीसुद्धा घाम फोडताना दिसत आहेत. अनपेक्षितपणे वाढणारे दर आणखी किती वेगानं पुढे जाणार? हाच केविलवाणा प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. एकिकडे सोन्याच्या दरातील चढ उचार सुरू असतानाच जागतिक स्तरावर या मौल्यवान धातूसंदर्भातील भाकितामुळं एका व्यक्तीनं सर्वांच्या नजरा वळवल्या आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Robert Kiyosaki on gold rates latest update todays prices 2/8

रॉबर्ट कियोसाकी

या व्यक्तीचं नाव आहे रॉबर्ट कियोसाकी. जगातील सर्वाधिक खप झालेल्या ‘रिच डॅड पुअर डॅड’ या पुस्तकाचे लेखक असणाऱ्या कियोसाकी यांनी आतापर्यंत सोन्यासंदर्भात बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आहेत. सोन्याच्या किमतींबाबत त्यांनी पुन्हा एक भविष्यवाणी केली आहे. सोन्याचे दर आता पडत असले तरीही त्याला खरी झळाळी येत्या काळात मिळेल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Robert Kiyosaki on gold rates latest update todays prices 3/8

रॉबर्ट यांच्या दाव्यानुसार...

रॉबर्ट यांच्या दाव्यानुसार सोन्याचे दर पुन्हा वाढणार असून, 2035 पर्यंत त्याची किंमत  35000 डॉलर प्रति औंस म्हणजेच साधारण 10 लाख रुपये प्रतितोळा इतकी वाढेल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Robert Kiyosaki on gold rates latest update todays prices 4/8

दरवाढीला दुजोरा

फक्त कियोसाकी नव्हे, तर बँक ऑफ अमेरिकेनंही सोन्याच्या दरवाढीला दुजोरा दिला आहे. येत्या काळात सोन्याचे दर गगनाला भिडतील असा विश्वास कियोसाकी यांनी व्यक्त केला आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Robert Kiyosaki on gold rates latest update todays prices 5/8

पुन्हा झळाळी

सोन्याला पुन्हा झळाळी मिळेल आणि कायम पैसे साठवण्यापेक्षा सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांचा लखलाभ होईल असं त्यांचं मत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Robert Kiyosaki on gold rates latest update todays prices 6/8

गुंतवणूक

कियोसाकी यांच्या मते गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम आणि कच्चं तेल अशा संसाधनांमध्ये, ज्यांचा साठा मर्यादित आहे त्यांच्यात केलेली गुंतवणूक कधीही फळते. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Robert Kiyosaki on gold rates latest update todays prices 7/8

अर्थव्यवस्था

जगातील अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्था वाढता कर्जाचा भार आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. अशा स्थितीत सोन्यात गुंतवणूक करणं हा एक चांगला पर्याय आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Robert Kiyosaki on gold rates latest update todays prices 8/8

दरांमध्ये उसळी

द स्ट्रीटच्या वृत्तानुसार अनेकदा दरांमध्ये उसळी येण्यापूर्वी त्या कमी होतात. मात्र तरीही सोन्यात गुंतवणूक करण्याआधी वैयक्तिक स्तरावर माहिती मिळवणंही महत्त्वाचं असल्याचं मत ते मांडतात. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

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