प्रायव्हेट पार्टमध्ये रॉड, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध अन् परपुरूषासोबत झोपण्यासाठी दबाव; प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा पतीवर गंभीर आरोप

बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री अशा आहेत ज्यांना लग्नानंतर शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला समोरे जावे लागले. संसाराच्या अनेक वर्षांनंतर या अभिनेत्री पतीकडून झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडतात आणि घटस्फोट घेतात. बॉलिवूडमधील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने तिच्या पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. 

Neha Choudhary | Nov 27, 2025, 05:19 PM IST
 या बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने पतीवर आरोप केला आहे की, तो तिच्यासोबत अनैसर्गिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. एवढंच नाही तर तो तिला परपुरुषासोबत झोपण्यासाठीही दबाव टाकायचा. या अभिनेत्रीने लग्नाच्या 14 वर्षांनंतर संसाराती भयान वास्तव सांगितलं आहे.   

ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे सेलिना जेटली. तिने पतीविरोधात घरगुती हिंसाचार आणि क्रूरता आणि छेडछाडीचा आरोप करत खटला दाखल केला आहे. शिवाय तिने घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. 

पतीने अभिनेत्रीवर लैंगिक दबाव, धमक्या आणि मानसिक छळासह अनुचित आणि अपमानास्पद वर्तन केलं. अभिनेत्री सेलिना जेटलीने पती पीटर हॉगवर गंभीर आरोप करत मुंबईतील न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. 

मिळालेल्या माहितीनुसार पतीने अभिनेत्रीला हनीमूनपासूनच छळ करायला सुरु केली होती. एवढंच नाही तर धक्कादायक म्हणजे दिल्ली गँगरेपनंतर प्रायव्हेट पार्टमध्ये रॉड टाकेन असा हॉग सेलिनाला धमकावयाचा. 

तर अभिनेत्रीचे न्यूड फोटोज घेऊन ब्लॅकमेलही करायचा. सेलिनाने पतीला आत्ममुग्ध, दारुडा आणि क्रोधी असा उल्लेख तक्रारीत केला आहे. 

अभिनेत्रीने पुढे सांगितलं की, पीटरने लग्नात महागड्या भेटवस्तूंची मागणी केली होती. 6 लाखांची डिझायनर कफलिंक्स आणि 10 लाखांची ज्वेलरी तिच्या कुटुंबाकडून घेतली होती. 

अभिनेत्री असाही आरोप केली आहे की, इटलीमध्ये हनीमूनदरम्यान तिला मासिक पाळीचा त्रास झाला होता. तेव्हा ती पीटरला डॉक्टरांकडे घेऊ जा म्हणाली होती. तेव्हा पीटर तिच्यावर प्रचंड चिडला, आरडा-ओरड केली आणि रागाच्या भरात दारूचा ग्लास भिंतीवर फेकून मारला.

तर जुळ्या मुलांच्या जन्मानंतर, सेलिनाने टाके निघेपर्यंत मुलांकडे लक्ष देण्यात मदत व्हावी म्हणून पीटरला पॅटर्निटी लिव्ह घेण्याची विनंती केली होती. यावर त्याने तिला मदत करण्याऐवजी तिचा मनगट पकडला आणि माझ्या आयुष्यातून चालती हो, असे म्हणत अपार्टमेंटमधून बाहेर काढलं होतं. तेव्हा एका शेजाऱ्याने तिला मदत केल्याचे अभिनेत्रीने सांगितलं.

2012 च्या दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर पीटरने सेलिनाला लैंगिक त्रास दिला. भांडण झाल्यावर पीटर तिला वारंवार 'तुझ्या यो***मध्ये रॉड टाकेन' अशी धमकी देत होता आणि 'तू याच लायकीची आहेस' असे म्हणायचा, यामुळे सेलिना खूप घाबरली होती.

लीगल डॉक्युमेंट्सनुसार, पीटरने तिला 'केवळ लैंगिक वस्तू' बनवले होतं. त्याने 2014-0215 दरम्यान, स्वतःच्या प्रगतीसाठी तिच्यावर कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्समधील एका सदस्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास दबावही टाकला होता.

पीटर सेलिनाला आपल्या वरच्या रूममध्ये बोलावून अनैसर्गिक लैंगिक संबंध (Anal Sex) करण्याची जबरदस्ती करायचा, असेही सेलिनाने तक्ररीत सांगितलं आहे.

सर्वात धक्कादायक आरोप म्हणजे, पीटरने सेलिनाचे न्यूड फोटो घेतले आणि आपल्या लैंगिक मागण्या पूर्ण न केल्यास ते माध्यमांत लीक करेन, असे म्हणत ब्लॅकमेल करायचा. 

