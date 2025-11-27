प्रायव्हेट पार्टमध्ये रॉड, अनैसर्गिक लैंगिक संबंध अन् परपुरूषासोबत झोपण्यासाठी दबाव; प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा पतीवर गंभीर आरोप
बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्री अशा आहेत ज्यांना लग्नानंतर शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला समोरे जावे लागले. संसाराच्या अनेक वर्षांनंतर या अभिनेत्री पतीकडून झालेल्या अत्याचाराला वाचा फोडतात आणि घटस्फोट घेतात. बॉलिवूडमधील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने तिच्या पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत.
Neha Choudhary | Nov 27, 2025, 05:19 PM IST
तर जुळ्या मुलांच्या जन्मानंतर, सेलिनाने टाके निघेपर्यंत मुलांकडे लक्ष देण्यात मदत व्हावी म्हणून पीटरला पॅटर्निटी लिव्ह घेण्याची विनंती केली होती. यावर त्याने तिला मदत करण्याऐवजी तिचा मनगट पकडला आणि माझ्या आयुष्यातून चालती हो, असे म्हणत अपार्टमेंटमधून बाहेर काढलं होतं. तेव्हा एका शेजाऱ्याने तिला मदत केल्याचे अभिनेत्रीने सांगितलं.
