Marathi News
9 कोटींचं पेमेंट, एकनाथ शिंदेंचा ड्रीम प्रोजेक्ट अन्... रोहित आर्यने प्राण गमावलेला प्रोजेक्ट नेमका होता काय?

गेल्या दोन दिवसांपासून सगळीकडे रोहित आर्य या नावाची चर्चा आहे. रोहित आर्यसोबत आणखी एका गोष्टीची चर्चा होतेय. ती गोष्ट म्हणजे 'स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्प'. हा प्रकल्प काय आहे? सरकारचा याच्याशी काय संबंध?   

Dakshata Thasale | Nov 01, 2025, 01:28 PM IST
rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

मुंबईतील पवई या उच्चभ्रू परिसरात रोहित आर्य नावाच्या व्यक्तीने गुरुवारी 30 ऑक्टोबर रोजी 17 मुलांना ओलीस धरलं होतं. आपल्या प्रलंबित मागण्या महाराष्ट्र शासनाकडून पूर्ण होत नसल्याच्या कारणावरुन ओलीस धरल्याच सांगण्यात आलं. या प्रकरणात रोहित आर्याने काही राजकीय व्यक्तींवर आरोप केले.   

दीपक केसरकरांवर आरोप?

rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

शिवसेना नेते दीपक केसरकर शिक्षणमंत्री असताना त्यांना 'स्वच्छता मॉनिटर' या उपक्रमासाठी एक टेंडर मिळालं होतं. पण त्या कामांचे पैसे त्यांना मिळाले नाहीत, असा रोहित आर्या यांचा आरोप होता. हा उपक्रम नेमका काय आहे? या उपक्रमाचं पंतप्रधान मोदींकडून कौतुक झालं? अनेक सरकारच्या कार्यक्रमात रोहित आर्या दिसले मग तरीही त्यांना त्यांच्या कामाचे पैसे का मिळाले नाहीत? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर आपण पाहणार आहोत.   

स्वच्छता मॉनिटर प्रोजेक्ट म्हणजे काय?

rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

हा प्रोजेक्ट 'प्रोजेक्ट लेट्स चेंज' अंतर्गत 2013 मध्ये सुरू झाला, ज्यात शालेय विद्यार्थ्यांना स्वच्छता दूत (स्वच्छता मॉनिटर) म्हणून नेमले जाते. विद्यार्थी शाळा आणि परिसरातील कचरा टाकणे, थुंकणे यांसारख्या चुकीच्या सवयी ओळखून त्यावर व्हिडिओ बनवून जागरूकता पसरवतात. 2022-23 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा प्रोजेक्ट स्वीकारला, ज्यात ५९ लाख विद्यार्थ्यांना मॉनिटर म्हणून नेमले गेले. हा 'माझी शाळा सुंदर शाळा' उपक्रमाशी जोडला गेला.  

रोहित आर्य यांचा या प्रोजेक्टशी संबंध काय?

rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

रोहित आर्य हे पुण्यातील बँकर ते सामाजिक कार्यकर्ते आणि चित्रपट दिग्दर्शक होते. त्यांनी 2013मध्ये 'लेट्स चेंज' चित्रपट बनवून प्रोजेक्ट सुरू केला. 2022 मध्ये त्यांनी महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आणि स्वतःच्या खर्चाने सुरुवात केली. 2023 मध्ये फेज 1 साठी 9.9 लाख रुपये मिळाले आणि ते प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेमले गेले. त्यांची कंपनी 'अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क' द्वारे हा प्रोजेक्ट चालवला गेला.  

प्रोजेक्टसाठी पैसे का मिळाले नाहीत?

rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

फेज 2 साठी 2 कोटी रुपये मंजूर झाले होते, पण आर्य यांच्या प्रस्तावात जाहिराती, मनुष्यबळ आणि चित्रपट दाखवण्यासाठी अतिरंजित खर्च दाखवले गेले होते. दस्तऐवज अपूर्ण असल्याने पैसे रोखले गेले. तसेच, आर्य यांनी शाळांकडून अनधिकृत 'नोंदणी शुल्क' (500 रुपये प्रति शाळा) वसूल केले, जे नियमांविरुद्ध होते. ऑगस्ट 2024 मध्ये सरकारने हे पैसे जमा करण्याचे आणि शपथपत्र देण्याचे सांगितले, पण ते पालन केले नाही. सरकारने दावा नाकारला की हा प्रोजेक्ट निविदा प्रक्रियेशिवाय चालवला गेला.  

रोहित आर्य यांच्या तक्रारी काय होत्या?

rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

आर्य यांचा आरोप होता की, सरकारने त्यांचा कल्पना 'चोरली' आणि त्यांना बाजूला सारले. 'माझी शाळा सुंदर शाळा' पुरस्कारात अनियमितता झाल्या, ज्यात काही शाळांना फायदा झाला. ऑक्टोबर 2024 पासून त्यांनी उपोषण, धरणे आंदोलन आणि माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन केले. त्यांना आर्थिक अडचणी होत्या, आणि केसरकर यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये वैयक्तिक चेक दिला होता, पण पूर्ण पैसे मिळाले नाहीत.  

ओलीस नाट्याचा तीन महिन्यांपासून कट

rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

रोहित आर्या गेल्या तीन महिन्यांपासून हा कट रचत असल्याचं पोलीस तपासात समोर आळं आहे. शुटिंगच्या नावाखाली 26ऑक्टोबरपासून त्याने त्याची रंगीत तालीम सुरु केली होती. रोहन आहेरने दिलेल्या माहितीनुसार, मुलांना प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवण्यात आली होती. ओलीस धरण्याचा प्रसंग मालिकेच्या चित्रणात असल्याच सांगत या प्रसंगातील रंगीत तालीम 4 दिवसांपासून करण्यात आली होती. 

रिअ‍ॅलिटी हवी म्हणून...

rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

ऑडिशन हा निव्वळ आभास असून रोहित आर्याने मुलांना ओलीश धरल्याच त्यांना स्वतः गुरुवारी दुपारी दीडवाजता लक्षात आलं. रोहन आहेरने सांगितलं की, पेट्रोल आणि फटाके घेऊन ये, असा निरोप रोहित आर्याचा होता. यामागचं कारण म्हणजे सीनला रिअ‍ॅलिटी हवी म्हणून असं सांगण्यात आलं. तसेच त्याने दोन दिवसांत दरवाजाचे वेल्डिंग करुन घेतलं तसेच नवीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले. त्यामुळे रोहनला या सगळ्या गोष्टी संशयास्पद वाटू लागल्या. 

रोहित आर्या रोहनवर बरसला

rohit arya case ex cm eknath shinde dream project swachhata monitor

रोहनला रोहितचं वागणं संशयास्पद वाटू लागलं होतं. त्याने मुलांना वेटीस धरुन आग लावण्याची धमकी दिली. त्याप्रकारे त्याने कृत्य देखील केलं. एवढंच नव्हे तर रोहित आर्याने त्याच्या डोळ्यात पेपर स्प्रे मारला. आणि काही क्षणातच होत्याच नव्हतं झालं. 

