रोहित आर्यामुळे चर्चेत आलेले केसरकर 127 कोटींचे मालक! 49 कोटींची शेतजमीन अन्..; कमाईचे स्रोत उघड
Deepak Kesarkar Property: रोहित आर्या प्रकरणामुळे चर्चेत आलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचे नेते आणि माजी शिक्षण मंत्री दिपक केसरकरांकडे शेकडो कोटींची संपत्ती कशी आली? त्यांच्याकडे नक्की किती आणि कोणत्या प्रकारची संपत्ती आहे जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 01, 2025, 01:41 PM IST
सावंतवाडीचे आमदार चर्चेत
माजी शिक्षणमंत्री
2 कोटींचा चेक मी स्वत: दिलेला
रोहित आर्या प्रकरणानंतर स्पष्टीकरण देताना केसरकरांनी स्वत: शिक्षणमंत्री असताना शासनासाठी राबवलेल्या शालेय शैक्षणिक प्रकल्पांच्या मोबदल्यात पवईमधील ओलीस नाट्य घडण्याच्या आधीच आर्या यांना 2 कोटींचा चेक मी स्वत: दिलेला असं म्हटलं आहे. तसेच सरकारकडूनही आर्या यांना 9 कोटींहून अधिकचं पेमेंट करण्यात आलं होतं, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
संपत्तीसंदर्भात सविस्तर जाणून घेऊयात
एकूण घोषित संपत्ती किती?
चल संपत्ती किती?
शेअर्स आणि बॉण्ड्समध्येही पैसा
14 लाखांची वाहने
121 कोटींची संपत्ती नावावर
शेतीची 49 कोटींची जमीन
कमाईच्या स्रोत काय?
12 कोटींच्या व्यवसायिक जमिनी मिळाल्या
29 कोटी 52 लाखांहून अधिक कर्ज
