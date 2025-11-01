English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रोहित आर्यामुळे चर्चेत आलेले केसरकर 127 कोटींचे मालक! 49 कोटींची शेतजमीन अन्..; कमाईचे स्रोत उघड

Deepak Kesarkar Property: रोहित आर्या प्रकरणामुळे चर्चेत आलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचे नेते आणि माजी शिक्षण मंत्री दिपक केसरकरांकडे शेकडो कोटींची संपत्ती कशी आली? त्यांच्याकडे नक्की किती आणि कोणत्या प्रकारची संपत्ती आहे जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 01, 2025, 01:41 PM IST
दीपक केसरांची सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे ती पवईमधील रोहित आर्या अपहरण नाट्य प्रकरणानंतर. त्यांच्या याच्याशी संबंध काय आणि त्यांच्याकडे 127 कोटींहून अधिक संपत्ती कशी काय? हे जाणून घेऊयात...

सावंतवाडीचे आमदार चर्चेत

दीपक वसंत केसरकर हे महाराष्ट्रातील शिवसेना (शिंदे गट) चे नेते आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. माजी शिक्षणमंत्री म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. पण ते आता रोहित आर्या अपहरण नाट्य प्रकरणामुळे चर्चेत आहेत.   

माजी शिक्षणमंत्री

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना शिक्षणमंत्री म्हणून कामकाज पाहिलेले दीपक केसरकर रोहित आर्या प्रकरणानंतर पुन्हा चर्चेत आहे. केसरकरांचे रोहित आर्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत.  

2 कोटींचा चेक मी स्वत: दिलेला

रोहित आर्या प्रकरणानंतर स्पष्टीकरण देताना केसरकरांनी स्वत: शिक्षणमंत्री असताना शासनासाठी राबवलेल्या शालेय शैक्षणिक प्रकल्पांच्या मोबदल्यात पवईमधील ओलीस नाट्य घडण्याच्या आधीच आर्या यांना 2 कोटींचा चेक मी स्वत: दिलेला असं म्हटलं आहे. तसेच सरकारकडूनही आर्या यांना 9 कोटींहून अधिकचं पेमेंट करण्यात आलं होतं, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.   

संपत्तीसंदर्भात सविस्तर जाणून घेऊयात

केसरकर हे शिंदेंनी ठाकरेंपासून फारकत घेतल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत आल्यानंतर आता रोहित आर्या प्रकरणानंतर चर्चेत आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या संपत्तीसंदर्भात जाणून घेऊयात...  

एकूण घोषित संपत्ती किती?

केसरकरांच्या 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या अॅफिडेव्हिटनुसार त्यांच्याकडे एकूण घोषित संपत्ती रु. 127 कोटी 77 लाख 77 हजार 466 (सुमारे 127 कोटी+) इतकी आहे.  

चल संपत्ती किती?

केसरकरांच्या चल संपत्तीमध्ये (Movable Assets) एकूण 5 कोटी 98 लाखांहून अधिक संपत्ती आहे. यामध्ये अर्ज दाखल करताना केसरकरांकडे 1 लाख 81 हजारांची रोख रक्कम होती.  

शेअर्स आणि बॉण्ड्समध्येही पैसा

केसरकरांनी आपल्या बँक खात्यांमध्ये 1.67 कोटींहून अधिक रक्कम असून शेअर्स आणि बॉण्ड्समध्ये 14 लाखांहून अधिक संपत्ती असून 1 कोटींहून अधिक किंमतीचे दागिने असल्याचं जाहीर केलं होतं.  

14 लाखांची वाहने

याशिवाय केसरकरांच्या जंगम मालमत्तेमध्ये त्यांच्याकडे 14 लाखांची वाहने आहेत. त्यांनी लोकांना अडीच कोटी रुपये दिले असल्याचंही सांगितलं.   

121 कोटींची संपत्ती नावावर

केसरकरांच्या अचल संपत्तीमध्ये (Immovable Assets) तब्बल 121 कोटींची संपत्ती नावावर असल्याचं सांगितलं आहे. यामधील सर्वाधिक वाटा हा जमिनींचा आहे.  

शेतीची 49 कोटींची जमीन

केसरकरांनी त्यांच्याकडे शेतीची 49 कोटींची जमीन असल्याचं सांगतानाच यापैकी बहुतांश जमीन ही वारसाहक्काने मिळालेली आहे. तर बिगरशेतीच्या जमिनीचं मूल्य 57 कोटी रुपये इतकं आहे.  

कमाईच्या स्रोत काय?

आमदार म्हणून मिळणारा पगार, उद्योग आणि इतर माध्यमांमधून आपल्याला पैसे मिळतात असं कमाईच्या स्रोतांबद्दल सांगताना केसरकरांनी म्हटलं आहे.

12 कोटींच्या व्यवसायिक जमिनी मिळाल्या

केसरकरांनी त्यांना वारसाहक्काने 12 कोटींच्या व्यवसायिक जमिनी आणि 2 कोटी 30 लाखांच्या निवासी इमारतीही मिळाल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.  

29 कोटी 52 लाखांहून अधिक कर्ज

केसरकरांनी त्यांच्यावर 29 कोटी 52 लाखांहून अधिक कर्ज असल्याचं म्हटलं आहे. मुख्यतः बँक कर्जे वैयक्तिक कर्जे आणि जमीन विक्रीसाठी समांजस्य करारावरील अग्रिम रक्कमेचा समावेश असल्याचं त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.   

कर्ज वजा केल्यास एकूण संपत्ती किती?

केसरकरांची नेट वर्थ म्हणजेच कर्ज आणि इतर देयक देऊन शिल्लक राहणारी संपत्ती ही 98 कोटींहून अधिक आहे. ही सर्व माहिती त्यांनीच प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिली आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

