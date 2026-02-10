Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर घातपाताकडे बोट दाखवणारे रोहित पवारांचे 10 प्रश्न
Rohit Pawar 10 Questions : आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत धक्कादायक खुलासे करत 10 प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अजित पवारांचा विमान अपघाती मृत्यू हा घातपात आहे का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. पत्रकार परिषदेत रोहित पवार यांनी हा अपघात नाही यात 100 टक्के घात असू शकतो, अशी शंका व्यक्त केली. रोहित पवार यांनी अजित पवारांचं जाणं हे कुटूंब म्हणून खूप मोठा धक्का असल्याचं म्हटलं आहे.
Dakshata Thasale | Feb 10, 2026, 06:20 PM IST
Rohit Pawar on Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या या अपघाती मृत्यूनंतर रोहित पवार यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषद घेतली. अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात मृत्यू झाला. हा अपघात अतिशय दुर्दैवी असून संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारा आहे. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर 13 दिवस झाले मात्र अद्याप सरकारकडून कोणतीही चौकशी झालेली नाही. VSR कंपनीवर अद्याप कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही? गेल्या 13 दिवसांत फक्त CCTV समोर आला आहे. त्यामुळे हा घातपात असल्याचा संशय रोहित पवारांनी व्यक्त केला आहे. रोहित पवार यांनी या पत्रकार परिषदेत आपली भीती देखील व्यक्त केली आहे. अद्याप कोणतीही चौकशी केलेली नाही. त्यामुळे या अपघाताचे पुरावे नष्ट केले जातील.
रोहित पवारांनी विचारलेले 10 महत्त्वाचे प्रश्न?
