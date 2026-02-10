English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर घातपाताकडे बोट दाखवणारे रोहित पवारांचे 10 प्रश्न

Rohit Pawar 10 Questions : आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत धक्कादायक खुलासे करत 10 प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अजित पवारांचा विमान अपघाती मृत्यू हा घातपात आहे का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. पत्रकार परिषदेत रोहित पवार यांनी हा अपघात नाही यात 100 टक्के घात असू शकतो, अशी शंका व्यक्त केली. रोहित पवार यांनी अजित पवारांचं जाणं हे कुटूंब म्हणून खूप मोठा धक्का असल्याचं म्हटलं आहे. 

Dakshata Thasale | Feb 10, 2026, 06:20 PM IST
Rohit Pawar on Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या या अपघाती मृत्यूनंतर रोहित पवार यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी पत्रकार परिषद घेतली. अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात मृत्यू झाला. हा अपघात अतिशय दुर्दैवी असून संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारा आहे. अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर 13 दिवस झाले मात्र अद्याप सरकारकडून कोणतीही चौकशी झालेली नाही. VSR कंपनीवर अद्याप कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही? गेल्या 13 दिवसांत फक्त CCTV समोर आला आहे. त्यामुळे हा घातपात असल्याचा संशय रोहित पवारांनी व्यक्त केला आहे. रोहित पवार यांनी या पत्रकार परिषदेत आपली भीती देखील व्यक्त केली आहे. अद्याप कोणतीही चौकशी केलेली नाही. त्यामुळे या अपघाताचे पुरावे नष्ट केले जातील. 

रोहित पवारांनी विचारलेले 10 महत्त्वाचे प्रश्न?

पायलटचा आवाज का रेकॉर्ड झाला नाही? को-पायलटचा आवाज रेकॉर्ड झाला. म्हणजे पायलट झोपला होता का? कोपायलटचा आवाज आला की, oh shit oh shit. मग जो पायलट होता त्याचा आवाज का नाही आला? तो का शांत बसला होता? त्याला हे अपघात घडून आणायचे होतं का?

विमानाचा ट्रासनपोंडर एक मिनिंट आधीच का बंद करण्यात आला? जर नसता बंद केला तर आपल्याला सगळी माहिती मिळाली असती का?

विमानाच्या लँडिंगसाठी रनवे 29 ची परवानगी मागण्यात आली आणि नंतर 2 मिनिटांच्या आत रनवे 11 साठी परवानगी मागण्यात आली का? Visibility नसताना देखील विमान उडवण्याची परवानगी का देण्यात अली? पायलट वर कोणी दबाव टाकत होता का?

 आधीचे पायलट वाहतूक कोंडीत अडकले होते याचे CCTV फुटेज आहेत का? हे दोन्ही पायलट कोणत्या मार्गाने येत होते.पण नंतर हे पायलट आलेते पियून आले होते का?

पायलटच्या कुटुंबाला मला सांगायचे आहे. आमच्या मनात शंका आहे म्हणून आम्ही हे प्रश्न विचारतोय? तुम्ही तुमचा माणूस गमावला आम्ही आमचा माणूस गमावला आहे. आम्ही मागील १३ दिवसापासून झोपलो नाही. पायलटेचे Breath test चे CCTV फुटेज देण्यात यावे. पायलटचा शेवटपर्यंत आवाज का आला नाही? 

28 तारखेला काय झाले? विमानाची नियोजित वेळ 7 वाजताची होती. मग विमान ८:१० ला का निघाले? दादा कधीच उशिरा पोहोचताच नाही. मग विमानाची वेळ का बदलण्यात आली?  

हा अपघात नाही यात 100 टक्के घात असू शकतो. रोहित पवार यांनी शंका व्यक्त केली आहे. दादा कधीच रिस्क घ्यायचे नाही . साहिल मदन आणि को.पायलट यश याना एनवेळी का बदलण्यात आले? सकाळी 7 वाजता पूर्ण क्रू विमानतळवर पोहोचले होते.

दादांचा दौरा बदलणे, विमानाची वेळ बदलणे, पायलट बदलणे या प्रश्नांकडे रोहित यांनी सगळ्यांचं लक्ष वेधलं आहे. केंद्रीय विमान मंत्रालय अहवाल, ATC Transcript, मधील वेळेच्या विसंगती हे प्रश्न देखील अधोरेखित केलं आहे. फ्लाइट रडारचा एक मिनिट आधीच बंद पडलेला डेटा. 

