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हिटमॅन रोहित शर्माचे 5 ऐतिहासिक रेकॉर्ड, ज्यांना मोडणं जवळपास अशक्यच

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 18, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:52 PM IST

Rohit Sharma 5 Unbreakable Records : भारताचा माजी कर्णधार आणि स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा हा लवकरच वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार या चर्चा आता काही थांबायचं नाव घेत नाहीयेत. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आला आहे की लॉर्ड्स मैदानावर 19 जुलै रोजी होणारा भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना हा त्याच्या करिअरमधील शेवटचा वनडे ठरेल. मात्र अद्याप रोहित शर्माकडून यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. मात्र हिटमॅन रोहित शर्माचे असे 5 ऐतिहासिक रेकॉर्ड जे मोडणं कोणत्याही खेळाडूला सहज शक्य नाही. 

 

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रोहित शर्माने वनडे फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. 2014 मध्ये रोहितने कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर श्रीलंकेविरुद्ध 264 धावांची खेळी केली होती. आजच्या काळात जिथे संपूर्ण संघाला वनडे फॉरमॅटमध्ये 250 धावा करता करता नाकीनऊ येतं तिथे रोहित शर्माने एकट्याने  264 धावांची खेळी केलेली. त्यामुळे रोहितचा रेकॉर्ड मोडणं हे इतर कोणत्या खेळाडूला सहज शक्य होणार नाही. 

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रोहित शर्मा हा जगातील एकमेव खेळाडू आहे ज्याने वनडे क्रिकेटमध्ये तीनवेळा द्विशतक केलं आहे. त्याने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध 209, तर श्रीलंका विरुद्ध 264 आणि 208 धावा असं दोनदा द्विशतक केलं होतं. व्हाईट बॉल क्रिकेटमध्ये एखाद्या क्रिकेटरने संपूर्ण कारकिर्दीत एकदा द्विशतक झळकावणे ही एक मोठी कामगिरी असते, मात्र रोहितने या फॉरमॅटमध्ये तब्बल तीन वेळा ही कामगिरी केली. यासह त्याने वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. 

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रोहित शर्माला क्रिकेटमध्ये सिक्सर किंग सुद्धा म्हटलं जातं. क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारांत मिळून सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर आहे. त्याने आतापर्यंत 650 हून अधिक सिक्स मारले असून, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 553 सिक्स मारणाऱ्या वेस्ट इंडीजचा दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलला त्याने मागे टाकले आहे.

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रोहित शर्माच्या नावावर फक्त सिक्सचा नाही तर चौकार ठोकण्याच्या बाबत सुद्धा अनोखा रेकॉर्ड आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या 264 धावांच्या ऐतिहासिक खेळीदरम्यान रोहितने एकूण 33 चौकार मारले. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात कोणत्याही फलंदाजाने एकाच डावात मारलेल्या सर्वाधिक चौकारांचा हा वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे. 

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रोहित शर्मा हा मागच्या काही सामन्यात धावा करण्यात संघर्ष करत असला तरी तो एक मोठ्या सामन्याचा मॅच विनर खेळाडू आहे. याच कारणामुळे त्याच्या नावावर एका वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक शतक करण्याचा सुद्धा रेकॉर्ड आहे. रोहित शर्माने 2019 वर्ल्ड कपमध्ये 5 शतक ठोकून खळबळ उडवून दिली होती. वर्ल्ड कपच्या इतिहासात आतापर्यंत असा कोणताही खेळाडू करू शकला नव्हता. 

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भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 19 जुलै रोजी होणारा वनडे सीरिजमधील तिसरा सामना हा रोहित शर्माचा शेवटचा ठरू शकतो अशी चर्चा आहे. मात्र वरील रोहित शर्माचे रेकॉर्डस् हे त्याच्या निवृत्तीनंतरही अजरामर राहतील असे आहेत. 

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रविवारी रोहित शर्माचा लॉर्ड्स मैदानावरील सामना हा शेवटचा ठरू शकतो अशी चर्चा असतानाच बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया यांनी शुक्रवारी पीटीआयला सांगितलं की रोहित लॉर्ड्स मैदानावर त्याचा शेवटचा सामना खेळणार अशी कोणतीही चर्चा बीसीसीआय किंवा संघात नाहीये. 

TAGS:
rohit sharma
marathi news
Cricket News
Ind vs Eng

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