  • कोट्यवधींचं साम्राज्य असणाऱ्या रोहित - विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार?

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : 24 डिसेंबर 2025 पासून विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. देशातील विविध भागातील संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार असून यातील प्रमुख आकर्षण भारतीय संघातील खेळाडूंना देशांतर्गत सामना खेळताना पाहणे हा असेल. विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह सारखे अनेक स्टार खेळाडू विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने खेळण्यासाठी उतरणार आहेत. तेव्हा स्टार खेळाडूंना विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार याविषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Dec 23, 2025, 02:59 PM IST
1/8

'वर्ल्ड कप टी-20 क्रिकेट स्पर्धेसाठी निवडलेल्या खेळाडूंनी विजय हजारे स्पर्धेत किमान दोन सामने खेळावेत,' अशी सूचना राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि भारतीय संघव्यवस्थापनाने केली होती.

2/8

बीसीसीआयने भारतीय खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय सामने खेळत नसताना देशांतर्गत सामने खेळण्यासाठी सांगितले आहे.  विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 50 ओव्हरचे सामने खेळवले जाणार असून या स्पर्धेची सुरुवात 24 डिसेंबर 2025 रोजी होणार असून त्याचा फायनल सामना हा 18 जानेवारी रोजी होणार आहे.   

3/8

टीम इंडियाचे दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे अनेक वर्षांनी देशांतर्गत विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत पुनरागमन करणार आहेत. टीम इंडियाचा माजी कर्णधार राहिलेले विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघे यंदा विजय हजारे ट्रॉफीत खेळताना दिसतील.  रोहित शर्मा हा मुंबई संघाकडून मैदानात उतरेल तर विराट कोहली हा दिल्ली संघाकडून मैदानात उतरेल.  

4/8

रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये मुंबई संघाकडून (एलिट ग्रुप सी) खेळणार आहे. तो फक्त सुरुवातीच्या दोन सामन्यांसाठी उपलब्ध असून या सामन्यांसाठी संघाचा कर्णधार शार्दुल ठाकूर असणार आहे. 24 डिसेंबरचा मुंबई विरुद्ध सिक्कीम सामन्यात रोहित खेळणार असून हा सामना जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर सकाळी 9 वाजता सुरु होईल. तर दुसरा सामना 26 डिसेंबर रोजी मुंबई आणि उत्तराखंडदम्यान होणार असून हा सामनाही याच मैदानात आणि त्याच वेळी म्हणजे सकाळी नऊ वाजता खेळवला जाणार आहे.  

5/8

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 चे सामने हे 24 डिसेंबर पासून सुरु होणार आहे. हे सामने जिओ हॉटस्टारवर पाहायला मिळणार आहे.  सर्व ग्रुप स्टेज सामने हे लाईव्ह स्ट्रीमिंग केले जात नाहीत. सामान्यत: फक्त निवडक सामने, विशेषतः मोठे संघ किंवा खेळाडू असलेले, तसेच प्री-क्वार्टरफायनलपासूनचे सर्व बाद फेरीचे स्ट्रीमिंग केले जातील.   

6/8

रोहित शर्मा शेवटचा विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 चा सीजन खेळला होता, त्यानंतर आता ७ वर्षांनी तो या देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन करणार आहे. तर विराट कोहलीने शेवटची विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा 2009-10 मध्ये खेळली होती. त्यामुळे आता जवळपास 15 वर्षांनी या देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन करणार आहे.   

7/8

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंना त्यांच्या मागील लिस्ट ए च्या अनुभवाच्या आधारे प्रति सामना फी मिळते. 41 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त लिस्ट ए सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंना प्रति सामना 60,000 रुपये, 21 ते 40 सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंना 50,000 रुपये तर 0-20 सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंना 40,000 रुपये इतकी मॅच फी मिळते.   

8/8

विराट कोहलीने लिस्ट ए मध्ये 40 पेक्षा जास्त सामने खेळले असून त्यामुळे विराटला प्रति सामना 60,000 रुपये मिळतील. विराट दिल्ली संघासाठी जवळपास तीन सामने खेळणार आहे. तेव्हा यामुळे विराटच्या खात्यात 1.80 रुपये जमा होतील. तर रोहित शर्माला सुद्धा जवळपास विराट इतकेच पैसे मिळतील. रोहित शर्मा हा विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये एकूण दोन सामने खेळणार आहे. याच्या माध्यमातून त्याच्या खात्यात 1.20 लाख रुपये जमा होतील.   

