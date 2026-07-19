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रोहित शर्मा-विराट कोहलीचा लॉर्ड्सवर ऐतिहासिक विक्रम, असा पराक्रम करणारी भारताची पहिली जोडी

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 19, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:00 PM IST

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे, या सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे आता तिसरा सामना खेळताना दिसणार आहेत. आता या जोडीने नवा रेकॅार्ड त्यांच्या नावावर केला आहे. 

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लॉर्ड्सवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या जोडीने इतिहास रचला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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भारतीय क्रिकेटमधील इतर कोणत्याही जोडीने आजपर्यंत न साधलेला पराक्रम त्यांनी केला आहे. त्यांनी भारतासाठी एक नवा इतिहास रचला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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लॉर्ड्सवर इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेकीनंतर अंतिम ११ खेळाडूंची घोषणा करताच, त्यात रोहित आणि विराटच्या नावांचा समावेश झाला आणि एक मोठा विक्रम नोंदवला गेला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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विराट आणि रोहितने एकत्रितपणे, ते भारतासाठी 400 एकदिवसीय सामने खेळणारे पहिले खेळाडू ठरले. रोहित आणि विराटच्या आधी कोणत्याही भारतीय जोडीने हा पराक्रम केला नव्हता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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रोहित आणि विराटची जोडी भारतासाठी एकत्र 400 सामने खेळणारी पहिली जोडी ठरली आहे. यापूर्वी, भारतासाठी इतर कोणत्याही जोडीला एकत्र 400 सामने खेळता आले नव्हते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय संघाचे सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड आहेत. या दोघांनी एकत्र 391 सामने खेळले होते. आता रोहित-विराटच्या जोडीने लॉर्ड्सच्या मैदानावर इतिहास रचला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 400 किंवा त्याहून अधिक सामने खेळणारी ही आता सहावी जोडी ठरली आहे. विशेष म्हणजे, या यादीतील पहिल्या चार खेळाडूंमध्ये केवळ श्रीलंकेच्या खेळाडूंचा समावेश आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Virat Kohli
rohit sharma
team india
Ind vs Eng

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