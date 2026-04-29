  • रोहित शर्मा मुंबईत नेमका कुठे राहतो? 29 व्या मजल्यावरील 300000000 रुपयांच्या आलिशान घराचे फोटो पाहून थक्क व्हाल

रोहित शर्मा मुंबईत नेमका कुठे राहतो? 29 व्या मजल्यावरील 300000000 रुपयांच्या आलिशान घराचे फोटो पाहून थक्क व्हाल

Rohit Sharma Mumbai House Inside Photo : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि सध्या मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएल 2026 सीजन खेळत असलेला स्टार फलंदाज रोहित शर्मा हा 30 एप्रिल रोजी त्याचा 39 वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. रोहित शर्माचा जन्म जरी नागपूरमध्ये झाला असला तरी त्याची जडणघडण ही मुंबईत झालीये. रोहितने आपल्या करिअरची सुरुवात मुंबईच्या मैदानावरूनच केली. मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या रोहित शर्माचं आज मुंबईतील हायप्रोफाईल ठिकाणी 30 कोटी रुपयांचं आलिशान घर आहे. तेव्हा रोहितच्या या आलिशान घराचे फोटो पाहुयात.   

Pooja Pawar | Apr 29, 2026, 01:13 PM IST
Rohit Sharma Mumbai House Inside Photo

रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने टी 20 वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी अशा आयसीसीच्या दोन स्पर्धा जिंकल्या आहेत. रोहित शर्माने 2024 मध्ये टी 20 क्रिकेटमधून तर मे 2025 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलीये. आता रोहित शर्मा हा केवळ वनडे फॉरमॅटमध्ये सक्रिय आहे. तसेच इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या स्पर्धांमध्ये सुद्धा खेळतोय.   

Rohit Sharma Mumbai House Inside Photo

रोहित शर्मा हा मुंबईच्या वरळी भागातील एका आलिशान इमारतीमध्ये राहत असून 2015 मध्ये त्याने हा फ्लॅट खरेदी केला होता. वरळी येथील अहुजा टॉवर या 53 मजली इमारतीत 29 व्या मजल्यावर रोहित शर्माचं घर आहे.   

Rohit Sharma Mumbai House Inside Photo

रोहितच्या या घरात चार मोठे बेडरूम असून संपूर्ण घर हे जवळपास 6,000 sqft चं आहे. घराच्या प्रत्येक गॅलरीतून समोरील अरबी समुद्राचं दृश्य दिसतं.   

Rohit Sharma Mumbai House Inside Photo

रोहित शर्माचं घर हे दक्षिण मुंबईतील एका पॉश परिसरात असल्याने याची किंमत ही सध्या कोट्यवधींच्या घरात आहे. रोहित शर्मा येथे त्याची पत्नी, मुलं आणि आई वडिलांसोबत राहतो.   

Rohit Sharma Mumbai House Inside Photo

रोहित शर्मा राहत असलेल्या इमारतीचं आणि यातील फ्लॅटचं इंटीरियर डिझाइन हे विल्सन असोसिएट्स या सिंगापूर स्थित  कंपनीने केलं असून रोहितच्या घरात जीम,  प्ले एरिया आणि मोठ्या बाल्कनी आहेत.   

Rohit Sharma Mumbai House Inside Photo

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्माची एकूण संपत्ती ही जवळपास 214 कोटी इतकी असून त्याने देशातील विविध राज्यांमधील शहरांमध्ये सुद्धा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली आहे.   

Rohit Sharma Mumbai House Inside Photo

रोहित शर्माची अधिकतर कमाई ही बीसीसीआय कॉन्ट्रॅक्ट, मॅच फी, आयपीएल, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि गुंतवणुक इत्यादींच्या माध्यमातून होत असते.   

