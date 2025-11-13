Rohit Sharma-Virat Kohli: “मी खेळणारच!” रोहित शर्माची ठाम घोषणा; पण BCCI च्या सूचनेनंतरही विराट अजूनही लंडनमध्ये? बीसीसीआय नाराज!
Rohit Sharma-Virat Kohli: रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीबद्दल एक महत्वपूर्ण अपडेट जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Nov 13, 2025, 01:07 PM IST
Vijay Hazare Trophy Marathi News :भारतीय क्रिकेटमधील दोन सर्वात मोठी नावे म्हणजे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सध्या चर्चेत आहेत. दोघेही आता टीम इंडियासाठी फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतात, आणि बीसीसीआयने नुकतेच या दोघांसह सर्व सीनियर खेळाडूंना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जर वनडे संघात आपले स्थान कायम ठेवायचे असेल, तर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आपल्या राज्य संघासाठी खेळणे बंधनकारक आहे.
अहवालानुसार, बीसीसीआयच्या सूचनेनंतर रोहित शर्माने कोणताही विलंब न करता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आपली उपलब्धता कळवली आहे. त्याने सांगितले आहे की तो विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी तयार आहे. एवढेच नाही, तर 26 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीसाठीही रोहितने आपली उपलब्धता जाहीर केली आहे.
टीम इंडियाचे हे दोन स्टार खेळाडू आता टी-20 आणि कसोटी फॉरमॅटमधून बाजूला झाले आहेत. त्यामुळे त्यांची फिटनेस, फॉर्म आणि मैदानावरील टच टिकवण्यासाठी विजय हजारे ट्रॉफी हा एकमेव पर्याय आहे. बोर्डाने दोघांनाही स्पष्ट सांगितले आहे की, “भारतासाठी खेळायचे असल्यास घरगुती क्रिकेट खेळणे अनिवार्य आहे.” बीसीसीआयला अपेक्षा आहे की दक्षिण आफ्रिका मालिकेनंतर आणि न्यूझीलंड मालिकेपूर्वी दोघेही किमान तीन ते चार विजय हजारे सामने खेळतील.
