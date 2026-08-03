"तूच खरा हिरो आहेस जो मैदानावर..." भारतीय संघातील मित्राने संघ सोडल्यानंतर रोहित शर्मा झाला भावूक!

भारतीय क्रिकेट संघाच्या क्षेत्ररक्षणावर बऱ्याच काळापासून काम करणाऱ्या टी. दिलीप यांचा करार रद्द झाला आहे. अलिकडच्या काळात भारतीय संघाच्या क्षेत्ररक्षणाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या घसरला आहे.
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इंग्लंड आणि आयर्लंडच्या दौऱ्यांदरम्यान भारतीय खेळाडूंनी मैदानावर अनेक चुका केल्या. आयर्लंड आणि इंग्लंडमध्ये सलग पराभव झाल्यानंतर, भारतीय संघाच्या प्रशिक्षक मंडळात बदल होण्याची चर्चा सुरू झाली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांच्यासोबत २०२१ मध्ये भारतीय संघात सामील झालेल्या दिलीप यांनी भारतीय संघाला अनेक मोठे विजय मिळवून दिले आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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दिलीप यांच्या निवृत्तीनंतर, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्माने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर करत त्यांना एक खरा 'वर्कहॉर्स' (कष्टाळू खेळाडू) म्हटले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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इन्स्टाग्रामवर दिलीप यांची प्रशंसा करताना रोहित शर्माने लिहिले, "तुम्ही एक महान व्यक्तिमत्व आहात, दिलीप गुरु. तुम्ही संघात जादू निर्माण केली आहे आणि पडद्यामागे कठोर परिश्रम करणारे खरे 'वर्कहॉर्स' आहात. तुमच्या भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा." फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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दिलीप यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठे यश म्हणजे भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक पदकाची सुरुवात करणे. २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकादरम्यान सुरू झालेल्या या परंपरेमुळे खेळाडूंमध्ये एक स्पर्धात्मक क्षेत्ररक्षण प्रणाली निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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दिलीप यांनी आपल्या निरोपाच्या पोस्टमध्ये या पदकाचा उल्लेख केला आणि लिहिले की, हे पदक मिळाल्यानंतर ड्रेसिंग रूममध्ये खेळाडूंच्या चेहऱ्यावर दिसलेला आनंद त्यांच्या हृदयात कायम राहील. त्यांनी राहुल द्रविड आणि सध्याचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर या दोघांचेही आभार मानले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया