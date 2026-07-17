'रोहित शेवटच्या सामन्यात शतक ठोकणार...' माजी भारतीय क्रिकेटपटूने केला दावा!

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिका सुरु आहे, पण या सामन्याबद्दल आणि मालिकांच्या संदर्भात फार कमी चर्चा होत आहे. कारण दुसरा सामना झाल्यानंतर भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या निवृतीच्या चर्चांना जोर धरला आहे. मागील काही तासांमध्ये अनेक वृतांनी माहिती दिली आहे की रोहित शर्मा आता क्रिकेटला अलविदा करणार आहे.
2027 मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या संघामध्ये हिटमॅनला संघात स्थान मिळणार नाही असे सांगितले जात आहे. रोहित शर्माच्या निवृतीच्या बातम्यांनंतर आता सोशल मिडियावर क्रिकेट चाहत्यांनी तर संताप व्यक्त केला आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक समितीने रोहितला सांगितले आहे की, 2027 च्या विश्वचषकासाठी त्याला संघात स्थान मिळणार नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता क्रिकेट तज्ञ देखील रोहितच्या निवृतीवर भाष्य करत आहेत, भारताचा माजी क्रिकेटपटू पार्थिव पटेलने म्हटले आहे की, रोहित या सामन्यात शतक ठोकून निरोप घेईल आणि आपल्या टीकाकारांना चोख प्रत्युत्तर देईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
भारताचा माजी क्रिकेटपटू पार्थिव पटेलने म्हटले आहे की, रोहितने आपल्या कारकिर्दीत वारंवार दाखवून दिले आहे की त्याने जोरदार पुनरागमन केले आहे. जर लॉर्ड्स वनडे हा त्याचा शेवटचा सामना ठरला तर तो नक्कीच एक संस्मरणीय खेळी खेळेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
"जर लॉर्ड्सवर खेळला जाणारा एकदिवसीय सामना खरोखरच रोहित शर्माच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटचा सामना असेल तर त्याला शतकाने निरोप द्यायला आवडेल", असे पार्थिव पटेल म्हणाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जेव्हा रोहित शर्मा संपूर्ण कारकिर्दीत आपण पाहिले आहे की दोन-तीन सामन्यांत कमी धावा केल्यानंतर तो अनेकदा मोठी धावसंख्या करतो. रोहितने कार्डिफ इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात 46 चेंडूत 26 धावांची धडपड खेळी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया