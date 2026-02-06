English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Rose Day Wishes Messages in Marathi: रोझ डे पासून प्रेमाचा आठवडा, व्हॅलेंटाईन डेची सुरुवात होते. तुमचा प्रियकर किंवा प्रेयसी तुम्हाला वेगवेगळ्या रंगांचे गुलाब देत असेल तर ते प्रेम समजून घ्या. 7 फेब्रुवारी रोजी 'रोझ डे' म्हणजेच 'व्हॅलेंटाईन वीक' सुरू होतो. 'रोझ डे' हा प्रेमींसाठी खूप खास दिवस आहे. या खास प्रसंगी लोक त्यांच्या प्रियजनांना गुलाब देऊन त्यांचे प्रेम व्यक्त करतात.   

Dakshata Thasale | Feb 06, 2026, 08:31 PM IST
twitter
1/9

Rose Day whishes in Marathi

आता हृदय धडधडत आहे फक्त तुझ्या विचारांनी, मी दिलेले हे गुलाबाचं फुल फेकून देशील की हृदयाशी धरशील.   

twitter
2/9

Rose Day whishes in Marathi

आज पाठवत आहे मी तुला रोझ, कारण तुझी आठवण येते मला दररोज.  

twitter
3/9

Rose Day whishes in Marathi

रोज रोज आय लव्ह यु म्हणणं म्हणजे प्रेम नाही, रोज रोज रोझ देणं म्हणजे प्रेम नाही. प्रेम ही फक्त एक अनुभूती आहे. जी दोघांनाही एकदम व्हावी  

twitter
4/9

Rose Day whishes in Marathi

गुलाबाच्या फुलांचा गुच्छ आणि भरभरून प्रेम… फक्त तुझ्यासाठी   

twitter
5/9

Rose Day whishes in Marathi

फुल सुकलं तरी सुगंध देतंच राहतं, तसंच आपलं प्रेम आयुष्याच्या शेवटाप्रमाणे सुंगधितच राहावं.   

twitter
6/9

Rose Day whishes in Marathi

तुझ्यासोबतचा प्रत्येक क्षण या लाल गुलाबासारखा सुंदर आहे. Rose Day च्या खूप खूप शुभेच्छा लव्ह!

twitter
7/9

Rose Day whishes in Marathi

“प्रत्येक गुलाबात माझं प्रेम, ते ओळखण्याचं मन तुझ्याकडेच आहे ते जप.”

twitter
8/9

Rose Day whishes in Marathi

“प्रत्येक गुलाबात माझं प्रेम, ते ओळखण्याचं मन तुझ्याकडेच आहे ते जप.”

twitter
9/9

Rose Day whishes in Marathi

“फुलांसारखं नाजूक आहे हे सुंदर नातं, पण गुलाबासारखंच बहरलेले आहे.”

twitter
पुढील
अल्बम

या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट!

पुढील अल्बम

या &#039;रोज डे&#039;ला फक्त गुलाबच का? द्या &#039;हे&#039; काही युनिक गिफ्ट!

या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट!

या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट! 8
14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती

14 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी कोट्यवधींचा मालक, कुठेन करतो एवढी कमाई? जाणून घ्या एकूण संपत्ती 7
युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ...

युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ...

युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ... 8
Pariksha Pe Charcha 2026: &#039;परीक्षा पे चर्चा&#039;च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले विद्यार्थ्यांना &#039;हे&#039; कानमंत्र

Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा'च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले विद्यार्थ्यांना 'हे' कानमंत्र

Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा'च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले विद्यार्थ्यांना 'हे' कानमंत्र 8