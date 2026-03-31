3 कोटी रुपयांचा एक रन.. चेन्नईला पहिल्याच मॅचमध्ये एकाने नाही दोघांनी फसवलं? ₹360000000 वाया गेले?

IPL 2026 3 Crore For One Run: इंडियन प्रिमिअर लीगच्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये एका नाही तर दोन खेळाडूंच्या कामगिरीमुळे चेन्नईच्या संघाला फटका बसल्याची जोरदार चर्चा आहे. या दोन्ही खेळाडूंसाठी मोजलेले पैसे आणि त्यांनी केलेल्या धावांचं गणित थक्क करणारं आहे.

Swapnil Ghangale | Mar 31, 2026, 07:33 AM IST
पाण्यासारखा पैसा खर्च करुनही...

आयपीएलच्या मेगा ऑक्शनमध्ये पाण्यासारखा पैसा खर्च करुनही चेन्नईच्या हाती पहिल्याच सामन्यात निराशा लागण्यासाठी अनेक खेळाडू कारणीभूत असले तरी  ज्यांच्यावर सर्वाधिक विश्वास टाकला त्यांनीच पहिल्या सामन्यात खच खाल्ल्याची चर्चा क्रिकेट रसिकांमध्ये आहे. हे दोन खेळाडू कोण आणि ही चर्चा का सुरु आहे जाणून घेऊयात...

तिसऱ्या सामन्यातही महागड्या खेळाडूंकडून निराशाच

इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 2026 च्या पर्वामध्ये सर्वात महागड्या खेळाडूंनी निराशाच करायचं ठरवलंय की काय अशी चर्चा सध्या क्रिकेट चाहत्यांमध्ये सुरु आहे. रविवारी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स सामन्यानंतर यंदाच्या पर्वातील तिसऱ्या सामन्यातही असेच चित्र पाहायला मिळाले.  

एक धाव 1 कोटी 40 लाखांना

कोलकात्याकडून खेळणारा ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू खेळाडू कॅमेरॉन ग्रीन अवघ्या 18 रन करुन तंबूत परतला. विशेष म्हणजे त्याला 25.20 कोटींना विकत घेतलं असल्याने त्याची या सामन्यातील एक धाव 1 कोटी 40 लाखांना पडली.   

दोन फलंदाजींची नकोशी कामगिरी

मात्र अवघ्या 24 तासांच्या आत कॅमेरॉन ग्रीनलाही मागे टाकणारी नकोशी कामगिरी चेन्नई सुपर किंग्जच्या एका नाही तर दोन फलंदाजींनी केली. आकड्यांबद्दलच बोलायचं झालं तर आयपीएलमधील या सर्वात महागड्या सलामीवीरांच्या जोडीनं चेन्नईच्या संघाला पहिल्याच सामन्यात मोठं मानधन घेऊन चुना लावल्याची चर्चा चाहत्यांमध्ये आहे.  

18 कोटी रुपये मोजले, पण पहिल्याच सामन्यात...

आपण ज्या दोन खेळाडूंबद्दल बोलतोय त्यापैकी पहिला खेळाडू आहे चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड! ऋतुराजसाठी चेन्नईच्या संघाने यंदाच्या पर्वासाठी तब्बल 18 कोटी रुपये मोजले आहेत. मात्र पहिल्याच सामन्यात त्याने निराशा केली.  

ऋतुराज क्लिन बोल्ड

ऋतुराज गायकवाड सोमवारच्या सामन्यात 11 बॉलमध्ये 6 धावा करुन बाद झाला. राजस्थान रॉयल्सच्या जोफ्रा आर्चरने चेन्नईच्या संघाची धावसंख्या 19 वर असताना ऋतुराजला क्लिन बोल्ड केलं.  

54.55 च्या सरासरीने केल्या धावा

म्हणजेच फक्त पहिल्या सामन्यातील फलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर, 54.55 च्या सरासरीने या सामन्यात 6 धावा करणाऱ्या ऋतुराजची एक धाव चेन्नईच्या संघाला तब्बल 3 कोटी रुपयांना पडली.  

स्फोटक फलंदाजानेही केली निराशा

बरं हा आकड्यांचा खेळ इथेच संपत नाही तर गायकवाडसोबत फलंदाजीला आलेल्या आणि पहिल्यांदाच चेन्नईनकडून आयपीएल खेळणाऱ्या भारतीय संघातील स्फोटक फलंदाजानेही या सामन्यात निराशाच केली.  

फारसा तग धरता आला नाही

नुकत्याच पार पडलेल्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकणारा हा खेळाडू आहे संजू सॅमसन! संजूलाही राजस्थानच्या गोलंदाजांसमोर फारसा तग धरता आला नाही.  

7 बॉलमध्ये एका चौकारासहीत 6 धावा

पहिल्यांदाच चेन्नईकडून सलामीवीर म्हणून मैदानात उतरलेल्या संजूला 7 बॉलमध्ये एका चौकारासहीत 6 धावाच करता आल्या. 85.71 च्या सरासरीने धावा करणाऱ्या संजूला नंद्रे बर्गरने क्लिन बोल्ड केलं. संजू हा यंदाच्या पर्वातील चेन्नईचा बाद होणारा पहिला फलंदाज ठरला.  

एका धावेसाठी तीन कोटी

दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये चेन्नईची धावसंख्या 14 वर असताना तंबूत परतलेल्या संजूसाठीही पाच वेळा जेतेपदावर नाव कोरणाऱ्या या संघाने तब्बल 18 कोटी रुपये मोजले आहेत. म्हणजेच संजूच्या पहिल्या सामन्यातील एका धावेसाठी चेन्नईच्या संघाने तीन कोटी रुपये मोजले आहेत, असं आकडेमोड सांगते. (सर्व फोटो 'जीओ हॉटस्टार'वरुन साभार)

