English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IPL साठी 'त्या' दोघांना प्रत्येकी 58 कोटींची ऑफर... भारताच्या शत्रूचाही समावेश; पण 'त्या' अटीने गोची

Rs 58 Crore Offer Form IPL Franchise: भारताच्या सर्वात मोठ्या शत्रूला ही अनोखी ऑफर देण्यात आल्याचं वृत्त आहे. विशेष म्हणजे आयपीएल आणि इतर स्पर्धांसाठी ही ऑफर देण्यात आलीये. नेमकी ही ऑफर काय आणि यावर काय निर्णय घेण्यात आलाय?

Swapnil Ghangale | Oct 08, 2025, 03:24 PM IST
twitter
1/12

अटीमुळे नाकारली प्रत्येकी 58 कोटींची ऑफर

ipl

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयकडून खेळवल्या जाणाऱ्या इंडियन प्रिमिअर लीगमधील दोन खेळाडूंना तब्बल 58 कोटींहून अधिक मोठी ऑफर देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी या खेळाडूंना ही रक्कम देण्याची ऑफर दिली आहे. मात्र यासाठी टाकलेली अट पाहता त्यांनी ही ऑफर नाकारलीये. हे खेळाडू कोण आणि ऑफर काय होती ते पाहूयात...  

twitter
2/12

twitter
3/12

पॅट कमिन्स आयपीएलमधून किती कमावतो?

ipl

आयपीएल फ्रँचायझी सनरायझर्स हैदराबादने गेल्या वर्षी झालेल्या मेगा लिलावापूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार असलेल्या पॅट कमिन्सला 18 कोटी रुपये मोजून संघात कायम ठेवले होते.

twitter
4/12

2024 मध्ये किती होतं पॅट कमिन्सचं पॅकेज?

ipl

2024 मध्ये झालेल्या आयपीएल लिलावात पॅट कमिन्सला फ्रँचायझीने 20.5 कोटी रुपयांना करारबद्ध केले होते आणि त्यानंतर गेल्या वर्षी त्याची पगार कपात झालेली. एकदिवसीय विश्वचषक विजेता ऑस्ट्रेलियन कर्णधार सनरायझर्स हैदराबादचा देखील आहे.  

twitter
5/12

ऑस्ट्रेलियाचा क्रिकेटपटू म्हणून पॅट कमिन्स किती कमावतो?

ipl

'द एज'नुसार, ऑस्ट्रेलियातील अव्वल क्रिकेटपटू असलेला कमिन्स दरवर्षी साधारणपणे 1.5 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (अंदाजे 8.74 कोटी रुपये) कमावतो. 

twitter
6/12

कर्णधारपदाच्या वेतनाचा विचार केला तर...

ipl

तथापि, ऑस्ट्रेलियाच्या आघाडीच्या वेगवान गोलंदाजांपैकी एक असण्यासोबतच कमिन्स हा कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार देखील आहे. कमिन्सच्या कर्णधारपदाच्या वेतनाचा विचार केला तर सुमारे 3 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (अंदाजे 17.48 कोटी रुपये) मिळतात.

twitter
7/12

सर्वात उत्तम आघाडीच्या फलंदाजांपैकी एक

ipl

ट्रॅव्हिस हेड हा जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात उत्तम आघाडीच्या फलंदाजांपैकी एक आहे. टॉप-ऑर्डर फलंदाजाला सनरायझर्स हैदराबादने आयपीएल 2024 च्या लिलावात 6.8 कोटी रुपयांना करारबद्ध केले.  

twitter
8/12

सरस कामगिरीमुळे दुप्पट झाली कमाई

ipl

तथापि, ट्रॅव्हिस हेडच्या सरस कामगिरीमुळे, 2025 च्या हंगामासाठी त्याचा पगार दुप्पट झाला कारण त्याला 14 कोटी रुपयांना कायम ठेवण्यात आले होते.

twitter
9/12

या दोघांना ऑफर काय?

ipl

पॅट कमिन्स आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सोडून वर्षभर फ्रँचायझी टी-20 स्पर्धांमध्ये खेळण्यासाठी अत्यंत मोठी ऑफर नाकारल्याचे वृत्त आहे. 'द एज'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या ऑस्ट्रेलियन जोडीला आयपीएलच्या एका फ्रँचायझीने अनौपचारिकपणे प्रत्येकी दरवर्षी 10 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 58 कोटी 20 लाख रुपये) ऑफर देत संपर्क साधलेला.

twitter
10/12

दोघांनी काय निर्णय घेतला?

ipl

कमिन्स आणि हेड दोघेही ऑस्ट्रेलियासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत राहणार आहेत. तथापि, या मोठ्या ऑफरची चर्चा असल्याने ऑस्ट्रेलियाची प्रमुख टी-20 क्रिकेट लीग असलेल्या 'बिग बॅश लीग'चे खाजगीकरण करण्यास चालना मिळाली आहे. असं झालं तर खाजगी भांडवलदारांना सहभागी होतील आणि त्यामुळे खेळाडूंच्या पगारात वाढ होईल.

twitter
11/12

भारताचा सर्वात मोठा शत्रू

ipl

एवढी मोठी ऑफर मिळालेला हेड्स हा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांनुसार भारताचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. कारण दरवेळेस जेव्हा जेव्हा भारत महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये पराभूत झाला आहे त्यावेळेस हेड्सने उत्तम फलंदाजी केल्याचं आकडेवारी सांगते. भारताने 2023 मध्ये एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकपचा अंतिम सामना गमावण्यासाठी हेड्सची खेळीच कारणीभूत ठरलेली.  

twitter
12/12

चर्चा झाली पण...

ipl

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, राज्य संघटना आणि खेळाडू संघटना यांच्यात या प्रस्तावाबद्दल चर्चा झाली आहे. तथापि, आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाकडून अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

लोकल, मोनो, मेट्रोसह तब्बल 11 Public Transport चं तिकीट एकाच ठिकाणी, जाणून घ्या काय आहे 'Mumbai One'

पुढील अल्बम

लोकल, मोनो, मेट्रोसह तब्बल 11 Public Transport चं तिकीट एकाच ठिकाणी, जाणून घ्या काय आहे &#039;Mumbai One&#039;

लोकल, मोनो, मेट्रोसह तब्बल 11 Public Transport चं तिकीट एकाच ठिकाणी, जाणून घ्या काय आहे 'Mumbai One'

लोकल, मोनो, मेट्रोसह तब्बल 11 Public Transport चं तिकीट एकाच ठिकाणी, जाणून घ्या काय आहे 'Mumbai One' 8
देशात सुरू होणार एक नवी योजना, हवामानाशी थेट संबंध; कसं असेल स्वरुप? A to Z माहिती...

देशात सुरू होणार एक नवी योजना, हवामानाशी थेट संबंध; कसं असेल स्वरुप? A to Z माहिती...

देशात सुरू होणार एक नवी योजना, हवामानाशी थेट संबंध; कसं असेल स्वरुप? A to Z माहिती... 8
Baba Vanga Prediction : 2025 चे शेवटचे महिने 4 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली; पैशांचा पडले पाऊस, प्रगतीच्या अनेक संधी

Baba Vanga Prediction : 2025 चे शेवटचे महिने 4 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली; पैशांचा पडले पाऊस, प्रगतीच्या अनेक संधी

Baba Vanga Prediction : 2025 चे शेवटचे महिने 4 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार भाग्यशाली; पैशांचा पडले पाऊस, प्रगतीच्या अनेक संधी 10
ना कपूर, ना खान, ना बच्चन कुटुंब... मग कोण आहे बॉलिवूडमधील गर्भश्रीमंत कुटुंब?

ना कपूर, ना खान, ना बच्चन कुटुंब... मग कोण आहे बॉलिवूडमधील गर्भश्रीमंत कुटुंब?

ना कपूर, ना खान, ना बच्चन कुटुंब... मग कोण आहे बॉलिवूडमधील गर्भश्रीमंत कुटुंब? 8