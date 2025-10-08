IPL साठी 'त्या' दोघांना प्रत्येकी 58 कोटींची ऑफर... भारताच्या शत्रूचाही समावेश; पण 'त्या' अटीने गोची
Rs 58 Crore Offer Form IPL Franchise: भारताच्या सर्वात मोठ्या शत्रूला ही अनोखी ऑफर देण्यात आल्याचं वृत्त आहे. विशेष म्हणजे आयपीएल आणि इतर स्पर्धांसाठी ही ऑफर देण्यात आलीये. नेमकी ही ऑफर काय आणि यावर काय निर्णय घेण्यात आलाय?
Swapnil Ghangale | Oct 08, 2025, 03:24 PM IST
1/12
अटीमुळे नाकारली प्रत्येकी 58 कोटींची ऑफर
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयकडून खेळवल्या जाणाऱ्या इंडियन प्रिमिअर लीगमधील दोन खेळाडूंना तब्बल 58 कोटींहून अधिक मोठी ऑफर देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी या खेळाडूंना ही रक्कम देण्याची ऑफर दिली आहे. मात्र यासाठी टाकलेली अट पाहता त्यांनी ही ऑफर नाकारलीये. हे खेळाडू कोण आणि ऑफर काय होती ते पाहूयात...
3/12
पॅट कमिन्स आयपीएलमधून किती कमावतो?
4/12
2024 मध्ये किती होतं पॅट कमिन्सचं पॅकेज?
5/12
ऑस्ट्रेलियाचा क्रिकेटपटू म्हणून पॅट कमिन्स किती कमावतो?
6/12
कर्णधारपदाच्या वेतनाचा विचार केला तर...
7/12
सर्वात उत्तम आघाडीच्या फलंदाजांपैकी एक
8/12
सरस कामगिरीमुळे दुप्पट झाली कमाई
9/12
या दोघांना ऑफर काय?
पॅट कमिन्स आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सोडून वर्षभर फ्रँचायझी टी-20 स्पर्धांमध्ये खेळण्यासाठी अत्यंत मोठी ऑफर नाकारल्याचे वृत्त आहे. 'द एज'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या ऑस्ट्रेलियन जोडीला आयपीएलच्या एका फ्रँचायझीने अनौपचारिकपणे प्रत्येकी दरवर्षी 10 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 58 कोटी 20 लाख रुपये) ऑफर देत संपर्क साधलेला.
10/12
दोघांनी काय निर्णय घेतला?
कमिन्स आणि हेड दोघेही ऑस्ट्रेलियासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत राहणार आहेत. तथापि, या मोठ्या ऑफरची चर्चा असल्याने ऑस्ट्रेलियाची प्रमुख टी-20 क्रिकेट लीग असलेल्या 'बिग बॅश लीग'चे खाजगीकरण करण्यास चालना मिळाली आहे. असं झालं तर खाजगी भांडवलदारांना सहभागी होतील आणि त्यामुळे खेळाडूंच्या पगारात वाढ होईल.
11/12
भारताचा सर्वात मोठा शत्रू
एवढी मोठी ऑफर मिळालेला हेड्स हा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांनुसार भारताचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. कारण दरवेळेस जेव्हा जेव्हा भारत महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये पराभूत झाला आहे त्यावेळेस हेड्सने उत्तम फलंदाजी केल्याचं आकडेवारी सांगते. भारताने 2023 मध्ये एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकपचा अंतिम सामना गमावण्यासाठी हेड्सची खेळीच कारणीभूत ठरलेली.
12/12